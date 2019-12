İşte dünyanın en iyi 68 restoranı

Eğer yemek yemek sizin için bir tutkuysa, bir gün mutlaka 3 Michelin yıldızlı bir restorana uğrayın. Çünkü bu rütbeyi hak edenler dünyanın en iyileri.



Söz konusu rütbe 1900 yılında asıl mesleği lastik üretmek olan Andre Michelin tarafından başlatılan bir uygulama. Bu uygulama kapsamında dünyanın en iddialı restoranları teker teker geziliyor ve 18 ayda bir yapılan bir değerlendirmeyle hak edenlere 3 Michelin yıldızı veriliyor. Bu yıldız hem restoranlar hem şefler için.



Fakat hemen söyleyelim; yıldız verme komitesi çok cimri, hatta verdikleri yıldızı geri alabiliyorlar. Bir restoran ile şefin bu rütbeyi kazanması ise tabiri caizse hayatını kurtarıyor. Mekânları dolup taşıyor ve kalitesi tartışılmaz oluyor.



Bir önceki cümlede söylediğimiz gibi, yıldız istenirse geri alınabiliyor, hatta bir yıldıza bile düşürülebiliyor. Bu ise şef ya da restoran için kabullenilmesi çok zor bir durum. Neredeyse yok olma anlamına geliyor.



Olayın önemini anlatmak için şu örneği verebiliriz: 2003 yılının şubat ayında yıldızının geri alınacağı dedikoduları Fransız bir şefi intihara sürüklemiş. Sizler için 2008 yılı itibariyle 3 Michelin yıldızına layık görülen restoranların bir listesini çıkardık. Yolunuz o ülkelere düştüğünde mutlaka bir uğrayın ve yıldızların tadına bakın.



Almanya



Heinz Winkler/Şef Heinz Winkler

Kirchplatz 1 D-83229 Aschau im Chiemgau

Bayern-Chiemgau

Tel: 0049 08 05 21 79 90



Restaurant Bareiss/Şef Claus-Peter Lumpp

Gartenbühlweg 14, 72270, Baiersbronn

Tel: 0049 0744 24 70



Dieter Muller/Şef Dieter Muller

Lerbacher Weg 51465, Bergisch Gladbach

Tel: 0049 02 02 20 40



Vendome / Şef Joachim Wissler

KadettenstraBe 51429, Bergisch Gladbach

Tel: 0049 02 20 44 2 0



Restaurant Amador/Şef Juan Amador

Vierhausergasse 1 63225, Langen

Tel: 0049 61 03 50 27 13



Schloss Berg / Şef Christian Bau

Schlosstrasse 27-29 D-66706, Perl-Nennig

Tel: : 0049 686 67 91 18



Gastehaus Erfort / Şef Gastehaus Erfort

95 Mainzer Strasse 66121, Berlin

Tel: 0049 06 819 58 26 82



Schwarzwarztube / Şef Harald Wohlfahrt

Tonbachstrasse 237 D-72270, Baden

Tel: 0049 07 442 49 26 04



Waldhotel Sonnora / Şef Helmut Thieltges

Auf'm Eichfeld 5451 8, WiHİich

Telefon 0049 06 57 8 4 06



Amerika



Le Bernardin/ Şef Eric Ripert

155 West 51st Street, The Equitable Building,

New York

Tel: 001 212 554 1515



Jean Georges/ Şef Jean-Georges Vongerichten

One Central Park West, New York

Tel: 00 1 212 299 3900



Per Se / Şef Thomas Keller

10 Columbus Circle, 4th floor, New York

Tel: 00 1 212 823 9335



Joel Robuchon / Şef Joel Robuchon

3799 Las Vegas Blvd S, Las Vegas

Tel: 001 702 891 7777



French Laundry / Şef Thomas Keller

6640 Washington Street, Yountville

Tel: 001 707 944 2380



Belçika



De Karmeliet / Şef Geert Van Hecke

Langestraat 19, Bruge

Tel: 0032 50 33 82 59



Hof van Cleve/Şef Peter Goossens

Riemegemstraat 1, 9770 Kruisthoutem

Tel: 0032 93 83 58 48



Fransa



L'Arnsbourg / Şef Jean-Georges Klein

57230, Baerenthal

Tel: 0033 03 87 06 50 85



Les Maisons de Bricourt/ Şef Jane ve Olivier

Roellinger

1 rue Duguesclin, 35260, Cancale

Tel : 0033 32 99 89 64 76



Lameloise/ Şef Jacques Lemeloise

36, place d'Armes 71150, Chagny-en-

Bourgogne

Tel: 0033 03 85 87 65 65



Les Pres d'Eugenie/ Şef Michel Guerard

40320 Eugénie les Bains, Landes

Tel : 0033 05 58 05 05 05



Auberge d l'Ill/ Şef Marc Haeberlin

2, rue de Collonges au Mont d'Or 68970,

Illhaeusern

Tel: 0033 03 89 71 89 00



Cotes St Jacques/ Şef Jean-Michel Lorain

B.P. 197 89304, Joigny

Tel: 0033 03 86 62 09 70



Michel Bras/ Şef Michel ve Sebastien Bras

Route de l’Aubrac 12210, Laguiole

Tel: 0033 05 65 51 18 20



L’Auberge du Pont de Collognes/ Şef Paul

Bocuse

40 Rue de la Plage 69660, Collonges au

Mont d'Or

Tel: 0033 04 72 42 90 90



Le Petit Nice/ Şef Gerard Pessedat

Anse de Maldormé - Corniche J.F. Kennedy-

13007, Marsilya

Tel : 0033 04 91 59 25 92



Arpege/ Şef Alain Passard

84, rue de Varenne 75007, Paris

Tel: 33 01 47 05 09 06



L’Astrance/Şef Guillome Foucault

4 rue Beethoven 75016, Paris

Tel: 0033 01 40 50 84 40



Guy Savoy/ Şef Guy Savoy

18 rue Troyan 75017

Tel: 0033 01 43 80 40 61



L'Ambroisie/ Şef Bernard Pacaud

9 Place des Vosges 75004, Paris

Tel: 0033 01 42 78 51 45



Ledoyen/ Şef Christian Le Squer

1 avenue Dutuit 75008, Paris

Tel: 0033 01 53 05 10 01



Le Meurice/ Şef Yannick Alléno

228 rue de Rivoli, 75001, Paris

Tel:0033 01 44 58 10 10



Pierre Gagnaire/ Şef Pierre Gagnaire

6, rue Balzac 75008, Paris

Tel: 0033 01 58 36 12 50



Plaza Athenee/ Şef Alain Ducasse

25 avenue de Montaigne 75008, Paris

Tel: 0033 01 53 67 65 00



Pre Catalan/ Şef Frederic Anton

Route de Suresnes, Bois de Boulogne 75016,

Paris

Tel: 0033 01 44 14 41 14



Les Loges de l’Aubergade/ Şef Michel Trama

52 Rue Royale - 47270 Puymirol

Tel: 0033 05 53 95 31 46



La Maison Troisgros/Şef Michel Troisgros

Place Jean Troisgros 42300, Roanne

Tel: 0033 04 77 71 66 97



Cote d'Or/Şef Bernard Loiseau

2 rue d'Argentine, Saulieu

Tel: 0033 03 80 90 53 53



Clos des Cimes/Şef Regis ve Jacques Marcon

Larsiallas 43290, St-Bonnet le Froid

Tel: 0033 04 71 59 93 72



Pic/Şef Anne-Sophie Pic

285 avenue Victor-Hugo 26001, Valence

Tel: 0033 04 75 44 15 32



la Maison de Marc Veyrat/Şef Marc Veyrat

1 3 vielle route des Pensieres 74290, Veyrier

du Lac

Tel: 0033 04 50 60 24 00



Georges Blanc/Şef Georges Blanc

Place du Marche 01 540, Vonnas

Tel 0033 04 74 50 90 90



Hollanda



Oud Sluis/Şef Sergio Herman

Beestenmarkt 2 4524 EA, Sluis

Tel: 0031 01 1746 12 69



De Librijie / Şef Jonnie Boer

Broerenkerkplein 1 3, Zwolle

Tel: 00 31 38 421 20 83



İngiltere



Fat Duck/Şef Heston Blumenthal

Hight Street SL6 2AQ, Bray

Tel: 0044 01628 580333



Waterside Inn/Şef Michel Roux

Ferry Rood, Bray

Tel: 0044 01628 620691



Gordon Ramsay/Şef Gordon Ramsay

68 Royal Hospital Rood, Londra

Tel: 0044 020 7352 4441



İspanya



El Bulli/Şef Ferran Adria

Cala Montjoi, Roses Tel: 0034 972 257 651



Can Fabes/Şef Santi Santamaria

Sant Joan 6, San Celoni

Tel: 00 34 938 672 851



Akalere / Şef Pedro Subijana

Padre Orcolaga 56, San Sebastian

Tel: 0034 943 31 12 09



Arzak/Şef Juan Maria Arzak

Avenida Alcalde Jose Elosegui, 273, San Sebastian

Tel:0034 943 27 84 65



Martin Berasategui/Şef Martin Berasategui

Calle Loidi, 4 Lasarte-Oria. San Sebastian

Tel: 0034 943 36 64 71



Carme Ruscalleda's Sant Pau/Şef Carme Ruscalleda

Nou 10, Sant Pol de Mar (Catalunya)

Tel: 0034 937 60 06 62



İsviçre



Le Pont de Brent/ Şef Gerard Rabaey

CH-1817 Brent, Montrö

Tel: 0041 021 964 52 30



Hotel de Ville/ Şef Philippe Rochat

1, rue d'Yverdon, Crissier

Tel: 0041 021 634 05 05



İtalya



Dal Pescatore/ Şef Nadia ve Giovanni Santini

Localité Runate, Canneto sull'Oglio, Mantova

Tel: 0039 03 76 72 30 01



Enotecca Piniciorri/ Şef Enotecca Piniciorri

Via Ghibellina, 87, Floransa

Tel: 0039 055 24 27 77



Calandre/ Şef Massimiliano Alajmo

Via Liguria 1 Sarmeola di Rubano

Tel: 0039 04 96 30 30



La Pergola/ Şef Heinz Beck

Via Dei Prati Fiscali, 55 Roma

Tel: 0039 06 810 69 85



Al Sorriso/ Şef Luisa Valazza

Via Roma 18. Soriso

Tel: 0039 0322 983 228



Japonya



Hamadaya/ Şef Hachiro Mizutani

Nihonbashi Ningyo-cho, 3-13-5 Ningyo-cho,

Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Tel: 0081 03 3661 5940



Joel Robuchon/ Şef Joel Robuchon

Mori Tower, Roppongi Hills, Tokyo

Tel: 0081 03 5772 7500



Kanda / Şef Hiroyuki Kanda

11-2 Kanda Higashimatsushita, Tokyo

Tel: 0081 03 3256 9160



Koju/ Şef Toru Okuda

8-5-25 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

Tel: 0081 03 6215 9544



L’Oisier/ Şef Jacques Borie

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

Tel: 0081 03 3571 6050



Quintessence/ Şef Shuzo Kishida

5-4-7 Shiroganedai, Minato-Ku, Tokyo

Tel: 0081 03 5791 3715



Sukiyabashi Jiro/ Şef Jiro Ono

4–2-15, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

Tel: 0081 03 3535 3600



Sushi Mizutani / Şef Hachiro Mizutani

8-2-10 Ginza Chuo-ku, Tokyo

Tel: 0081 03 3573 5258



Monako



Le Louis XV/ Şef Franck Serutti

Hotel de Paris, Place du Casino, Monako

Tel: 00377 98 06 88 64