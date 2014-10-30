İşte en yaratıcı şirketler...



İş hayatında başarılı olabilmenin yolu yenilikçi ve yaratıcı olmaktan geçiyor. Yeni buluşlar ve verimlilik kazandırılan üretim metotları ise tek başına işe yaramıyor. Önemli olan inovasyonu ürünleştirebilmek ve yeni ticari modeller geliştirebilmek. Yenileşmeyi ticari başarıyla taçlandırabilen şirketler hangileri? Dünyanın en yaratıcı işletmelerini bulmak için geniş çaplı bir anket yapıldı.

İnovasyon gücü en yüksek şirketler iletişim teknolojileriyle telekomünikasyon branşlarında faaliyet gösteriyor. Boston Consulting Group adlı danışmanlık şirketinin ‘2014 inovasyon şampiyonları' anketinde birçok ülkeden bin 500'ün üzerinde yöneticinin yenilikçilik yeteneğiyle ilgili görüşleri alınmış. Üst düzey yöneticiler inovasyonun rekabete dayalı küresel ekonomide ayakta kalabilmek açısından hayati önem taşıdığını vurgulamakla birlikte kendi şirketlerinin inovasyon gücüne geçen yılki kadar güvenmediklerini belirtiyorlar.

İnovasyonun önemi

Amerikan danışma şirketinin Almanya şubesi başkanı Carsten Kratz işletmenin faaliyetlerini adım adım geliştirmenin artık yeterli olmadığını ve yepyeni branşlara el atılmasını sağlayan inovasyona yönelmek gerektiğini söylüyor. Buna göre şirketin ürettiği malların, üretim teknolojilerinin ve sunduğu hizmetlerin yenileriyle ikame edilmesi gündeme gelebiliyor. Nasıl mikroçipler fotoğrafçılığı baştan sona değiştirdiyse, Apple'nin iPhone'u da bütün akıllı telefonların mihmandarı olmuştu.

Carsten Kratz sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dokuz yıldır yapmakta olduğumuz anketler inovasyonun öneminin giderek arttığını gösteriyor. İşletmeciler yenilikçilik ve yaratıcılık olmadan büyüme olamayacağını, büyüme olmadan da ticari başarı kazanılamayacağını idrak ediyorlar. İkinci husus da, teknoloji şirketleri rönesansına tanıklık ediyor olmamız. İnovasyon sıralamasının başında Apple, Google ve Samsung gibi isimleri görüyoruz.”

Zirve Amerikalıların

Branşında zirveye oynayan şirketlerin özel inovasyona muhtaç olduğunu söyleyen Kratz dijitalleşmenin devrim niteliğindeki yenilikleri hızlandırdığını sözlerine ekliyor.

Boston Consulting Group Almanya şubesi başkanı Carsten Kratz bir diğer örneği de havacılık branşından veriyor:

“Havacılık branşındaki gelişmeyi takip edenler bilirler. Havayolu şirketleri eskiden kendilerini ürün üzerinden tanımlardı. Örneğin koltuk aralıkları, koltuk arkalık ve dirseklerinin ayarlanabilirliği gibi. Son yirmi yılda yenilikçilik farklı boyut kazandı. Örneğin ek hizmet olarak da tanımlayabileceğimiz, çok uçanlara uygulanan puantaj sistemi gibi. Ayrıca havayolu şirketleri arasında Star Alliance gibi işbirliği de önem kazandı. Bilet artık internet üzerinden alınıyor, biniş işlemleri için akıllı telefon uygulamları kullanılıyor. Bütün bu yenilikler havacılık branşının son yıllarda inovasyonun sağladığı imkanları nasıl değerlendirdiğine örnek oluşturuyor.”

Almanlar ilk onda yok

İleri teknoloji ve telekomünikasyon şirketleri bu yılki anketin ilk on sırasında yedi isimle temsil ediliyor. İlk 50 arasına da 21 teknoloji şirketi girmiş.

Apple 2010 yılından beri dünya inovasyon birinciliğini koruyor. Samsung, Google, Microsoft ve IBM'in de müdavimi oldukları inovasyon yıldızlarının arasına bu yıl Xiaomi, Yahoo, Hitachi, Oracle, Salesforce ve Huawei de katıldı.

Tüketim malları üreticilerinin de göze çarptığı dünya inovasyon şirketleri sıralamasında otomotivcilerin sayısı azalmaya başladı. Dünyanın en çok inovasyon yapan 20 şirketi arasında sadece dört Alman markası göze çarpıyor. Yenilik ve yaratıcılık listesine Amerikan şirketleri hakim. İlk on arasında tek bir Alman şirketi dahi bulunmuyor. İnovasyon merkezi olabilmek için branşında yenilik ve geliştirme çalışmaları yapıp bunu ürünleştirmek artık yetmiyor. Devrim niteliğindeki inovasyonla başarı basamaklarını çıkabilmek için ufkunu genişletmek şart. Bunu başarabilen şirketler son üç yılda satış hâsılatının yüzde 30'unu, ‘icatla eş değerdeki inovasyon' sayesinde elde etmiş.