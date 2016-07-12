İşte dünyanın kadın liderleri



İçişleri Bakanı Theresa May'in başbakanlığının kesinleşmesinin ardından İngiltere, kadınların yönettiği ülkeler arasına giriyor. 'Demir Leydi' Margaret Thatcher'ın ardından İngiltere'nin ikinci kadın başbakanı olacak olan May'in dünya siyaset sahnesindeki diğer hemcinsleri…

ALMANYA: Dünyanın en güçlü kadını ve Avrupa'nın 'first lady'si olarak kabul edilen Angela Merkel, 2005 seçimlerinde kazandığı zaferle Almanya'nın ilk kadın başbakanı oldu. 2009'daki seçimlerde ikinci, 2013'teki seçimlerde üçüncü görev dönemine başlayan Merkel, 2017 seçimlerine adaylığını koyup koymayacağı sorusuna net yanıt vermemeyi tercih ediyor.

POLONYA: Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nden (PiS) Beata Szydlo başbakanlık görevini 2015 yılı Kasım ayında bir başka kadından, Ewa Kopacz'dan devraldı.

BANGLADEŞ: İlk olarak 1996-2001 yılları arasında başbakanlık yapan Şeyh Hasina, 2009 Ocak ayından beri başbakanlık görevini yürütüyor.

NORVEÇ: Erna Solberg, 2013 Eylül ayındaki parlamento seçimlerini kazanarak ülkenin ikinci kadın başbakanı oldu.

NAMİBYA: Saara Kuugongelwa-Amadhila 2015 yılı Mart ayında Devlet Başkanı Hage Geingob tarafından başbakanlık görevine getirilerek, ülkenin ilk kadın hükümet başkanı oldu.

LİBERYA: Ellen Johnson Sirleaf, Kasım 2005'teki seçimlerdeki zaferiyle Afrika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu. 2012 yılındaki seçimleri de kazanan Sirleaf, ikinci görev dönemini yürütüyor.

MYANMAR: Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi, 2015 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerden bu yana, fiili başbakanlık anlamına gelen devlet müşavirliği görevini yürütüyor.

ŞİLİ: 2006'daki seçimlerin ardından dört yıllığına ülkesinin ilk kadın devlet başkanı olan Michelle Bachelet, 2013 Aralık ayında yeniden seçilerek bu göreve döndü.

LİTVANYA: Avrupa Komisyonu'nun eski üyelerinden Dalia Grybauskaite, 2009 Mayıs ayındaki seçimleri kazanarak devlet başkanlığı görevine geldi.

GÜNEY KORE: 2012 Aralık ayındaki seçimleri kazanan Park Geun-Hye, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisine sahip Güney Kore'nin ilk kadın devlet başkanı oldu.

MALTA: Marie-Louise Coleiro Preca 2014 Nisan ayında başbakanın önerisi üzerine devlet başkanlığı görevini üstlenerek Malta'nın ikinci kadın devlet başkanı oldu.

HIRVATİSTAN: Eski dışişleri bakanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, 2015 yılındaki seçimleri kazanarak Hırvatistan'ın ilk kadın devlet başkanı ve aynı zamanda Balkanlar'da seçimlerle bu göreve gelen ilk kadın politikacı oldu.

MAURİTİUS: Ameenah Gurib-Fakim 2015 Haziran ayında parlamento tarafından göreve seçilerek, ülkesinde devlet başkanlığı koltuğuna oturan ilk kadın oldu.

NEPAL: 2015 yılında parlamento tarafından devlet başkanlığına seçilen komünist Bidhya Devi Bhandari, ülkesinde sembolik nitelikteki bu makama gelen ilk kadın oldu.

MARSHALL ADALARI: Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Marshall Adaları'nda Hilda Heine 2016 Ocak ayındaki seçimlerle devlet başkanlığı görevine geldi.

TAYVAN: Akademisyen Tsai Ing-wen 2016 Ocak ayındaki seçimleri kazanarak ülkesinin ilk kadın devlet başkanı oldu.