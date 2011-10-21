İşte Facebook'un görgü kuralları!

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Bir Facebook hatası yapmamak için, yapılması ve yapılmaması gereken bazı şeylerin bilinmesi gerekir. Facebook görgü kuralları ile ilgili bu kılavuza bir göz atın:Sosyal ortam uzmanı ve Facebook for Parents kitabının yazarı Linda Fogg Phillips, o kişi ile yıllardır konuşmadıysanız, sizi hatırlamaması olasıdır demektedir. “Üniversiteden beri seni görmedim! Haydi yeniden başlayalım.” gibi sizi istediğiniz bağlama oturtacak, kısa bir mesajla başlayın.Daha önce hiç tanışmadığınız biriyle arkadaş olmak mı istiyorsunuz? Arkadaşlık isteği göndermeden önce, ayrı bir mesaj gönderin. Aksi takdirde, sırnaşık ve söylemeye gerek bile yok ama küstah görünebilirsiniz ve sizi göz ardı edebilirler. Mesajınızda kendinizi tanıtın; örneğin, ortak bir arkadaşın bağlantı kurmanızı önerdiğini söyleyin ve arkadaş isteğini göndermeden önce yanıt gelmesini bekleyin.Facebook'ta sıkıntılarınızı ve kederinizi dile getirmeniz sorun değil ama bunu bir alışkanlık haline getirirseniz, arkadaşlarınız sürekli yakınmalarınızdan bıkacaktır. Bunun yerine, pozitif tutumunuzu koruyun ve sinirlenince kendinizi tutun. Bu şekilde çevrimiçi olarak ateş püskürdüğünüze asla pişman olmazsınız. Philips “Yayınladığınız bir gönderiyi silebilirsiniz ama kelimeleri bunları okumuş olan insanların zihninden silemezsiniz” demektedir.Philips “Liste işlevi Facebook’un en iyi araçlarından biridir” demektedir Liste işlevi belirli gönderileri kimlerin göreceğini seçebilmenizi sağlar ve bu şekilde, bekarlık partisi fotoğraflarınızı sadece üniversite arkadaşlarınızın görmesini sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Phillips en yakın arkadaşlarınız ve aile üyelerinizden oluşan “Bir Liste” oluşturmanızı önermektedir. Daha sonra aile üyeleri ve arkadaşlardan oluşan daha büyük bir liste, iş arkadaşları listesi ve benzeri listeler oluşturun. (Arkadaşlar birden fazla listenin parçası olabilir.)Gerçekten 800 arkadaşa ihtiyacınız var mı ya da bu kadar çok sayıda arkadaş istiyor musunuz? Philips “Çalışmalar insanların yaşamlarında yüz yüze ya da çevrimiçi yaklaşık sadece 150 ilişkiyi yönetebildiği gösteriyor” demektedir. Arkadaş olmak istemediğiniz birinden bir istek aldığınızda, bu isteği onaylamayın ya da reddetmeyin. (Reddederseniz, başka bir istek gönderebilir.) Bu kişiyi kırmak konusunda endişelenmeyin: Philips “Birçok insan istekler gönderir ve daha sonra bunu unutur; yanıt vermediğinizi fark etmeyebilir bile” demektedir.Çok açık olmasına karşın, “Hafta sonu bir türlü gelmek bilmiyor!” gibi bir ifade, patronunuza ya da çalışma arkadaşınıza ters gelebilir. Phillips "Bunlara ek olarak, bir sonraki iş fırsatınız bir Facebook arkadaşınızdan gelebilir ve bu nedenle, kendinizi daima olumlu bir şekilde sunun" demektedir. Arkadaş listeleri oluşturmak ve yönetmek sorunların önlenmesine yardımcı olur ama tüm gönderilere sağduyulu bir filtre de uygulayın.İnsanlar Facebook'ta görgü kuralları ile ilgili sorunlar yaşadığında, bunun nedeni, genellikle sanal olmayan bir dünyada sahip olmadıkları özgürlüklere sahip olmalarıdır. Ama bir saniye için durun ve sağduyunuzu kullanın. Facebook'ta davranış kuralları konusunda, üniversitedeki eski arkadaşınızı dürtmek için gerektiğinden daha kısa sürede uzmanlaşacaksınız.