İşte dünyanın en mutlu ülkesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından beş yıl önce ilan edilen 20 Mart Dünya Mutluluk Günü'nde her yıl ülkelerin mutluluk raporu da yayınlanıyor. BM‘nin bu yıl New York'ta açıkladığı raporu Norveçlilerin mutlu olmak konusunda Danimarkalıları geçtiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl dördüncü sırada olan Norveç, BM Sürdürülebilir Kalkınma Ağı'nın hazırladığı 2017 Mutluluk Raporunda birinci sırada yer aldı. Onu Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip ediyor. Beş yıldır yayınlanan raporda bir kez İsviçre birinci olurken, Danimarka üç kez bu unvana sahip oldu.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde 16'ncı sırada kaldı. Türkiye mutluluk sıralamasında 69'uncu sırada, Filistin Özerk Yönetimi topraklarındaki bölgeler 103'üncü, Bulgaristan ise 105'inci. Kendini az mutlu hissedenlerin ise Afrika ülkelerinde yaşadığı ortaya çıkıyor.

En mutlu ülkeler:



1- Norveç

2- Danimarka

3- İzlanda

4- İsviçre

5- Finlandiya

6- Hollanda

7- Kanada

8- Yeni Zelanda

9- Avustralya

10- İsveç

Son 30 ülkede ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinin hayatından memnun olmadığı görülüyor. Sıralamanın son beş ülkesinde de sırasıyla Ruanda, Suriye, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor.

Rapor kapsamında 155 ülkede yapılan araştırmada insanların sağlık, kazanç, özgürlük, dürüstlük, iyi yönetim gibi konularda kişisel algı, yaşamdan beklentiler, sosyal çevreden aldığı destek konusundaki hissi görüşleri dikkate alınıyor.

İnsanların bağış yapma konusundaki cömertliğini de araştıran rapor kaygı, üzüntü ve öfke gibi olumsuz faktörleri de değerlendiriyor. Araştırmacılar insanların mutluluğunun toplumsal konumu ve sosyal çevresinden güçlü şekilde etkilendiği sonucuna varıyor.