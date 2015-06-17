İşte en çok dinlenen dizi müzikleri

Yetmiş beş milyonun üzerinde aktif kullanıcı ve 20 milyonun üzerinde ücretli abonesi olan müzik platformu Spotify, Türkiyue'de en çok dinlenen dizi müziklerini sıraladı.

Medyatava'da yer alan habere göre, Spotify müzikleri ile hafızalara kazınan yerli dizilerin albümlerini inceleyerek hazırladığı liste şöyle:

Müzikleri en çok dinlenen dizilerin tam listesi şöyle:



1.Muhteşem Yüzyıl Vol.1

2. Aşk-ı Memnu

3. Kara Para Aşk

4. Karadayı

5. Muhteşem Yüzyıl Vol.2

6. Fatmagül'ün Suçu Ne?

7. Kiraz Mevsimi

8.Kuzey Güney

9. Binbir Gece

10. Kavak Yelleri

11.Behzat Ç.

12. Kurt Seyit & Şura

13. Çalıkuşu

14. Yaprak Dökümü

15. Menekşe & Halil

16. Çemberimde Gül Oya

17. Seksenler

18. SON

19. Bir İstanbul Masalı

20. Aliye

21. Melekler Korusun

22. Hanımın Çiftliği

23. Gönül İşleri

24. Çocuklar Duymasın

25. Canım Ailem