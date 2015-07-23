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Spor

İşte Ersun Yanal'ın yeni adresi

Lig tv'de Maraton programında Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığı ifade edildi

23 Temmuz 2015 14:07

Trabzonspor'la yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal'ın, 2015-2016 sezonunda görev yapacağı adres büyük oranda netleşti. Önümüzdeki günlerde isminin ve içeriğinin tamamen değişmesi beklenen Lig tv'de Maraton programında Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Yorumcu olarak göreve getirilecek bir başka teknik adam ise Önder Özen olacak. Tümer Metin ise programda görev almaya devam edecek.

 

Khelaifi açıklamıştı

 

Digiturk'u satın alan BeIN Media Group Ceo'su Nasser Al-Khelaifi ilk açıklamasında "Digiturk platformunu güçlendirmeyi ve Türk Pay-TV ve spor piyasasının heyecan verici dinamiklerini daha da geliştirmeyi iple çekiyoruz" demişti. 

 

Anons bekleniyor

 

Lig TV'nin yeni yayın döneminin tanıtımları başlar başlamaz Ersun Yanal ismini anons etmesi bekleniyor. Halen teknesinde tatil yapan Yanal ise konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmış değil.

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