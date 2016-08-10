İşte darbe girişimi sırasında havacı generallerin 21 saati

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı başlayıp, 16 Temmuz 2016 Cumartesi akşamına kadar süren darbe girişimine dair Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın hazırlattığı rapor, Genelkurmay Harekât Merkezi’nin “Bütün uçuşlar dursun” emri ile derdest edilen havacı generallerin tamamen serbest kaldığı an arasında geçen 21 saat 24 dakikanın anlatıyor.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberinin tamamı şöyle:

Darbe gecesi 24 generalli düğün

O gece, Korgeneral Mehmet Şanver’in kızı evleniyordu. İstanbul’daki Moda Deniz Kulübü’ndeki düğüne Hava Kuvvetleri Komutanlığı’dan tam 24 general katılmıştı. Düğüne geleceğini teyit eden eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Akın Öztürk o gün İzmir’den İstanbul’a değil, Ankara’ya geçmişti. Düğüne katılan Havacı generaller, MİT’in Genelkurmay’a yaptığı uyarı ve Genelkurmay’ın bu çerçevede önlem aldığından bihaberdi. Haber alınır alınmaz, düğünün yapıldığı kulüp, 15 Temmuz saat 19.06’dan gece yarısından sonra 00.10’a kadar karargâha dönüştürüldü. İşte dakika dakika Hava Kuvvetleri’nin genelinde o gece yaşananlar:

36 uçak indirildi Akar'a ulaşılamadı

- 15 Temmuz Cuma 19.06 Ankara’daki Hava Harekât Merkezi, Hava Kuvvetleri Komutanı’na şu mesajı verdi: “Genelkurmay Harekât Merkezi uçuşların kesildiği, havadaki uçakların inmesi gerektiği emrini iletti.”

- 19.26 Eskişehir’de bulunan Hava Harekât Merkezi bütün birliklere Genelkurmay Harekât Merkezi’nin emrini iletti ve emirlerin ulaştığı iki kez teyit edildi.

(Bu gelişmeler yaşanırken Orgeneral Ünal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Genelkurmay 2. Başkanı’nı arayıp, neden böyle bir emir verildiğini sormaya çalıştı. Ancak iki komutanın emir subayları “Komutanlar toplantıda” diyerek görüşmeye geçit vermedi.)

- 21.05 Uçuş yasağına ilişkin işlemler tamamlandı ve 36 uçağın inişi tamamlandı.

- 22.15 Yurt hava sahasındaki uçuş yasağına rağmen Ankara üzerinde uçuşlar başladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı’na vekalet eden subayla görüşürken durumu öğrendi.

"Üssünden uçak kalkan 'divanı harp'liktir"

- 22.20 Orgeneral Ünal, düğünde bulunan 24 havacı generali toplayarak “Derhal birliklerinize ulaşın ve kalkışları engelleyin. Üssünden uçak kalkan Divanı Harp’liktir” emri verdi.

- 22.25 Orgeneral Ünal, düğüne katılmayan 4. Ana Jet Üssü komutanını arayıp, “Ankara üzerindeki uçaklar sizden mi kalktı” diye sordu. “Evet” yanıtını alınca “Derhal indir” dedi. Ancak bu emrin karşılığında “Mecburum, siz de ben de hayati tehlike içindeyiz” cümlesini duydu.

- 22.30 Bütün üs komutanları durumun kontrol altında olduğunu söylerken, Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü komutanı, kalkış hazırlığında olan 6 uçak olduğunu bildirdi. O komutan, ‘Engelleyin’ emrini yerine getirmedi ya da getiremedi.

Orgeneral Öztürk "Bilmiyorum" dedi

- 22.45 İstanbul’da bulunan 2 korgeneral ile 1 tümgeneral ve 1 tuğgeneral Eskişehir’deki Harekât Merkezi’ne gitmek üzere yola çıktı. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, Akın Öztürk’ü arayarak, “Komutanın emrine karşı uçuş yapılıyor, neler oluyor” dedi. Öztürk “Bilmiyorum” deyince durumdan şüphe eden Korgeneral Şanver, Orgeneral Abidin Ünal’ın, “İlgilenin” talimatını Öztürk’e iletti.

- 23.00 Ankara’daki Hava Harekât Merkezi’nin darbecilerin kontrolünde olduğu anlaşıldı ve bu merkezin etkisiz hale getirilmesi kararlaştırıldı. Orgeneral Ünal, yanındaki tüm generallere, “Her türlü önlemi alın, tek bir uçak kalkmasın. Hava Kuvvetleri Komutanı adına emirler bundan sonra Ankara’dan değil Eskişehir’deki Hava Harekât Merkezi’nden alınacak” emri verdi. Ankara Akıncı, Adana İncirlik ve Balıkesir’deki üs dışında kontrolsüz uçuş kalmadı.

- 23.30 Silahlı bir grup Moda Deniz Kuvvetleri’ne geldi ve toplantı halindeki generallere “Güvenliğiniz için buradayız” diye seslendiler. Orgeneral Ünal, “Benim böyle bir emrim yok, uzaklaşın” emrini verdi. Ancak emre itaat edilmedi.

-16 Temmuz Cumartesi 00.10 Askerlerin gelmesinden itibaren geçen 40 dakikada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, Başbakan’a ulaşamadı. Birliklerle telefon trafiği sürdü. Bu durum darbecilerin takviye kuvvet getirmesiyle son buldu. Bütün generaller derdest edildi.

- 01.00 Ankara Hava Harekât Merkezi tamamen devre dışı kaldı. Geçen 2 saat boyunca çift başlılık sürdü. Havadaki tüm uçakların duyabileceği şekilde “Yaptığınız kanunsuzdur. Hemen inin” çağrısı yapıldı.

Darbecileri 48 F-16 indirdi

- 02.00 Eskişehir’deki Harekât Merkezi büyük ölçüde kontrolü sağladı ancak derdest edilen havacı generaller darbeciler tarafından Akıncı Üssü’ne getirilerek elleri gözleri bağlı alıkonuldu.

- 04.40 Başbakan Binali Yıldırım, Harekât Merkezi’ne ‘dost ve kaçırılmış uçakları düşürme’ yetkisi verdi. Yıldırım’ın bu emri doğrultusunda;

- 04.53 Erzurum’dan

- 05.02 Diyarbakır’dan

- 05.43 Dalaman’dan

- 06.49 Balıkesir’den hava savunma yüklü uçaklar kaldırıldı. Kaldırılan 48 tane F-16 uçağının baskısıyla havadaki kontrolsüz uçaklar inişe zorlandı. Tanker uçaklar yakıt boşaltarak inişe geçti.

- 08.00 Darbecilerin kontrolündeki son uçak indi. Akıncı üssünden helikopter dahil hiçbir hava aracının kalkmasına izin verilmedi.

- 11.15 Eskişehir’den kalkan F-4 2020 uçakları, Akıncı Üssü’ndeki pist ve taksi yollarını vurdu. 18 adet F-4, 9 ayrı noktaya 16 bomba bıraktı.

- 15.30 Akıncı’da tutulan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal ve 10 Havacı general serbest kaldı ve Karargâh’a geçti. Ankara Hava Harekât Merkezi’ndeki FETÖ’cü subaylar bu generaller tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edildi.