İşte Ertuğrul Kürkçü'nün makam aracı

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, ''hem ulaşım kolaylığı sağladığı hem de düşündüğü gibi yaşama imkanı sunduğu'' için Meclis'e bisikletiyle geliyor.

Bisikletini, odasının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası'nın girişine park eden Kürkçü, bisiklet sürerken kaskını takmayı da ihmal etmiyor.

Kürkçü, evinden taksiyle 15 dakikada geldiği Meclis'e, bisikletiyle 3-4 dakikada ulaşabiliyor.

Araç kullanımının ekolojik açıdan da büyük problem olduğuna işaret eden Kürkcü, bisikleti tercih etmesini şöyle açıklıyor:

''Karbon yakıtları kullanmak, hem buna karşı konuşmak hem onları kullanmaya devam etmek, çok yaman bir çelişki. Ben bu çelişkiden de kendimi kurtarmak için imkan yarattım. Hem ulaşım kolaylığı sağlıyor hem de düşündüğüm gibi yaşamak için bu bir imkan. Meclis'e bununla gelince gösterisel bir yanı oluyor ama bu kaçınılmaz bir şeydi. Bugüne kadar saklanmaya çalıştım ama yakalandım sonunda, burada kurtuluş yok.''

'Daha saygılılar'

İstanbul'da, ''şehrin çok inişli-çıkışlı olması, trafikte bisiklete saygı gösterilmemesi'' nedeniyle sadece mahalle içinde bisiklet kullanan Kürkçü, Ankara'da ise şehrin trafiğine çıkıyor.

Bisikletiyle Meclis'e giriş çıkışta sorun yaşamadığını dile getiren Kürkcü, Meclis güvenliğinin, bu açıdan eğitimli ve saygılı olduğunu belirtiyor.

Kürkçü, bisiklet kullanırken kask kullanmayı da ihmal etmiyor. Kürkçü, ''Bunlar şart. Kafayı çatlatınca, toplaması çok zor'' diyor.