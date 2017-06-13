İşte dünyanın en şişman ülkesi

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişinin aşırı kilodan muzdarip olduğunu belirten New England Journal of Medicine dergisi, en fazla şişman insanın ABD’de yaşadığını kaydetti.

Seattle merkezli Washington Üniversitesi'nden bilim adamı Christopher Murray, "Aşırı kiloyu dikkate değer sorun olarak görmeyen insanlar kendi sorumluluğunda zira onlarda kalp, kanser, diyabet ve diğer hastalıkların gelişme riski düşmüyor artıyor. Yılbaşında şaka olsun diye verilen kiloları eritme vaatleri bu salgını durdurmak için ciddi hale gelmeli" diye açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri bugün obezliktek muzdarip. Üstelik İngiltere gibi ülkelerde nüfusun yarısından fazlası aşırı kiloya sahip. Mevcut tahminlere göre, fazla kiloya sahip insan sayısı 2025 yılına kadar 2.7 milyara ulaşacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, Murray ve meslektaşları dünyanın ilk ‘fazla kiloya sahip insanlar' sayımını gerçekleştirerek obezlik ile ona eşlik eden hastalıkların yaşam süresi ve erken ölüm olasılığına etkisini araştırdı.

Obezitenin etkileri analiz edildi

Araştırma kapsamında, obezlik salgınının son 45 yılda 195 ülke nasıl yayıldığı tespit edildi ve şişman insanlar sayısındaki dalgalanmanın 300'den fazla hastalığın ve diğer sağlık sorunlarının yayılmasına nasıl etki ettiğini analiz ettiler.

Bilim insanların hesaplamalarına göre, 2015 yılında dünya genelinde yaklaşık 2.2 milyar kişi aşırı kilodan muzdaripti ve bu sayı sürekli artıyor. Ayrıca yaklaşık 100 milyon kişi ve yaklaşık 600 milyon yetişkin aşırı obezlikten muzdarip.

Murray'in söylediğine göre 70 ülkede bu tür insanların sayısı 1980 yılına kıyasla ikiye katlandı.

Her yıl yaklaşım 4 milyon yetişkin ve çocuk, aşırı kilo sorunu ve ona eşlik eden hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Üstelik yaklaşık yüzde 40'ı henüz obezite olmayan fazla kilolara sahip kişilerdi.

Yetişkinlerin yüzde 24'ü

Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkeler arasında ‘aşırı kilo' sıralamasının lideri ABD olarak gösterildi. Bu ülkede gençlerin yüzde 13'ünden fazlası ve yetişkinlerin yüzde 24'ü aşırı obezlikten muzdarip.

Bu arada en şişman yetişkin nüfusa sahip ülkenin Mısır olduğu açıklandı. Bu ülkede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 35'i aşırı kilolu.

Hindistan ve Çin ise aksine şişmanlar sayısında en mütevazı ülkeler oldu. Hindistan nüfusunun sadece yüzde 3'ü şişmanken, Çin'de bu oran yüzde 5 civarında.

En zayıf ülkelerin Güney ve Güneydoğu Asya'da bulunduğu tespit edildi. Bangladeş ve Viyetnam nüfusunun sadece yüzde 1'i obezlik sorununu yaşıyor.

Murray'e göre bu oranlar, obezliğe karşı mücadelenin Birleşmiş Milletler düzeyinde koordine edilmesi gerektiğini gösteriyor.