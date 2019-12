İşte 'en hayırsever' ünlüler

ABD'de geçen yıl en çok bağış yapan 30 ünlü açıklandı. Geçen yıl hayatını kaybeden Paul Newman'ın başı çektiği liste, "ünlüler dünyasında başarılı bir hayırsever olmanın da spor, iş ve eğlence dünyası gibi alanlardaki başarılar gibi değer verilen ve ulaşılması gereken bir amaç olarak görülmesi" hedefinden yola çıkarak kurulan 'Giving Back Fund' tarafından her yıl belirleniyor.



Vakfın internet sitesinde, 2008 yılının Eylül ayında hayatını kaybeden oyuncu Paul Newman'ın, 9 aylık süre içinde, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarındaki çalışmalarda kullanılmak üzere 21 milyon dolar bağışladığı açıklandı.



Listenin ikinci sırasında yer alan Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin yaptığı 13,4 milyon dolarlık yardımın kullanıldığı yerler aralarında, Etiyopya'da bir sağlık kliniği, kasırgazede New Orleans kentinin yeniden yapılandırılması çalışmaları ve Katolik genç kilise örgütünün de bulunduğu belirtildi.



California'daki bir kiliseye yaptığı 6,5 milyon dolarlık yardımla oyuncu Mel Gibson listenin üçüncüsü olurken, talk şovcu Oprah Winfrey de eğitim alanında kullanılmak üzere yaptığı 2,4 milyon dolarlık bağışla bir önceki sene birinci olduğu listeye yeniden girmeyi başardı.



Barbra Streisand'ın sağlık ve eğitim programları için 1,7, Leonardo DiCaprio'nun toplum destekli çalışmalar için 1,5, Will Smith ve eşi Jada Pinkett Smith'in sanat eğitimi ve sıtmayla mücadele için 1,5, Nicolas Cage'in Uluslararası Af Örgütü'ne 1,1, Drew Barrymore'un BM Dünya Gıda Programı'na 1 milyon dolar bağış yaptığı kaydedildi.



Listede sporcular da yer alıyor. Eski Nascar yarışçısı Richard Childress'in bir sağlık merkezi için 5, boksör Oscar De La Hoya'nın bir hastane ve okul için 3,5, Çinli basketbolcu Yao Ming'in depreme dayanıklı bina yapımı için 2 milyon, eski tenis oyuncusu Andre Agassi'nin de eğitim için 540 bin dolar bağışladığı bildirildi. Yazar Patricia Cornwell'in de Harvard ve New York Şehir Üniversitelerine 2 milyon dolarlık bağış yaptığı belirtildi.