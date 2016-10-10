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Sağlık

İşte en çok görülen ruh hastalıkları

Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününe özel açıklamalar yaptı

10 Ekim 2016 19:50

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde açıklamalar yapan Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü, 15-55 yaş arasındaki nüfusta en çok görülen hastalıkları sıraladı.En sık görülen hastalıklar hakkında bilgiler veren müdürlük, 15-55 yaş arasındaki nüfusta depresyon ve anksiyete bozukluklarının ilk 5'te yer aldığını bildirdi. Açıklamaya göre depresyon, alkol kullanımı, bipolar bozukluk, şizofreni ve obsesif kompılsif bozukluk en sık görülen ruh hastalıkları arasında bulunuyor.

Açıklama şöyle:

“Yeti yitimi kişinin kendinden beklenen iş, okul, ev, toplumsal roller ve kendine bakabilme işlevlerini giderek yitirip üretici niteliğini ve sosyalliğini kaybetmesi ve görevlerini aksatması anlamına gelir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araştırmasına göre, dünyada yeti yitimine en çok yol açan 10 hastalıktan beşini ruhsal hastalıklar oluşturmaktadır. Bu hastalıklar sırasıyla depresyon, alkol kullanımı, bipolar bozukluk, şizofreni ve obsesif kompılsif bozukluktur. Anksiyete bozuklukları, depresyon, bipolar bozukluklar ve şizofreni yeterince tedavi edilemediği zaman daha çok işlev ve iş gücü kaybı ve ailesel sorunlara yol açmakta, hastalığının yaygınlığının ve tedavi maliyetlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.”

Türkiye'de 15-55 yaş arasındaki nüfusunda en yaygın hastalıklar içinde depresyon ve anksiyete bozukluklarının ilk 5'te yer aldığı belirtilen açıklamada, “1. infeksiyon hastalıkları, 2. mide barsak sistemi hastalıkları, 3. tansiyon yüksekliği, 4. eklem hastalıkları, 5. depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır. İyileşen sağlık hizmetleri ve yaşam standartlarının sonucunda dünyada ileri yaşa ulaşan insanların oranı artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda dünyada 60 yaş ve üzeri insan sayısı 800 milyon kadardır. Ülkemizde de ‘sağlıklı yaşlılık ve sağlıkla yaşlanma için' yaşlı sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde -yaşlılara üretkenliklerini sürdürebilecekleri ortamlar sağlamak, yaşlılık döneminde kronik hastalıklardan, yeti yitiminden korumak ve mental sağlığın sürdürülmesini sağlamak vb.- önemli çalışmalar yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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