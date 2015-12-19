İşte Dünya'nın en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın Ay'ın ufku üzerinden yükselişini gösteren, Ay yüzeyinden çekilmiş en yüksek çözünürlükteki görüntülerini yayınladı.

NASA'nın web sitesinde yer alan açıklamada, yeni Dünya görüntüsünün, 7 Aralık 1972'de Apollo 17 uzay aracının 29 bin kilometre mesafeden çektiği ve Dünya'yı bütün olarak gösteren ünlü Mavi Bilye (Blue Marble) fotoğrafını çağrıştırdığı belirtildi.

Dünya'nın yeni görüntüsünde, sağ üst köşede Sahra Çölü, hemen yanında Suudi Arabistan, solda da Atlas ve Pasifik Okyanusları görülüyor.

LRO uzay aracı, 18 Haziran 2009'dan beri Ay'da araştırma yapıyor.

Dünya'nın yeni görüntülerine NASA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.