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Spor

İşte dünyanın en çok kazanan spor muhabiri

Dünyanın en fazla kazanan spor muhabiri Iker Casillas'in sevgilisi Sara Carbonero oldu.

25 Eylül 2012 21:52

 

İspanyollar'ın ünlü futbolcusu Iker Casillas'ın sevgilisi olarak adını duyuran spor muhabiri Sara Carbonero'ya bu ilişki tam anlamıyla yaradı. Mediaset şirketi ile yıllık 600 bin Euro'luk bir anlaşmaya imzalayan Sara, artık dünyanın en çok kazanan muhabiri oldu.
 
Mehmet Çiftçi'nin milliyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Dünyanın en fazla kazanan spor muhabiri Iker Casillas'in sevgilisi Sara Carbonero oldu. Carbonero, Mediaset sirketi ile yillik 600 bin Euro'ya imza atti. Bu imzayla birlikte Sara'nın aylığı 50 bin Euro olacak.
 
İspanyol Lectura Dergisi, Carbonero'nun attığı bu imza ile kazandığı parayı, dünyada hiçbir spor muhabirinin kazanmadığını iddia etti. Sara'nın bu anlaşmayla birlikte, ünlü futbolcularla görsel ve yazılı özel roportajlar yapacağı belirtildi.
 
Bu karara karşı çıkan İspanya Spor Muhabirleri Derneği bir bildiri yayınlayarak, Sara'nın aslında muhabirlikle hiçbir geçmişi olmadığını ve bu eğitimi de almadığını hatırlatarak adı geçen muhabirin Iker Casillas'ın sevgilisi olmanın nimetlerinden yararlandığını belirtti.
 

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