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Ekonomi

İşte Coca-Cola’nın Türk CEO’sunun çok konuşulan maaşı

Coca-Cola'ın kârı 2014'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 14 düştü

25 Mart 2015 13:40

Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent'e 2014 yılında 25.4 milyon dolarlık yıllık maaş ödemesi yapıldı. Coca-Cola'ın kârı 2014'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 14 düştü. Kent 2013'te 20.4 milyon dolar, 2012'de 30.5 milyon dolar, 2011'de ise 21.2 milyon dolar yıllık maaş ödemesi almıştı.

Hürriyet’in haberine göre, Global Research’den alınan bilgilere göre Coca Cola’nın CEO’su Muhtar Kent’e geçen yıl yapılan maaş ödemesi ise bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 25.2 milyon dolara çıktı. Böylece Kent’in aylık maaşı 5.4 milyon liraya yaklaştı.

Geçen yıl 3. mali çeyrekte Coca-Cola’nın kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşmüştü. Yüzde 14’lük düşüş Coca-Cola için 2.1 milyar dolar daha az kar etmek demek.

Muhtar Kent’in 2011’de yıllık 21.2 milyon dolar, 2012’de 30.5 milyon dolar, 2013’te ise yıllık 20.4 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

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