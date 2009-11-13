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Yaşam

İşte Çin'in Hobbit köyü

Çin’in Kumning bölgesinde bir köyün sakinleri sadece cücelerden oluşuyor.

13 Kasım 2009 02:00

Çin’in Kumning bölgesinde bir köyün sakinleri sadece cücelerden oluşuyor.

İşte Çin'in cüceler diyarı

Geçtiğimiz yaz açılan ve ‘Cüce Krallığı’ olarak anılan bölgede yaşayabilmenin şartı 130 santimetrenin altında olmak.

Masallar diyarını andıran köyün cüce sakinleri ağaç, mantar şeklindeki evlerini turistik mekânlara dönüştürmüş. Kendi polis merkezleriyle itfaiyelerini de kuran köylülerin gelir kaynağı turizm. Turistler için aktiviteler hazırlayarak yaşamlarını kazanan kent sakinleri burada iş imkânı buluyor, kendileriyle aynı durumdaki insanlarla evleniyor ve bir hayat kuruyor.

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