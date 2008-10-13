İşte duygusal robot!

Auto Show'un yıldızı ASIMO olacak

Robotlarla seks 2050'de

Bilim ve Teknoloji Enstitüsü uzmanlarınca yapılan ve "Mahru" adı verilen robot, dudaklarını, kirpik ve gözbebeklerini kıpırdatabiliyor, iki ayağı üzerinde yürürken "yüzünü ekşitebiliyor".İnsansı robot Mahru'nun bazı ev işlerini insanların yerine yapabileceğini belirten bilim adamlarından Yu Bum-Cae, Mahru'nun bu tür işleri yerine getirebilecek insansı robotların ticari kullanımının yolunu açtığını söyledi.Mahru'nun hareketi yakalama sistemi sayesinde çeşitli insani vücut hareketlerinin benzerini yapmaya programlandığı belirtildi.Aynı ekip tarafından geliştirilen Mahru'nun farklı biçimi olan Mahru-M'nin ise nesneleri ayırt edebildiği ve bazı emirleri yerine getirebildiği kaydedildi.