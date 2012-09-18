Evren ve Şahinkaya'nın hesabında 'olağan dışı para hareketi'

12 Eylül darbesi davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile bu iki ismin eşleri ve çocuklarının mal varlıkları araştırıldı.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 12 Eylül askeri darbesinin hayatta kalan mimarları Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya ve yakınlarının malvarlıklarına ilişkin bilgileri davaya bakan mahkemeye gönderdi. MASAK’ın gönderdiği bilgilere göre, darbecilerin servet sahibi olduğu, hesaplarının ‘hâlâ dinamik’ olduğu belirlendi. MASAK’ın iki sanığın yaklaşık 15 para hareketini şüpheli bulduğu ve raporunda söz konusu hareketler karşısında ‘olağan dışı para hareketi’ yazdığı belirlendi. Hem Evren hem de Şahinkaya’nın hesaplarından düzenli olarak 5 isme transferler yapılması da dikkat çekti.

Mahkeme Evren ve Şahinkaya ile eş ve çocuklarının malvarlıklarının araştırılmasına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda MASAK’ın iki klasörden oluşan dokümanları mahkemeye ulaştı.

Gizlilik kararı konuldu

Ancak mahkeme ilginç bir ara karar hükmederek, dava dışı kişilerin bulunması nedeniyle MASAK raporuna gizlilik kararı koydurdu. Ara kararda müdahil avukatların MASAK raporunu sadece incelenmesine karar vererek şöyle denildi: “Sanıkların malvarlıklarının araştırılması ile ilgili olarak MASAK’tan gelen rapor ve eklerinde dava dışı kişilerle de ilgili gizli kalması gerekebilen mali bilgiler içerdiğinden 2 klasör halindeki belgelerin 17 - 20 Eylül 2012 tarihleri arasındaki 3 gün içerisinde örnek alınmaksızın incelenebilmesine, akabinde bu belgelerin emanete alınmasına karar verildi.”

Mahkemenin kararı üzerine müdahil avukatları dün, söz konusu belgeler için mahkemeye başvurdu. MASAK gönderdiği yazıda, iki sanığın ve yakınlarının geçmişe dönük mal varlıklarına ilişkin araştırmanın sürdüğünü de vurguladı. Raporda yer verilen malvarlıklarının büyük bir bölümünün hâlâ Evren ve Şahinkaya üzerinde bulunduğu belirlendi. İki sanığın emekli olmasına rağmen, banka hesaplarının hâlâ dinamik olduğu, para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi. MASAK yazısında sanıkların ve yakınlarının malvarlıklarının incelenmesi konusunda bir bilirkişi heyeti oluşturulduğu da ifade edildi.

MASAK raporunda iki şüpheli ve yakınlarına ait hesap hareketlerini incelerken yaklaşık 15 hesap hareketini şüpheli bularak, hesap hareketi işleminin karşısına ‘olağan dışı para hareketi’ ibaresini düştüğü belirlendi. İki sanığın hesaplarında 400 bin, 600 bin, 800 bin TL para çıkışı ve girişi olduğuna ilişkin bilgilerin de raporda yer verildi.

Çok sayıda gayrimenkul

Şüphelilerin gayrimenkullerine ilişkin bilgilerde MASAK raporunda yer verildi. Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği bilgilere göre, Evren’in Bodrum, Marmaris ve İstanbul ’da çok sayıda taşınmaz bulunduğu belirtildi. Kenan Evren ’in üzerinde 3 araba ve Marmaris Sağlık Hizmetleri A.Ş, Marmaris Liman Hizmetleri A. Ş isimli iki şirkette hisseleri bulunduğu belirlendi. Diğer sanık Tahsin Şahinkaya üzerinde 2 araba kaydı ile Merzifon ve İstanbul ’da taşınmaz bulunduğu tespit edilirken Özüdere Köyü’nde 5 tane yazlığı bulunduğu belirlendi. Müdahil avukatların, malvarlıklarına ‘tedbir’ konulması için mahkemeye başvuracakları da öğrenildi.

1986 yılında soru önergesİ verilmişti

Dönemin milletvekillerinden Cüneyt Canver ve arkadaşları 1986 yılında Meclis’te Tahsin Şahinkaya hakkında yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak araştırma önergesi vermişti. Müdahil avukatlarından Arif Ali Cangı, mahkemeye verdiği dilekçede bu araştırma önergesinin reddedilmiş olmakla birlikte ciddi iddialar içerdiğine dikkat çekerek, bu hususların araştırılmasını talep ederek şunları belirtti:

*F-16 uçağı alımında sanığın şahsi çıkar sağlayıp sağlamadığının araştırılması için o dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na alınan F-16 alımlarına ilişkin bilgi ve dokümanların istenmesi.

*Sanığın kendisi, eşi ve çocuklarının Kalebodur, Kaleterasit ve Bagfaş adlı şirketlerde ortaklıklarının olup olmadığının, sanığın eşinin Denizcilik Bankası tarafından satın alınan İş-Kur ’un kurucu ortağı olup olmadığının araştırılması.

*Sanığın görev yaptığı süre içinde Hava Kuvvetleri’ndeki ihalelerin en çok alan şirketlerin tespit edilmesi.”

*Mahkeme, bu talepleri sanıkların ifadeleri alındıktan sonra karara bağlanmasına karar verdi.

Sadece 11 yıllık bilgileri kapsıyor



MASAK’ın Evren ailesine ilişkin olarak Kenan Evren eşi Sakine Evren, Nebahat Şenay Gürbit, Semiha Gülay Evren ve Miray Emine Göksu’nun (Evren) mal varlıkları ve hesap hareketlerini gönderirken Şahinkaya ailesine ilişkin olarak da Tahsin Şahinkaya , eşi Sema Şahinkaya, Sevgi Kartal Şahinkaya ve Serdar Şahinkaya’nın bilgilerini mahkemeye ulaştırdı. MASAK’ın gönderdiği yazıda bilgisayar ortamında kayıtlarına ulaşılan bilgilere yer verildiğine vurgu yapıldı. Bu nedenle kayıtların 2001 -2012 arasını kapsadığı belirtildi. (Mesut Hasan Benli/ Radikal)