İşte dünyanın en kötü 10 insanı krizi

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, dünyanın en kötü 10 insani krizinin yıllık listesini yayınladı.
Örgüte göre liste şöyle:
1-Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki sivillere yönelik şiddet.
2-Afganistan'da şiddet ve sivilleri yardımlardan yoksun bırakma.
3-Somali'de şiddet ve sağlık hizmetlerine erişememe.
4-Yemen'in kuzeyinde şiddet ve yardım alamama.
5-Sudan'ın güneyindeki Darfur'da şiddet, hastalık ve sağlık hizmeti alamama.
6-Yetersiz beslenen çocukların tedavisi için yeterince para bulunamaması.
7-Sri Lanka'da savaş yüzünden kapana kısılan siviller.
8-AIDS/HIV tedavisi için yapılan yardımlardaki durgunluk.
9-Pakistan'da şiddet ve sivillerin ihmal edilmesi.
10-Buruli ülseri, Chagas hastalığı, uyku hastalığı, malta humması hastalıkların tedavisinin ihmal edilmesi ve hastalıklarla ilgili araştırma eksikliği.