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İşte Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek şarkı!

Türkiye'nin Eurovision şarkısı, TRT Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen ve TRT'nin bazı kanallarında canlı yayınlanan programda tanıtıldı.

22 Şubat 2012 22:45

 

T24 - Can Bonomo, Azerbaycan'da yapılacak 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi, "Love Me Back/Sen de beni sev" adlı İngilizce parçayla temsil edecek. 
 
 
Buna göre Can Bonomo, Azerbaycan'da düzenlenecek 57. Eurovision Şarkı Yarışması'na, "Love me back/Sen de beni sev" adlı İngilizce şarkıyla katılacak. 
 
Bonomo şarkısını seslendirdikten sonra kısa bir konuşma yaptı ve heyecanını "Ben düşüp bayılacağım" sözleriyle belirtti. 
 
Bir soru üzerine şarkının son hali olduğunu, başka düzenleme olmayacak gibi gözüktüğünü belirten Bonomo, şarkının bir denizcinin hikayesini anlattığını söyledi. 
 
Bonomo klip ile ilgili soruya da çekimlere gelecek hafta başlayacaklarını ve klibi Can Saban'ın çekeceğini söyledi. 
 
Şarkının söz ve müziğinin kendisine ait, düzenlemesinin ise Can Saban'a ait olduğunu belirten Can Bonomo, "Biz çok beğendik, umarım siz de beğenirsiniz. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz, çok güzel bir şarkı yaptığımıza inanıyoruz" diye konuştu. 
 
 
 

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