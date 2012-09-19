İşte Evren ve Şainkaya'nın mal varlığı ile hesap hareketlerinin dökümü

Mali Suçları Araştırma Kurumu, 12 Eylül askerî darbe davasının görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne önemli bir rapor gönderdi. Buna göre, davanın başlamasından kısa süre sonra emekli orgeneraller Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın hesaplarından yüklü miktarda para çekildiği belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kenan Evren’in torununa ve özel kalem müdürüne yaptığı bazı transferlere ‘Yüksek montanlı (tutarlı)” diye not düşmüş.. Evren’in bir otomobili, bir arsası, iki dairesi ve yüklü banka hesabı var.

İşte 12 Eylülcülerin ve ailelerinin mal varlığı

Vatan, mahkemenin sır gibi sakladığı MASAK raporuna ulaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kenan Evren’in torununa ve özel kalem müdürüne yaptığı bazı transferlere ‘Yüksek montanlı (tutarlı)” diye not düşmüş.. Evren’in bir otomobili, bir arsası, iki dairesi ve yüklü banka hesabı var.

12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile aile bireylerinin mal varlıklarına ilişkin, mahkemenin sır gibi saklayarak müdahil avukatlarına bile vermediği MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporuna VATAN ulaştı. Raporda, Evren ve Şahinkaya’nın üzerine kayıtlı mal varlıklarına ilişkin bilgiler yer alırken Evren’in bazı banka hesap hareketlerinin yüksek montanlı (tutar) olması nedeniyle “dikkat çekici” bulunduğu belirtildi. Ancak “olağandışı” şeklinde bir tanım yapılmadı. “Yüksek montanlı” havaleler arasında Evren’in torunu ve özel kalem müdürüne yaptığı para transferleri de yer aldı.

MASAK raporu 55 sayfa

Vatan'ın haberine göre, MASAK raporunu, Maliye Uzmanı Şahin Kaya ile uzman yardımcıları Ahmet Kırlı ve Yunus Görken hazırladı. Mahkemenin Evren ve Şahinkaya’nın yanısıra aile bireylerine ait bilgileri de içermesi nedeniyle avukatlara vermediği ve sadece mahkeme kaleminde inceleme yapmalarına izin verdiği 55 sayfalık raporda, bir sonuç bölümü olmaması ve haklarında araştırma yapılan 9 kişinin mal varlıklarının sistematik biçimde mahkemenin bilgisine sunulmaması dikkat çekti. Raporun ekindeki 2 klasörde mal varlığı listelerinin değil, ilgili kurumlarla yapılan yazışmaların yer aldığı belirtildi. MASAK raporunda hesap hareketleri için de “yüksek montanlı” olan hesap hareketlerine ilişkin bilgi verilmesi dışında bir değerlendirme yapılmadı.

Yüksek para hareketleri

Evren’in “yüksek montanlı” oldukları vurgulanan hesap hareketleri ise MASAK raporunda şöyle sıralandı: Garanti Bankası Balçova Şubesi’ndeki hesaplarında “yüksek montanlı vadeli hesap açılış ve kapanış işlemleri” yapıldı. 2008’de 441 bin TL virmanla açılan hesaptan torunu Ayça Özden’e 2008-2012 arasında 44 ayrı işlemde 61 bin 286 TL ödeme yapıldı.

Müdüre 360 bin TL

Ankara Balgat’taki banka hesabından özel kalem müdürü Mehmet Gökçe’ye 11 Mayıs 2012’de 360 bin 450 TL gönderildi. Evren’in Ziraat Bankası Marmaris şubesinde tam 32 hesap açtığı, değeri 671 bine ulaşan hesap açılış ve kapanış işlemleri yaptığı, aile bireylerine para transferleri yaptığı ve 2010 içinde torunu Ayça Özden’e 57 bin TL gönderdiği belirtildi.

Evren’in Marmaris Uzunyalı Şubesi’ndeki hesabında 2005-2006 arasında yoğun olarak yatırım işlemleri gerçekleştirdiği ve yatırım işlemlerinin büyüklüğünün 90 bin TL’ye ulaştığı tespit edildi.

470 bin dolar yatırdı

Evren Vakıflar Bankası Marmaris’teki hesabına 1999-2002 arasında parça parça 268 bin dolar yatırdı. Aynı yerdeki başka bir hesabına ise 2000 yılında sadece 2 ay içinde 202 bin dolar yatırdı.

Yurt dışı 83 bin euro

Evren’in dikkat çekici bir işlemi ise Nihal Karaaslan isimli bir kadının hesabına 83 bin euro tutarında paranın yurt dışına transfer edilmesi oldu. Evren’in Marmaris Armutalan’daki bir arsasını da harç matrahı olarak 40 bin 793 TL görünen bedelle yine aynı isimdeki kişiye sattığı da dikkat çekti.

Evren'in ortak olduğu şirketler

Raporda Kenan Evren, Marmaris Sağlık Hizmetleri AŞ ile Marmaris Liman İşletmeciliği AŞ’nin hissedarı olarak görünüyor. Ancak hisse oranı belirtilmiyor ve Evren’in bu hisseleri devrettiği ifade ediliyor. Evren’in 2011 model Ford Focus marka bir otomobili bulunuyor. Evren’in 2007 yılında satın aldığı Ford Mondeo marka otomobili 2010’da; 1999’da satın aldığı Ford Mondeo’yu da 2011’de, 2002’de satın aldığı Opel Astra’yı ise 2004’de devrettiği bilgisi yer aldı. Kenan Evren’in üzerine Bodrum’da bir arsa ve 2 daire kayıtlı bulunuyor. Kenan Evren 2002’de Datça’da harç matrahı 25 bin TL görünen bir gayrimenkul satın aldı. Evren, 2001 ila 2005 yılları arasında Bornova, Muğla, Datça (2 adet) ve Marmaris’teki arsa, daire ve diğer gayrimenkullerini sattı.

İşte Evren'in 3 kızının mal varlığı

Nebahat Şenay Gürvit Evren: Marmaris’Te bir gayrimenkul, Bodrum’da 3, Sarıyer’de 4, Beşiktaş ve Şişli’de birer dairesi var. 2007 Kia Sorento cip ve 2010 Kia Sorento otomobili var. 1999-2007 yılları arasında Sarıyer ve Beşiktaş’da 2’şer, Çorlu’da 1 daire ve Dikili’de bir arsa sattığı, buna karşın 2009 yılından bu yana İstanbul Sarıyer’de 4, Şişli’de 1 daire satın alması dikkat çekti. Gürvit’in 2004’de de Bodrum’da bir daire aldığı görüldü.

Miray Emine Göksu Evren: Ankara Çankaya’da 2 parsel ve bir daire ile Sarıyer ve Manavgat’ta birer daire, Bodrum ve Marmaris’te birer arsa bulunuyor. 2005’de Antalya’da bir gayrimenkul ve Beşiktaş’ta bir daire satarken; 2009 yılında Sarıyer’de 2 daire ve Bodrum’da bir arazi satın aldı.

Semahat Gülay Evren: Bir tekstil şirketinin yüzde 95 ortağı ve genel müdürü olarak kayıtlı. 2008 Honda Jazz, 2004 Suzuki Grand Vitara ve Dodge Nitro Se olmak üzere 3 aracı var. Evren’in 1995’den bu yana 9 araç alıp satması da dikkat çekti. Bodrum’da 5 daire ve bir arsa, Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de 2’şer, Kızılağaç’ta bir dairesi var. 2004-2008 arasında Şişli’de 2, Beşiktaş ve Bodrum’da ise birer daire satarken aynı yıllarda Beşiktaş ve Şişli’de toplam 4 daire satın alması dikkat çekti.

Şahinkaya'nın Özdere'de 5 dairesi var

12 Eylül darbe davasının ikinci sanığı Tahsin Şahinkaya’nın üzerine şirket yok. Ailenin 14 dairesi, 6 arsası, üç şirket ortaklığı ve bankalarda 676 bin TL nakit parası bulunuyor.

Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın vergi mükellefi olduğu bir şirket hissedarlığı görünmüyor. Şahinkaya’nın üzerine kayıtlı 2006 model Honda Civic marka aracı var. Şahinkaya’nın 1983’de satın aldığı 1982 model Honda Accord marka aracını ise 2002’de sattığı kaydı yer aldı. Tahsin Şahinkaya’nın gayrımenkul olarak İzmir Menderes ilçesinin turistik Özdere Köyü’nde tam 5 dairesi bulunuyor. Ayrıca Zühtüpaşa tapusuna kayıtlı bir dairede de Sema Şahinkaya ile ortak tapusu bulunuyor. Şahinkaya’nın 1999’da Pendik’teki arsasını sattığı ve 2002’de Menderes’te 2 daire satın aldığı görüldü. Şahinkaya’nın da Ziraat Bankası Kızıltoprak şubesindeki 10 farklı hesabında değeri 676 bin TL olan hesap açılış ve kapanış işlemleri yaptığı ve aile bireylerinhe para transferi yaptığı belirtildi.

Şahinkaya'nın eşi, kızı ve oğlunun mal varlığı

Sema Şahinkaya: Tahsin Şahinkaya’nın eşi Sema Şahinkaya’nın üzerine Zühtüpaşa’da 2, Suadiye ve Yalova’da birer daire ve Serdar Şahinkaya’nın üzerine ise Özdere ve Küçükbakkalköy’de birer ve Kadıköy’de 2 daire bulunuyor. 2003’den bu yana Merzifon’daki arsası ile Kadıköy’deki 3 dairesini sattığı, bunların yerine yine Kadıköy’de bir daire ile Merzifon’da 2 arsa satın aldığı ortaya çıktı. Bazı şirketlerde yüzde 1’lik hisseleri var.

Sevgi Kartal Şahinkaya: Sevgi Kartal’ın üzerine bir 2005 Honda Civic kayıtlı görünüyor. Sevgi Kartal bazı şirketlerdeki yüzde 1’lik hisseleri dikkat çekerken son 13 yılda Darıca’da toplam harç matrahı 364 bin TL’yi bulan 5 arsa ile Kadıköy, Menderes ve Bodrum’da birer daire satması dikkat çekti.

Serdar Şahinkaya: Medikal ve tıbbi cihazlar sektöründe yüzde 10, yüzde 48 ve yüzde 99 hisselerle üç şirkette ortaklığı görülüyor. Üzerine kayıtlı araç görünmüyor.

12 Eylül davası başlayınca Evren ve Şahinkaya hesaplarındaki parayı çekmişler

Zaman'ın haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurumu, 12 Eylül askerî darbe davasının görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mah-kemesi'ne önemli bir rapor gönderdi. Buna göre, davanın başlamasından kısa süre sonra emekli orgeneraller Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın hesaplarından yüklü miktarda para çekildiği belirlendi. Müdahil avukatlar, her iki sanığın mahkemenin mallarına el koyması endişesiyle tedbir aldığını ileri sürüyor.12 Eylül askerî darbe davası kapsamında emekli orgeneraller Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın mal varlıklarıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu rapora göre, darbe davasının başlamasından kısa bir süre sonra Evren ile Şahinkaya'nın hesaplarından yüklü miktarda para çekildiği tespit edildi.

Evren, bir bankanın Ankara Balgat şubesindeki hesabında bulunan 441 bin TL'nin 360 bin lirasını 11 Mayıs 2012'de M.G. isimli bir kişiye havale etti. Tahsin Şahinkaya'nın eşi Sema Şahinkaya da İstanbul'daki banka hesabından 15 Mayıs 2012'de 259 bin lira çekti. Şahinkaya'nın kızı Sevgi Kartal Şahinkaya ise 18 Mayıs'ta iki ayrı bankadaki hesabından 1 milyon 70 bin lirayı aldı. Müdahil avukatlar, davanın açılmasından kısa süre sonra sanıkların hesaplarındaki parayı çekmelerinin mahkemenin mallarına el koyması endişesinden kaynaklanmış olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Avukatlar gelişmeyi olumlu karşılamakla birlikte MASAK'ın incelemesini eksik buluyor. Avukat Öztürk Türkdoğan, " Sanıkların darbeden sonraki 19 yıl boyunca edindikleri mal varlıklarıyla ilgili bilgi yok. Ziynet eşyaları ve yurtdışındaki kayıtlarıyla ilgili araştırma yapılmamış." dedi. Son 11 yılın banka kayıtlarının bulunmasıyla ilgili MASAK'ın mahkemeye gönderdiği raporda, araştırmanın devam ettiğine dikkat çekildi. Rapora şu not düşüldü: "2001'den öncesi, bilgisayar kayıtlarına geçmediği için araştırmalarımız devam etmektedir. Araştırmalarımız sonuçlandığında söz konusu bilgiler gönderilecek."

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkeme-si'nin kararı üzerine hazırlanan 55 sayfalık rapor ve ekindeki iki klasörde Kenan Evren, vefat eden eşi Sekine Evren, kızları Nebahat Şenay Gürvit, Semahat Gülay Evren, Miray Emine Göksu ile Tahsin Şahinkaya'nın eşi Sema Şahinkaya, kızı Sevgi Kartal Şahinkaya ile oğlu Serdar Şahinkaya'nın mal varlıkları araştırıldı. Raporda sanıkların darbe döneminde edindikleri servetlerine yönelik araştırmanın sürdüğü belirtilirken, o dönemde elde ettikleri mal varlıklarıyla ilgili bilgi yer almadı. Raporu inceleyen avukatlar, sanıkların hesaplarında yüksek miktarda para hareketi bulunduğunu belirtti.

Davanın müdahil avukatlarından Avukat Öztürk Türkdoğan, MASAK'ın eksik inceleme yaparak hazırladığı raporu mahkemeye gönderdiğini söyledi. Türkdoğan, "Raporda sanıklarının darbeden sonraki 19 yıl boyunca edindikleri mal varlıklarıyla ilgili bilgi yok. Ziynet eşyaları ve yurtdışındaki hesaplarıyla ilgili bir araştırma yapılmamış. Kayıt dışılığın bu kadar yaygın olduğu bir ülkede darbeci generallerin kayıt dışı mal varlığı araştırılmalı." dedi.

Rapora göre Evren'in kızı Nebahat Şenay Gürvit, 2004 ve 2010 yılları arasında Sarıyer'de 4, Şişli ve Bodrum'da birer daire satın aldı. Bu dairelerin tapudaki değeri toplam 1 milyon 533 bin TL. Gürvit, bu dönemde Sarıyer ve Beşiktaş'ta 2'şer, Dikili ve Çorlu'da 1'er dairesini sattı. Bu dairelerin tapudaki satış değeri ise 364 bin TL civarında. Evren'in diğer kızı Semahat Gülay Evren'in ise Beşiktaş ve Şişli'de 305 bin TL değerinde 2'şer daire aldığı, bunun karşılığında Beşiktaş, Şişli ve Bodrum'da 4 dairesini 542 bin TL bedelle sattığı anlaşılıyor. Evren'in diğer kızı Miray Emine Göksu'nun ise Sarıyer'de 141 bin TL değerinde 2 evi, Bodrum'da ise 91 bin TL değerinde arsası bulunuyor.

Emekli Orgeneral Tahsin Şahin-kaya'nın ise Menderes'te 5 dairesi, eşi Sema Şahinkaya'nın ise Merzifon'da 2 arsası ile Kadıköy Suadiye'de bir dairesi bulunuyor. Sema Şahinkaya'nın Kadıköy'deki 3 daire ile Merzifon'daki bir arsasını sattığı, kızı Sevgi Kartal Şahinkaya'nın daire ve arsaların satışından 531 bin TL gelir elde ettiği kaydedildi. Serdar Şahinkaya'nın ise Kadıköy'de 2, Menderes'te ise 1 dairesi bulunuyor.