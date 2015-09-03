İşte dünyanın ilk Ultra HD çözünürlüğe sahip telefonu Xperia Z5 Premium

Sony, bugünkü etkinlikte beklendiği gibi yeni Xperia Z5 ailesini, yani Xperia Z5, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium'u tanıttı. Tanıtılan üç telefon arasında dünyanın ilk 4K (Ultra HD) ekranlı telefonu da var. Sony'nin üç amiral gemisi telefonu aynı anda tanıtması da bir ilk niteliğinde.

Dünyanın ilk 4K ekranlı telefonu

Xperia Z5 Premium, 5.5 inç'lik 4K (3840x2160) ekranıyla, derin renkleri ve siyahlarıyla etkileyici bir telefon. Android 5.1'le çalışan Xperia Z5 Premium, gücünü Snapdragon 810 işlemci ve Adreno 430 GPU'dan alıyor.

2013'te tanıtılan Xperia Z1'den bu yana kamera modülünü ilk kez değiştiren firma, üç yeni modelinde de geniş 1/2.3 Exmor RS 23 megapiksel sensör kullanıyor. F2.0 G Lens'e sahip kamera modülü, 0.03 saniyeyle çok hızlı bir otomatik odaklanmaya sahip.

Her üç modelde de 25mm geniş açılı lense sahip 5MP ön kamera bulunuyor.

Yeni işlevlerden bir diğeri ise güç düğmesine entegre edilen parmak izi tarama işlevi. Buna benzer çalışmaları diğer üreticilerde görmüştük; Sony'nin teknolojiye yer vermesi hoş olmuş.

Krom, siyah ve altın renk seçenekleriyle gelecek olan su geçirmez Z5 Premium, 3430mAh'lik devasa bir pille geliyor.

Kasım ayında satışa sunulacak Xperia Z5 Premium'un satış fiyatı henüz belli değil.

Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact'ta neler var?

5,2 inç'lik Xperia Z5 ve 4.6 inç'lik Xperia Z5 Compact ise önceki modellerden çok farklı görünmüyor. 5.2 inç'lik Z5'in boyutları, Z4'le aynı olsa da selefinden 10 gram daha ağır. Bununla birlikte aradaki farkı hissetmeyebilirsiniz.

Xperia Z5 Premium ile aynı Snapdragon işlemciye ve su geçirmezliğe sahip Xperia Z5 ve Z5 Compact'ın farkı, görünümü, boyutu ve 4K ekrandan yoksun olmaları. Elbette Xperia Z5 ve Z5 Compact'ın pil boyutları da, Z5 Premium'dan biraz daha küçük (Z5'te 2900mAh, Z5 Compact'ta ise 2700mAh pil bulunuyor). Xperia Z5 Compact 2GB RAM'le gelecek.

Xperia Z5, beyaz, siyah, altın ve yeşil renk seçenekleriyle Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Xperia Z5 Compact ise aynı ay, beyaz, siyah, sarı ve mercan renk seçenekleriyle gelecek.