İşte dünyanın en pahalı çayı

2002’de zengin bir müşteri, Çin’de yetişen efsanevi Da Hong Pao çayının 20 gramı için 28 bin dolar ödemişti. Çay geleneğinin çok eskilere dayandığı ve çay demlemenin 1500 yıldır sanat olarak görüldüğü Çin açısından bile bu çok yüksek bir fiyattı.

Orijinal Da Hong Pao çayı altın değerinde değil; altından 30 kat daha pahalı. Gramı 1400 dolar. Bir demlik çay 10 bin dolara mal oluyor. Yani dünyanın en pahalı çayı.

Çin’in güneyinde nehir kenarında kurulu Wuyishan bölgesinde çayhane işleten Şiao Hui “Görünüş olarak dilenciye, fiyat olarak imparatora yakışan, Buddha’nın kalbini taşıyan çay” olarak tanımladığı Da Hong Pao çayının yapraklarını gösteriyor. Ailesi kuşaklar boyunca çay işiyle uğraşmış. Kendisi de bu işi sürdürüyor ve her bahar dağlara çıkarak iyi mahsul vermesi için çay tanrısı Lu Yu’ya dua etmeye devam ediyor.

Fujian eyaletindeki dağlık Wuyishan'da yüzyıllardır çay üretiliyor. Yağmurların dağlardan koparıp sürüklediği mineraller bu bölgedeki çayın tadını belirliyor.

Buradaki her iki dükkandan birinde çay demleme ve tatma masaları kurulu; raflar farklı çay yapraklarıyla dolu.

Wuyishan’da birçok Da Hong Pao çayının uygun denebilecek fiyattan satılıyor. Yıllanmış çay bitkilerinden toplanan yapraklar çok pahalı olsa da orta kalite Da Hong Pao çayı kilosu 100 dolardan alınabiliyor.

Burada bütün çay bitkileri belli ana bitkilerden kesilen fidelerden yetişiyor. En fazla rağbet gören ve nadir olan da işte bu ana bitkilerden alınan ürün oluyor.

Bu bitkilerin sayısının azlığı nedeniyle orijinal Da Hong Pao çayı pahalı. En eski bitkilerden üretilen çaylara paha biçilemiyor. Bunlar çok nadir olduğundan üretici ile alıcıyı buluşturmada özel aracılar kullanılıyor.