İşte en çok risk altında olanlar

2 yaşından küçükler, 65 yaş ve üzerindekiler

Hamileler ve düşük de dahil doğumdan sonraki ilk 2 hafta içinde bulunan kadınlar

19 yaşından küçük olup uzun süreli aspirin terapisi görenler

Astım gibi kronik akciğer hastalığı olanlar

Hipertansiyon hariç kalp damar hastalığı olanlar

Böbrek, karaciğer ve orak hücre de dahil olmak üzere hematolojik hastalıkları olanlar

Şeker gibi metabolik hastalığı olanlar

Solunum fonksiyonlarını etkileyebilecek rahatsızlıkları olanlar

Bağışıklığı bastırıcı ilaç kullananlar (organ nakilleri sonrası)

Kanser hastaları

Beyin ve omurilikle bağlantılı nörolojik hastalığı olanlar

Nöromüsküler hastalıkları olanlar (çoklu skleroz gibi)

AIDS hastaları

‘Maskeye gerek yo

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İstanbul'da 63 öğrencide virüs

Ankara Tabip Odası’ndaki bilgilendirme toplantısına katılan Azap, domuz gribiyle ilgili olarak özetle şu açıklamalarda bulundu:- Toplumda gereksiz panik yaratıldı. İnfulenza yeni bir aşı değil. Yaklaşık 50 yıldır mevcut yöntemle üretiliyor. Domuz gribi aşısı da aynı yöntemle elde ediliyor. Aşının üretim şekli değil, içindeki antijenler değişti.- Aşıların içindeki adjuvan katkı maddesi yıllardır deneniyor. Birçok Avrupa ülkesinde çeşitli aşıların içinde bulunuyor. Türkiye’de kullanılacak olan aşıların içinde de var. Adjuvan, aşının daha etkili olmasını sağlıyor.- Aşının felç yapma gibi yan etkiye yol açabildiğine yönelik iddialar var. Çok sayıda klinik çalışma yapıldı. Endişe verici bir durum söz konusu değil.- Hastalık, şu an için hafif seyirlidir, ancak bulaşma hızı çok yüksektir. 6-24 yaş arasındakiler, gebeler, kalp ve akciğer gibi kronik hastalığı olan kişiler, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, 6 aydan küçük bebeklere bakım verenler ve sağlık çalışanları mutlaka aşı olmalıdır.- Gebelere, katkı maddesi olmayan aşıların yapılacak olması tamamen tedbir içindir. Çünkü, aşı, gebeler üzerinde test edilmemiştir.- Kit diye bir şey yok. Bir örneğin incelenmesinin 4 saat sürmesi ve personel gerekliliği nedeniyle testler uzun sürüyor.- Şu andaki griplerin yüzde 99’u domuz gribi şeklinde seyrediyor. Hastalığın ortaya çıkmasından sonra domuz gribi ilaçları karaborsaya düştü. Şüpheli vakalara semptomlara göre klinik test uygulamaya başladık. Tüm numuneleri analize göndermiyoruz.- Kesin çözüm sağlamayan öpüşmeyi azaltmak gibi önlemler ABD’de de var. ABD’de “high 5” (elleri yukarıdan birbirine vurmak) yasak.İstanbul Valisi Muammer Güler, domuz gribi aşısının kasım ayı sonunda okullarda uygulanacağını, bunun daha da öne çekilebileceğini kaydetti.Güler, son 10 günde 28 okulda 63 öğrencide virüse rastlandığını kaydetti. Bu arada Kahramanmaraş’ta bir öğrencide de domuz gribine rastlandı. Kocaeli’de hastanede hayatını kaybeden biri bebek iki kişinin ölümü şüpheli bulundu.t.com.tr hep yanınızda