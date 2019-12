İşte en sevilen 10 vampir

Bela Lugosi: Mavi kanlı vampir

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

İblislerin dünyasında saf kan olmayanların itibarları düşüktür. Bunlara vampirler de dahildir... Safkan vampirlerin arasında da hiçbiri Dracula gibi değildir. Dracula gerçek kötüdür. Vampirler genellikle insandan devşirmedir, ama Dracula‘nın insan olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur elimizde. Dracula kan emmek ve kötülük yapmak için doğmuştur. Karşısındakini etkilemek gibi bir yetiye sahiptir ve kadın ruhundan diğer yaratıklardan daha çok anlar ve işte bu yüzdendir kadınların ona karşı zafiyeti. O şeytanın oğlu olarak tanınsa da şeytanın ta kendisidir.Pearl and Dean Sinema Reklam Şirketi’nin İngiltere’de 3 bin kişi üzerinde yaptığı bir araştırmanın sonucunda en sevilen vampirin Alacakaranlık (Twilight) filmindeki Edward Cullen olduğu ortaya çıktı. Robert Pattinson’ ın canlandırdığı karakter oyların yüzde 38’ini aldı. Her ne kadar vampir de olsa 23 yaşındaki dünkü çocuğun ağabeyleri arasında adının ilk sırada anılması İngilizlerin ayıbı olarak kalsın. Esas olan şudur: Ankette yüzde 2’lik bir ay olan Bela Lugosi’nin yarattığı Dracula, vampir âleminin piridir. Görkemli bir tabutta yatar, sadece soylu ve seçkin kadınların kanını içer. Diğer vampirler gibi hayvanlarla beslendiği görülmemiştir ki bazı vampirlerin fare ve böcek bile yediğini biliyoruz. O diğer vampirler gibi öyle kurbanına saldırmaz, önce hipnotize eder ve öylece emmeye başlar kanını. Vampirler evlere davet almadan giremezken Bela Lugosi’nin yarattığı Dracula’nın böyle bir ihtiyacı yoktur. O istediği her yere girer ve kanınızı emer. Ama bunun için ya güzel bir kadın olmanız gerekir, ya da soylu bir efendi...Dünkü çocuğu vampirlerin kralı ilan eden İngilizler, Christopher Lee’nin 1958 yapımı Dracula’sına oyların yüzde 15’ini vermiş. Söylenecek bir şey yok, haliyle sevdiğimiz bir Dracula’dır kendisi ama yine bir itirazım olacak. Klasikçi biri olabilirim, ama Max Schreck’in yarattığı Graf Orlok varken de ikinci o olmasın bir zahmet. Orlok aslında Kont Dracula’nın kendisidir, ama Bram Stoker kitabın telif haklarını satmayınca kontun ismini değiştirmek gibi zekice bir çözüm bulunmuş ve film o vesileyle yapılmıştır...Normal listenin sıralamasına bakarsak üçüncü sırada Blade var. İyilik timsali bir melez... Hatta siyahi bir vampir. Ten rengi gözlükleri ve bir iki kimyasalla gündüz gezmeyi de beceriyor ve kötü vampirleri öldürüyor. Irkına ihanet edip insan olmaya ikna olacak kadar zayıf karakterli olduğunu düşünsem de en azından soluk benizli olmaması bir nevi kendisine sempatiyle yaklaşmamızı da sağlamıyor değil. Hele hoplayıp zıplayıp bir türlü düşmeyen gözlüklerine hastayız... Oy ortalaması yüzde 10...Dördüncü sırada da bir psikopat yer alıyor: Lestat. Yüzde 8’lik oy ortalaması yanıltmasın kendisi vampir olduktan sonra ilk önce annesini vampir yapmış, ardından da onunla sevgili olmuştur...Listenin geri kalanı işe şöyle sıralanıyor:5. Gary Oldman’in oynadığı Dracula,6. Selene / Kate Beckinsale: Underworld,7. David / Kiefer Sutherland: The Lost Boys,8. Santanico Pandemonium / Salma Hayek: From Dusk till Dawn.Son ikinin de kimler olduğunu zaten söylemiştik. Vampir alemini doğru tanırsak, sanırım öyle 23 yaşındaki çocuklara bu işi bırakmamış oluruz. Küçük bir parantez açıp dizilere giriş yaparsak, Spike ve Angel’i unutmamakta fayda vardır. Onlar da yakışıklıdır, ama en az 400 yaşında delikanlılar olduklarından saygıyı hak ederler. Ruhları olması işin ayrıntısı...