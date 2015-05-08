İşte dünyanın cinsel olarak en çok tatmin olan ülkeleri

Amerikalı internet haber sitesi Alternet, cinsellik araştırmalarını derleyerek, dünyanın cinsel olarak en çok tatmin olan ülkelerini listeledi.

İşte cinsel olarak en çok tatmin olan ülkeler...

1- İsviçre

Fuhuş ve genelev yasal. Pornografiye yasaklar sınırlı. Cinsel eğitim anaokulunda başlıyor. İsviçrelilerin yüzde 21’i, cinsel yaşamlarını ‘mükemmel’ olarak yorumluyor.

2- İspanya

Dünyanın en çok çıplaklar kampına sahip ülkesi. Avrupa’da eşcinsel evliliklere en hoşgörüyle bakan ülke. İspanyolların yüzde 90’ı cinsel hayatlarını tatmin edici buluyor.

3-İtalya

Dünyanın en iyi âşıklarının bulunduğu ülke. İtalyan erkek ve kadınlarının yüzde 64’ü cinsel hayatlarının tatmin edici olduğunu söylüyor.

4- Brezilya

Erkekleri, dünyanın en iyi ikinci âşığı. Yüzde 82’si haftada en az 3 kez seks yapıyor.

5- Yunanistan

Haftada en az 4 kez seks yapıyorlar

6 -Hollanda

Yasal seks yaygın. Avrupa’da en çok çıplaklar kampı bulunan ikinci ülke.

7- Meksika

Meksikalıların yüzde 64’ü cinsel olarak tatmin edici bir yaşam sürüyor.

8- Hindistan

İlk cinsel deneyim yaşı 22 olan ülkede, cinsel ilişki süresi de uzun.

9-Avustralya

Araçta ve kamuya açık alanda en çok seks yapan ulus.

10-Nijerya

Nijeryalılar 24 dakika ile cinsel ilişki süresi açısından dünya birincisi.