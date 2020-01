İşte Dr. Mehmet Öz'e göre kelliği yavaşlatan besinler...

Saç dökülmelerinde ve saç kalitesinde kişinin aldığı besinlerin önemli bir rol oynadığını ifade eden Dr. Mehmet Öz, sağlıklı saçlar için protein ve sağlıklı yağ zengini yiyecekelr tüetilmesinin gerektiğini belirtti.

Dr. Mehmet Öz'ün, "Saç dökülmesiyle savaşan 10 besin" başlığıyla yayımlanan yazısına göre, sağlıklı saçlara kavuşmak için yemeniz gereken besinler şöyle:

Eğer son dönemlerde saçlarınızın inceldiğini veya eskisi kadar gür ve çekici görünmediğini fark ettiyseniz bunun nedeni belki de beslenme şekliniz... Doğru şampuan, maske veya saç kesimi hayallerinizdeki saç için yardımcı ama saç kalitenizde yedikleriniz de çok büyük rol oynuyor. Saçlarınıza gereken itinayı göstermek için protein ve sağlıklı yağ zengini yiyecekler tüketmeniz gerek. Hangileri mi?

◊ Somon: Omega-3 yağ asidi zengini somon, saçlarınızı kuvvetli tutacak proteini ve saç derinizin nemli kalmasını ve beslenmesine yardımcı olan yağı sağlıyor. Omega-3 saç derisini kayganlaştırıyor, enflamasyonu ve kırılgan saçlara sebep olan kuruluğu azaltıyor. Somonun faydalarını görmek için haftada iki-üç kez tüketin.

◊ Yumurta: Yumurta besin maddelerini en yeterli sağlayan yiyecek olarak kabul ediliyor. Biotin, protein, demir, omega-6 yağ asitleri ve çinko zengini yumurta saçlarınızın uzamasına ve aynı zamanda daha sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Biotin, saçın meydana geldiği keratinin altyapısının oluşmasını destekliyor. O yüzden omlet veya çırpılmış yumurta yaparken yumurtanın sarılarını atmayın. Kolesterol korkusundan dolayı yumurta beyazı giderek popülaritesini artırdı. Ancak saçlarınızın en iyi şekilde görünmesini sağlayan biotin, yumurtanın sarısında bulunuyor.

◊ Avokado: İçinde sağlıklı yağ barındıran bir diğer besin de avokado. Saçlarınızın parlak ve yumuşak kalmasını sağlayacak tekli doymamış yağları içeriyor. Saçlarınızın sağlığını desteklemek için öğünlerinize çeyrek veya yarım avokado ekleyin. Eğer avokado sevmiyorsanız saç maskesi olarak da kullanabilirsiniz. Ezdiğiniz avokadoyu zeytinyağı veya hindistancevizi yağıyla birleştirerek saçınızın uçlarına sürün. Saçlarınızın daha yumuşak olduğunu göreceksiniz.

◊ Ispanak: Ispanak yaprakları zaten sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor fakat bu yeşil yapraklı sebzenin aynı zamanda saçlarınız için çok güçlü bir destekleyici olduğu da keşfedildi. Ispanak harika bir demir kaynağı. Anemi yani demir eksikliği saç köklerinize kan akışının bozulmasına ve böylelikle saç kaybı ve diğer problemlere neden olabileceği için demir, saç sağlığınız için çok önemli. Bu sebze bolca A vitamini de içeriyor. A vitaminiyse saç sağlığınızı koruyan doğal yağların üretimine yardımcı oluyor. Ispanak aynı zamanda saçın yapısını oluşturan kolajen yapımında gerekli olan C vitamini bakımından da zengin.

◊ Badem: Kuruyemişlerin vücudumuzu birçok yönden besleyen sağlıklı yağ ve protein zengini olduğunu zaten biliyoruz ancak badem, saç uzamasında özellikle önemli rol oynuyor. E vitamini ve biotin zengini badem, saçlarınızın güçlenmesine yardımcı oluyor ve saç derinizi besliyor. Küçük bir avuç bademi öğlen yemeğinde salatanıza serpiştirin veya öğün aralarında tüketin.

◊ Tatlı patates: Eğer saçlarınızın parlaklığını ve hacmini kaybettiğinden endişe ediyorsanız, normal patates yerine tariflerinizde tatlı patates kullanmayı deneyin. Kolajen yapımı ve üretimi için gereken C vitamini zengini tatlı patates, saçlarınızın sağlıklı ve gür görünmesine yardımcı oluyor.

◊ Süzme yoğurt: Harika bir saç dostu protein kaynağı olmasının yanı sıra yoğurt aynı zamanda saçlarınızı besleyen D vitamini ve vitamin B5 kaynağı. Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliğinin saç kaybına neden olabileceğini gösteriyor; dolayısıyla düzenli olarak bu vitamini almak çok önemli. Aynı avokadoda olduğu gibi yemenin yanı sıra yoğurdu maske olarak kullanarak saçlarınıza ekstra sevgi gösterisinde bulunabilirsiniz.

◊ Yağsız kırmızı et: Demir ve çinko saç köklerini harekete geçirerek uzamayı destekler ve yağsız kırmızı et de bu besin maddeleri bakımından oldukça zengin. Besin maddesi emilimini artırmak için baklagil ve kuruyemiş gibi hayvansal olmayan demir ve çinko kaynaklarıyla C vitamini zengini gıdaları beraber tüketin.

◊ Meyve: Portakal, kivi, çilek, mango ve ananas C vitamini zengini. C vitamini, hem saç kırılmasını önlemede hem de cilt ve saçta kolajen üretimini desteklemede büyük rol oynuyor.

◊ Yağsız beyaz et: Tavuk gibi yağsız protein kaynağı kümes hayvanları, saçın dinlenme evresi de denilen ‘telojen evresi’nden çıkmasına yardımcı oluyor. Telojen evresindeki saç uzamayı bırakır ve doğal saç döngüsünün bir parçası olarak dökülür. Daha fazla saçın telojen evresinde olması demek daha fazla gözle görülür saç dökülmesi demek... Sağlıklı protein bakımından zengin bir diyet bu türdeki saç dökülmelerini önlemeye yardımcı oluyor.