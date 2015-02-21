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Bilim / Teknoloji

İşte dünyanın en sağlam maddesi

Dünya üzerindeki en sağlam doğal maddenin örümcek ağı değil bir deniz salyangoz türünün dişi olduğu ortaya çıktı

21 Şubat 2015 17:05

İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, karındanbacaklı familyasından limpet olarak da bilinen deniz salyangozunun dişlerinin 6 bin 500 megapascala kadar basınca dayanabildiğini gösterdi.

Kayalara yapışık duran koni biçiminde kabuğa sahip bu küçük deniz canlısının 1 milimetreden kısa dişlerinin yapısını mikroskop yardımıyla inceleyen bilim adamlarından Ana Barber, bugüne dek örümcek ağının dünyanın en sağlam doğal malzemesi olduğunun sanıldığını ancak ağın sadece 2 bin megapascal basınca dayanabildiğini vurguladı.

Barber, daha kolay anlaşılabilmesi için deniz hayvanının dişlerinin gücünü bir adet çubuk makarnayla 3 bin şeker çuvalını (yaklaşık 1,5 ton) taşımaya benzetti.

Ancak grafen gibi birkaç yapay maddenin limpetin dişlerinin direncinin ötesine geçebildiğine dikkati çeken bilim adamları, bu hayvanın dişlerinin dayanıklılığın sırrını da çözdü. Limpetin dişlerinin son derece sert olan bir tür demir oksit ve kitin adı verilen bir molekülün liflerinden meydana geldiğini belirten bilim adamları, bu ikilinin karışımının sağlam ve dirençli bir maddenin ortaya çıkmasını sağladığını açıkladı.

Bu deniz hayvanının dişlerinin araba, uçak ya da gemi yapımında kullanılmak üzere daha dayanıklı malzemelerin üretilmesine ışık tutabileceği kaydedildi. Araştırmanın sonuçları İngiliz "Royal Society Interface" dergisinde yayımlandı.

Daha önceki araştırmalar dünyanın en sağlam doğal maddesinin örümcek ağı olduğunu göstermişti. Çelikten daha sağlam olduğu belirlenen örümcek ağının yapısından savaş ortamında askerlerin korunması için bazı araçların üretilmesinde yararlanılabileceği belirtilmişti. (AA)

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