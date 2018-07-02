İşte eski Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'ın yeni işi

Kapatılan Radikal Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can’ın Londra’da “Beso” adlı bir restoran açtığı ortaya öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında hakkında 'FETÖ’den gözaltı kararı verilen Eyüp Can, yaptığı açıklamada yurt dışına temelli yerleştiğini duyurmuş, “Karanlık ve sinsi bulduğum FETÖ’cü örgütlenme ile en ufak şekilde ilgim alakam yok” demişti.

Oda TV'de yer alan habere göre Fas kökenli aşçı Khalid Dahbi ile birlikte açtığı “Beso” restoranın resmi sitesinde, Eyüp Can şöyle tanıtılıyor:

“Eyüp Can Sağlık kurucu ve CEO"

“Eyüp Can Sağlık, yaratıcı yemeklere, dinamik tatlara ve misafirperverliğe tutkulu, ödüllü bir gazeteci ve bir medya profesyonelidir.

Eyüp'ün misafirperverliğe olan ilgisi, Dubai, Kuzey ve Güney Amerika'da ve Türkiye'de şubeleri bulunan uluslararası bir kafe olan EDO'nun bayisi olmasında etkili olmuştur. Eyüp’ün yemek tutkusu, Türk gazeteleri Radikal’de ve Hürriyet’te uzun yıllara dayanan bir dizi yemek incelemesini yönetmesine olanak sağlamıştır.

Şimdi Eyüp, Fas lezzetlerine olan tutkusunu paylaşmak, misafirlerini birbirleriyle ve etrafındaki yemekleri birbirine bağlayan bir yemek deneyimi yaratmak istiyor. Beso, Eyüp'ün pek çok yeteneğinin birleşimidir ve sizin aromatik, baharatlı Fas mutfağını elinden geldiği kadar sevmenizi sağlayacak.”