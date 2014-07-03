İşte cumhurbaşkanı adaylarının malvarlıkları

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru süresi bugün dolarken, üç aday Başbakan Erdoğan, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş, Yüksek Seçim Kurulu'na bugün mal beyanında bulundu.

Başbakan Erdoğan'ın malvarlığı



Taşınmaz mal bilgileri

Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)

Banka ve menkul değerler

Banka hesaplarında toplam 3.390.384 TL, 25.000 £, 199.867 $

Alacaklar

500.000 TL

Ekmeleddin İhsanoğlu

Kendine veya eşine ait, miras ve satın alma yoluyla İstanbul’da 9 daire

1 adet 2006 marka Opel Vectra otomobil

Banka hesaplarında 240.427 TL ve 3.596.304 dolar.

İhsanoğlu Yozgat’ta dedesinin konağına ait arsaları ve üzerindeki binaları Bozok Üniversitesi’ne 2011 yılında bağışladığı da belirtildi.

Selahattin Demirtaş

Diyarbakır’da 260 bin TL değerinde ev,



Diyarbakır’da 100 bin TL değerinde hukuk bürosu olarak kullandığı büro,



Parti çalışmalarında makam aracı olarak kullanılan iki adet Audi marka otomobil, eşi Başak Demirtaş’ın kullandığı Skoda marka otomobil.

