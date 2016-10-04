İşte ekim ayının en iyi filmleri

Beyazperdedeki filmlerin sayıca arttığı dönemden nasibini alan ekim vizyonu birbirinden farklı tür filmi örnekleriyle dolu.

Oldukça renkli olan ekim vizyonunda, kariyerinin yirminci filmiyle geri dönen İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'a ait bir film de bulunuyor. 'Julieta' adlı film, Nobel ödüllü yazar Alice Munro’nun üç öyküsünü harmanlayan bir melodram. Filmin, Almodóvar’ın olgunluk döneminin en iyilerinden biri olduğu belirtiliyor.

Zero İstanbul'da Mehmet Sarı'nın yorumuyla derlenen, ayın en iyi yapımlarından oluşan, beş filmlik seçki şöyle:

Trendeki Kız

7 Ekim

2011 yapımı ‘Duyguların Rengi’ ile A sınıfına sıçrayış yapan yönetmen Tate Taylor’dan esrarlı bir gerilim filmi. Her gün trenle ‘sözde’ işine gidip gelen dul Rachel (Emily Blunt) eski evinin yakınlarında yaşayan mutlu bir çifti gözlemleyip hayaller kuruyor. Rachel’ın şuurunu kaybettiği bir günde tuhaf bir kaybolma vakası meydana geliyor. Aynı adlı çok satan romandan uyarlanan film David Fincher’ın ‘Kayıp Kız’ıyla aşık atabilecek mi göreceğiz.

Ansızın

14 Ekim

‘Köprüdekiler’ ve ‘Hayatboyu’ filmleriyle son dönemde yıldızı parlayan Aslı Özge yeni filmi Almanya-Hollanda ortak yapımı. Almanya’nın bir kasabasında geçen film gerilim ögeleriyle bezeli güçlü bir dram olarak gösteriliyor. Filmin baş karakteri Karsten düzenlediği ev partisine gelen Anna’nın gizemli ölümü üzerine işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Batı Avrupa’nın göçmenlerle olan imtihanı filmin esas meselesi.

Julieta

14 Ekim

Pedro Almodóvar kariyerinin yirminci filminde hüzünbaz kadınların dünyasına geri dönüyor. Nobel ödüllü Alice Munro’nun üç öyküsünü harmanlayan film geçmişle şimdi arasında mekik dokuyan, ağdalı ama duygu sömürmeyen bir melodram. Geçmişiyle yüzleşmek ve kızıyla yeniden bağ kurmak isteyen bir annenin dramının anlatıldığı filmin ‘Annem Hakkında Her Şey’ ve ‘Volver’ kalibresinde ve Almodóvar’ın olgunluk döneminin en iyilerinden biri olduğu belirtiliyor.

Rüya

21 Ekim

Senaristlik ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği filmde genç mimar Sine tasarladığı caminin yapılması için uğraşırken diğer taraftan gördüğü rüyalar ve karakter değişimiyle cebelleşiyor. Geleneksel sanatlar üzerindeki hâkimiyetine her filminde tanık olduğumuz Zaim günümüz İstanbul’unun kentsel problemleriyle ve doğa/doğa üstü olaylarla iç içe geçen iddialı bir film sunuyor.

Kubo ve Sihirli Telleri

28 Ekim

‘Coraline’ ve ‘ParaNorman’ gibi kalburüstü animasyonlarda görev alan Travis Knight’ın ilk yönetmenlik denemesi. Üç boyutlu ve stop-motion tekniğiyle çekilen film tipik bir ‘kahramanın yolculuğu’ hikâyesine sahip. Babasından yadigar zırhı bulmaya çalışan ve kötü ruhlara karşı savaş veren genç Kubo başrolde. Charlize Theron ve Matthew McConaughey gibi isimlerin seslendirme kadrosunda bulunduğu film yılın en iyi animasyonlarından biri olarak gösterilmekte.