İşte cuntacı askerlerin ilk ifadeleri

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli asker Osman Ç.'ye ilk ifadesinde, darbe girişiminin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Osman Ç.'nin ifadesine göre darbeci askerler Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda silahlandırıldı ve darbe talimatı Genelkurmay Başkanlığı'ndan faks ile geldi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışırken gözaltına alınan ve dün ifade verdikten sonra tutuklanan bazı askerlerin ifadesine ulaşıldı.

NTV'nin haberine göre, tutuklanan darbeci askerlerden Osman Ç.'nin ifadesinde şunları yer verdiği öğrenildi:

"15 Temmuz'da askerler tatbikat gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na getirildi. Burada askerlere kamuflaj, silah ve mühimmat dağıtıldı.

Silahlanan askerler koruma görevi bahanesiyle Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı’na hareket etti.

Nizamiyeyi tutan askerlere içeriye kimsenin alınmaması gerektiği söylendi. ArdındanGenelkurmay Başkanlığı'ndan darbe talimatı faksla gönderildi.

Komuta kademesinin değiştiğini belirten faksta, yeni komuta kademesi yer alıyordu. Mevcut komutan Zekai Aksakallı'nın görevden alınarak yerine Semih Terzi'nin görevlendirildiği bildirilmişti."