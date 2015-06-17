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Kültür-Sanat

İşte en çok dinlenen dizi müzikleri

Spotify, Türkiye'de yayınlanan dizilerin albümlerini inceleyerek bir liste hazırladı

17 Haziran 2015 23:02

Yetmiş beş milyonun üzerinde aktif kullanıcı ve 20 milyonun üzerinde ücretli abonesi olan müzik platformu Spotify, Türkiyue'de en çok dinlenen dizi müziklerini sıraladı.

Medyatava'da yer alan habere göre, Spotify müzikleri ile hafızalara kazınan yerli dizilerin albümlerini inceleyerek hazırladığı liste şöyle:

Müzikleri en çok dinlenen dizilerin tam listesi şöyle:

1.Muhteşem Yüzyıl Vol.1
2. Aşk-ı Memnu
3. Kara Para Aşk
4. Karadayı
5. Muhteşem Yüzyıl Vol.2
6. Fatmagül'ün Suçu Ne?
7. Kiraz Mevsimi
8.Kuzey Güney
9. Binbir Gece
10. Kavak Yelleri
11.Behzat Ç.
12. Kurt Seyit & Şura
13. Çalıkuşu
14. Yaprak Dökümü
15. Menekşe & Halil
16. Çemberimde Gül Oya
17. Seksenler
18. SON
19. Bir İstanbul Masalı
20. Aliye
21. Melekler Korusun
22. Hanımın Çiftliği
23. Gönül İşleri
24. Çocuklar Duymasın
25. Canım Ailem

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