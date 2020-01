İşte dünyanın ilk mavi şarabı

Gïk Blue'nun kırmızı ve beyaz üzüm karışımına organik boya ve tatlandırıcılar ekleyerek ürettiği mavi şaraba kimi kaşlarını kimi de kadehini kaldırıyor.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mavi şarabın fikir babalarından Aritz Lopez "Gïk eğlence olsun diye, bir şeyleri alt üst edip sonuçlarını görmek amacıyla üretildi" diyor. "Yenilik getirip küçük bir devrim başlatmak istedik… ve şarap sanayi bunun için en ideal alan olarak göründü."



Ancak Lopez'in arkadaş çevresinde tecrübeli şarap üreticisi olmadığından Bask Üniversitesi'nden yardım aldılar. Burada kimyacılar iki yıllık bir çalışmanın ardından mavi şarabı üretmede, "doğayla teknolojiyi birleştirme" konusunda yardımcı oldular.



İspanya'da şarap imalatı geniş ve saygın bir sektör haline gelmiştir.



Gïk, kırmızı ve beyaz üzümlerin farklı türlerini karıştırıyor ve mavi rengi bulmak için iki organik pigment kullanıyor. Biri kırmızı üzümün kabuğundaki antosiyanin, diğeri ise kırmızımsı mavi renkte gıda boyası olarak kullanılan indigotin adlı organik bileşim.



Buna ayrıca kalorisiz tatlandırıcı eklenerek şarapla kokteyl arasında bir ürün elde ediliyor.



İspanya'da mavi şarap satan restoranlardan biri olan Sushi Artist Madrid'den Enrique Isasi'ye göre, "Önce kimse mavi şarap sattığımıza inanmadı, ama bir kez deneyenler seviyor ve tekrar içmek için geliyorlar".



Fakat her deneyen yeniden içmek istemiyor. Bazıları bu girişimi sapkın ve korkunç bir yenilik olarak nitelerken bazıları da "şarap karşıtı" olarak görüyor.



"İspanya'da şarap ile kültür arasında yüzyıllardır değişmeyen bir bağ var" diyor Lopez. "Burası gelenekleri yeniliklere tercih eden bir ülke. Ama Gïk bunu değiştirmeye çalışıyor. Biz bir bardak şarabı zevkle içmek için binlerce kuralı bilmek zorunda olmayan normal insanlara hizmet ediyoruz."



Farklı kırmızı ve beyaz üzümler organik pigmentlerle karıştırılarak mavi şarap elde edildi. İçkinin kendisinden çok bu yaklaşım devrimci geliyor. Gïk mavi şarapla hangi yemeğin ve müziğin iyi gideceğine dair önerilerde de bulunuyor. Bu ürünü yaratanlar 30 yaşın altında ve kendileri gibi sosyal medya meraklısı, sanatçı, tasarımcı, DJ gibi meslek sahiplerine hitap ediyor.



Fakat Gïk uzun ömürlü mü olur, yoksa gelip geçici bir heves olarak mı kalır kimse bilmiyor. Bunu ancak zaman ve şarap sektöründeki güçlü sesler belirleyecek. Bugün Gïk 25 ülkede satılıyor; gelecek yıl ABD piyasasına da girmeyi planlıyor.



New York'taki Agern Restaurant'tan şarap garsonu Chad Walsh ise mavi şarabın tadına bakmadığını, ama çağdaş tatların katıksız, doğal ürünlere yöneldiğini söylüyor.



"Bugünlerde hiçbir şey katılmayan ve çıkarılmayan şaraplara yönelim var. Mavi şarap kısa sürede ciddi şaraplar listesine girecek görünmüyor. Ama yakında her şarapçıda yerini alması beni şaşırtmaz."