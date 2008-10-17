İşte dünyanın en büyük böceği!

Karıncaların atası bulundu

Endonezya’nın Borneo adasında dünyanın en büyük böceği bulundu. İngiliz bilim adamları, Endonezyalı bir köylü tarafından bulunan böceğin 56,6 cm olduğunu belirttiler. Neredeyse bir insan kolu uzunluğundaki böcek, daha önceki rekorun sahibi, Malezya’da bulunan ve "P. serratipes" adı verilen böcekten daha uzun.Sadece gövdesi 35,7 cm gelen böcek, bacakları olmadan, "P. kirbyi" adı verilen ve yine Borneo’da bulunan böceğin rekorunu da elinden aldı. Bacakları dalı andıran böceğin daha çok bambu filizinde yaşadığı, yumurtalarının ince kanatlara sahip olduğu, böylece bir ağaçtan diğerine kayabildiği belirtildi. Bir köylü tarafından bulunan böceğin yerel böcek bilimci Datuk Çan Çev Lun’a teslim edildiği ve araştırmaların ardından böceğe "phobaeticus chani" (Çan’ın süper çubuğu) adı verildiği açıklandı.Böylece "phobaeticus chani" yaşayan en büyük böcek olarak rekorlar kitabına resmen girdi. Böcek, Londra’daki Doğal Tarih Müzesi’nde görülebilecek.