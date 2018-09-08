İşte Cumhuriyet'in yeni künyesi

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Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın, yönetim değişikliği sonucunu yaratan toplantısı yapıldı. Vakfın başkanlığına Alev Coşkun getirildi. Yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verildi. Yeni yönetim, gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren ve Yazı İşleri Müdürü Bülent Özdoğan’ı görevden aldı. Cumhuriyet'in dün değişen yönetiminin ardından bugün de künye değişti.

Cumhuriyet Vakfı'nın yeni yönetiminden yapılan ilk açıklamada gazetenin ilkelerine vurgu yapılarak "Bir süredir eksikliğini gördüğümüz Atatürk ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geriye dönmüş bulunuyor. Cumhuriyet gazetesi bir dava gazetesidir" denildi.

Gazetenin Şişli'deki binasında yapılan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında ilk olarak, hayatını kaybeden İlhan Selçuk ile Cüneyt Arcayürek’in yerine üye seçimi yapıldı. Bu seçimle Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi’nden İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Turan Karakaşda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarının hapsedilerek ağır cezalara çarptırıldıkları davada iddia makamının tanıklarından olan eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Alev Coşkun da vakfın genel başkanlığına seçildi. Vakfın başkanvekilliğine Ali Sirmen, genel sekreterliğe Işık Kansu, saymanlık görevine de İrfan Hüseyin Yıldız getirildi.

Yeni yönetim kurulu üyeleri arasında gazetenin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Yıldız, eski TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Tayfun Akgüner de yer aldı.

Bu değişiklikler gazetenin künyesine de yansıdı. İşte gazetenin yeni künyesi: