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Bilim / Teknoloji

İşte dünyanın en ince LCD'si

Japon elektronik devi Sony, dünyanın en ince likit kristal (LCD) televizyonunu bu yıl üretmeye başlayacak.

28 Ağustos 2008 03:00

Japon elektronik devi Sony, dünyanın en ince likit kristal (LCD) televizyonunu bu yıl üretmeye başlayacak. Sony, kalınlığı 9,9 milimetre olacak 40 inçlik LCD televizyonun Japonya'da 490 bin yenden (4 bin 478 dolar) satışa sunulacağını açıkladı.

Açıklamada, şirketin ayrıca saniyede 120 kare gösterebilen mevcut modelleriyle karşılaştırıldığında saniyede 240 kare gösterebilen dünyanın ilk LCD televizyonunu da üreteceği belirtildi. Samsung Electronics'ten sonra dünyanın ikinci büyük LCD televizyon üreticisi Sony'nin, saniyede 240 kare gösterebilen 46 inçlik LCD televizyonunun fiyatının 400 bin yen olması bekleniyor. Her iki modelin de Japonya'da 10 Kasım'da, ardından denizaşırı ülkelerde satışa sunulacağı ifade edildi.

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