T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

İşte dünyanın en mutlu ülkesi

Birleşmiş Milletler'in Mutluluk Raporu'na göre en mutlu ülkeler Kuzey ülkeleri

20 Mart 2017 19:53

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından beş yıl önce ilan edilen 20 Mart Dünya Mutluluk Günü'nde her yıl ülkelerin mutluluk raporu da yayınlanıyor. BM‘nin bu yıl New York'ta açıkladığı raporu Norveçlilerin mutlu olmak konusunda Danimarkalıları geçtiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl dördüncü sırada olan Norveç, BM Sürdürülebilir Kalkınma Ağı'nın hazırladığı 2017 Mutluluk Raporunda birinci sırada yer aldı. Onu Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip ediyor. Beş yıldır yayınlanan raporda bir kez İsviçre birinci olurken, Danimarka üç kez bu unvana sahip oldu.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde 16'ncı sırada kaldı. Türkiye mutluluk sıralamasında 69'uncu sırada, Filistin Özerk Yönetimi topraklarındaki bölgeler 103'üncü, Bulgaristan ise 105'inci. Kendini az mutlu hissedenlerin ise Afrika ülkelerinde yaşadığı ortaya çıkıyor.

En mutlu ülkeler:

1- Norveç
2- Danimarka
3- İzlanda
4- İsviçre
5- Finlandiya
6- Hollanda
7- Kanada
8- Yeni Zelanda
9- Avustralya
10- İsveç

Son 30 ülkede ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinin hayatından memnun olmadığı görülüyor. Sıralamanın son beş ülkesinde de sırasıyla Ruanda, Suriye, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor.

Rapor kapsamında 155 ülkede yapılan araştırmada insanların sağlık, kazanç, özgürlük, dürüstlük, iyi yönetim gibi konularda kişisel algı, yaşamdan beklentiler, sosyal çevreden aldığı destek konusundaki hissi görüşleri dikkate alınıyor.

İnsanların bağış yapma konusundaki cömertliğini de araştıran rapor kaygı, üzüntü ve öfke gibi olumsuz faktörleri de değerlendiriyor. Araştırmacılar insanların mutluluğunun toplumsal konumu ve sosyal çevresinden güçlü şekilde etkilendiği sonucuna varıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşmiş Milletler Mutluluk RaporunaNorveçlilerMilletlerMart Dünya Mutluluk GünüNew YorkNorveçlilerinDanimarkalılarıNorveç Sürdürülebilir Kalkınma AğıMutluluk RaporundaDanimarkaAmerika Birleşik DevletleriFilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24