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Yaşam

İşte dünyanın en kötü 10 insanı krizi

22 Aralık 2009 03:02

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, dünyanın en kötü 10 insani krizinin yıllık listesini yayınladı.

Örgüte göre liste şöyle:

1-Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki sivillere yönelik şiddet.

2-Afganistan'da şiddet ve sivilleri yardımlardan yoksun bırakma.

3-Somali'de şiddet ve sağlık hizmetlerine erişememe.

4-Yemen'in kuzeyinde şiddet ve yardım alamama.

5-Sudan'ın güneyindeki Darfur'da şiddet, hastalık ve sağlık hizmeti alamama.

6-Yetersiz beslenen çocukların tedavisi için yeterince para bulunamaması.

7-Sri Lanka'da savaş yüzünden kapana kısılan siviller.

8-AIDS/HIV tedavisi için yapılan yardımlardaki durgunluk.

9-Pakistan'da şiddet ve sivillerin ihmal edilmesi.

10-Buruli ülseri, Chagas hastalığı, uyku hastalığı, malta humması hastalıkların tedavisinin ihmal edilmesi ve hastalıklarla ilgili araştırma eksikliği.

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