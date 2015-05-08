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Yaşam

İşte dünyanın cinsel olarak en çok tatmin olan ülkeleri

Alternet, dünya çapında cinsellik üzerine yapılan araştırmalı derleyerek dünyanın cinsel olarak en çok tatmin olan ülkelerini belirledi

08 Mayıs 2015 21:41

Amerikalı internet haber sitesi Alternet, cinsellik araştırmalarını derleyerek, dünyanın cinsel olarak en çok tatmin olan ülkelerini listeledi. 

İşte cinsel olarak en çok tatmin olan ülkeler...

 

1- İsviçre

 

Fuhuş ve genelev yasal. Pornografiye yasaklar sınırlı. Cinsel eğitim anaokulunda başlıyor. İsviçrelilerin yüzde 21’i, cinsel yaşamlarını ‘mükemmel’ olarak yorumluyor.

 

2- İspanya

 

Dünyanın en çok çıplaklar kampına sahip ülkesi. Avrupa’da eşcinsel evliliklere en hoşgörüyle bakan ülke. İspanyolların yüzde 90’ı cinsel hayatlarını tatmin edici buluyor.

 

3-İtalya

 

Dünyanın en iyi âşıklarının bulunduğu ülke. İtalyan erkek ve kadınlarının yüzde 64’ü cinsel hayatlarının tatmin edici olduğunu söylüyor.

 

4- Brezilya

 

Erkekleri, dünyanın en iyi ikinci âşığı. Yüzde 82’si haftada en az 3 kez seks yapıyor.

 

5- Yunanistan

 

Haftada en az 4 kez seks yapıyorlar

 

6 -Hollanda

 

Yasal seks yaygın. Avrupa’da en çok çıplaklar kampı bulunan ikinci ülke.

 

7- Meksika

 

Meksikalıların yüzde 64’ü cinsel olarak tatmin edici bir yaşam sürüyor.

 

8- Hindistan

 

İlk cinsel deneyim yaşı 22 olan ülkede, cinsel ilişki süresi de uzun.

 

9-Avustralya

 

Araçta ve kamuya açık alanda en çok seks yapan ulus.

 

10-Nijerya 

 

Nijeryalılar 24 dakika ile cinsel ilişki süresi açısından dünya birincisi.

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