İşte dünyanın en kısa adamı

T24 - Dünyanın en kısa adamının 70 santimetre boyundaki Kolombiyalı Edward Nino Hernandez olduğu açıklandı.



Guinness Dünya Rekorları, dünyada yaşayan en kısa boylu kişinin 70 santimetrelik bir Kolombiyalı olduğunu açıkladı.



24 yaşındaki Edward Nino Hernandez, sadece 10 kilo ağırlığında. Annesi, oğlunun büyümesinin iki yaşından bu yana durduğunu söylüyor.



Yarı zamanlı dansçı olarak çalışan Hernandez, Associated Press ajansına açıklamasında "Mutluyum çünkü benzersizim" dedi.



Dünyanın en kısa kişisi rekoruna sahip olan Çinli He Pingping, Mart ayında 22 yaşındayken ölmüştü.



Hernandez aslında Pingping'den 4 cm daha kısa. Ancak Guinness yetkililerinin dikkatini çok geç çekti.



Unvanını kaybedebilir



Doktorlar Hernandez'in 24 yılda neden sadece 40 cm büyüdüğünü açıklayamamış. Üstelik kendisi de bu unvana uzun süre sahip olamayabilir. Nepalli Khagendra Thapa Magar, 56 santimlik boyuyla Hernandez'den çok daha kısa.



Ancak en kısa kişi unvanını elde etmek için, Ekim ayında 18 yaşını tamamlamasını beklemesi gerekiyor.



Halihazırda "dünyanın en kısa genci" olarak anılan Khagendra aynı zamanda "tüm zamanların en kısası" olacak.



Bu unvanı şimdiye dek 57 santimetre boyundaki Hindistan'dan Gül Muhammed (1957-1997) elinde tutuyordu.



Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yaşayan annesi Noemi, doktorların oğlunun doğduğu günden bu yana neden sadece 40 cm uzadığını açıklamadığını söyledi.



Ulusal Üniversite'deki doktorların üç yaşına dek Edward Nino'yu incelediğini anlatan anne, daha sonra ise ilgilerini kaybettiklerini belirtti. Beş çocuklu bir ailenin en büyük oğlu olan Hernandez'in 1992'de çok ufak doğan bir kız kardeşi, bir yaşına girmeden ölmüş. Ailenin en küçüğü, 11 yaşındaki Miguel Angel de 93 santim boyunda. Diğer üç kardeşin boyları ise normal standartlar içinde.



Beni havaya kaldırmaları hoşuma gitmiyor



Hernandez, sekizinci sınıftan sonra eğitimine devam etmemiş. Şimdi filmlerde rol alarak ya da mağazaların tanıtımlarında dansederek hayatını kazanıyor.



Son filminde bir uyuşturucu çetesinin liderini oynuyor. İlgiden hoşnut olsa da bazı dezavantajları da olduğunu itiraf ediyor.



"İnsanların beni mıncıklaması ve tutup havaya kaldırması hoşuma gitmiyor" diyor.



Sağlık sorunları da yok değil. Her iki gözündeki kataraktın ameliyat edilmesi gerekiyor ve aile bunun maliyetini karşılayamamaktan şikayetçi.

Kız arkadaşı 1.5 metre



Nino'nun "dünyanın en kısası" olmasıyla topladığı ilgi, bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.



Alışılmadık görünümü ise aşkta önünü kesmemiş. 18 yaşındaki kız arkadaşı Fanny'nin boyu 1,5 metre.