Ersun Yanal'dan sürpriz istifa kararı

Trabzonspor'da yönetimle sorun yaşayan Ersun Yanal görevi bıraktı.

Kulüp başkan yardımcısı Ali Uzunay, yaptığı açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldiklerini, anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi. Uzunay, konunun daha çok sıcak olduğunu, yarın net bir açıklama yapılacağını ifade ederek, "Bugün toplantı yaptık. Hocayla da görüştük. Prensip olarak bir sıkıntı olmadan yollarımızı ayırdık" dedi.

Yeni teknik direktör konusunu da netleştireceklerini kaydeden Uzunay, "Şota Arveladze de düşündüğümüz teknik adamlardan bir tanesi" ifadesini kullandı.

İkinci Yanal dönemi kısa sürdü

Trabzonspor'dan ayrılan Ersun Yanal'ın bordo-mavili kulüpte görev aldığı ikinci dönem, ilk dönemine göre daha kısa sürdü.

Teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te bordo-mavili takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak göreve gelen Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer, 25 lig maçına çıktı. Geçen sezon ligin 10. haftası öncesi takımın başına geçen Ersun Yanal, ligde 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet gördü.

İlk döneminde ise 2007-2008 sezonun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal, 2008-2009 sezonunun 29. haftasında görevden ayrılmıştı. Yanal yönetiminde Trabzonspor, 53 lig maçında, 26 galibiyet, 16 yenilgi, 11 de beraberlik elde etmişti.

Hacıosmanoğlu döneminde ayrılan 5. hoca

Trabzonspor'da 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan genel kurulda göreve gelen başkan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde 5 teknik adam görevinden ayrıldı.

İlk olarak Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinin ardından teknik direktör Tolunay Kafkas, takımdan ayrıldı. Daha sonra Mustafa Akçay, Hami Mandıralı ve Vahid Halilodzic, son olarak da Ersun Yanal, takımdan ayrılan diğer isimler oldu.