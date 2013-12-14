Coca-Cola’nın başına ikinci Türk geldi

Coca-Cola şirketinde, CEO Muhtar Kent’in yerini alması muhtemel olarak görülen şirketin Amerika Başkanı Steve Cahillane’nin ayrılması, şirketin uluslararası operasyonlarından sorumlu Ahmet Bozer’in ikinci adamlığa yükselmesini sağladı.

Financial Times gazetesinde çıkan habere göre, Coca-Cola Amerika Başkanı Steve Cahillane’nin aniden görevden ayrılması sonrası, şirketin üst yönetiminde değişime gidilmesi kararı alındı. Uluslararası Bölüm Başkanı olan ve şirketin Latin Amerika operasyonlarının sorumluluğunu da üstlenen Ahmet Bozer, CEO Muhtar Kent’in ardından ikinci adam oldu.

Şirketin şeması değişti

Coca-Cola’nın Kuzey Amerika operasyonlarından ise 25 yıllık şirket çalışanı olan Sandy Douglas sorumlu olacak. Bu atamalar, 1 Ocak 2014’ten itibaren geçerli olacak.

Şirket yönetiminde, ileride CEO Muhtar Kent’in yerini almasına kesin gözüyle bakılan Cahillane’nin, ABD’deki şirket yapısının tamamen değişmesi nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Oluşturulan yeni şirket organizasyonuyla Coca-Cola’nın, diğer pek çok ülkede yaptığı gibi, şişeleme işini başka şirketlere vermesi ve sadece bu şirketlere dağıtılacak içeceklerin üretimiyle ilgilenmesi planlanıyor.