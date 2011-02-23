İşte CIA'in oyuncakları!

T24- Amerikan gizli servisi CIA, ajanlarının kullandığı cihazlarla ilgili bilgileri kurduğu bir sitede halkla paylaştı.









II. Dünya Savaşı’ndan bu yana kullanılmış olan bazı aletlerin tanıtıldığı sitede ilginç cihazlar dikkat çekti. İşte bu ajan oyuncaklarının bir kısmı:

KEDİ BALIĞI: 1970’li yıllarda kullanılan ve Charlie adı verilmiş bu robot suyun altında ilerleyerek üzerinde bulunan iletişim sistemi ile ajanlara bilgi aktarabiliyor.

EJDERHA BÖCEĞİ: Yine 1970’li yıllardan bir makine olan bu robot bilgi aktarmak için kullanılıyor ancak o yıllarda yeterince ufak bir kamera bulunmadığı için görüntü sağlayamıyordu.

KAMERALAR: Canlı güvercinlere monte edilenlerden, kibrit kutusu şeklinde olanlara kadar birçok kamera ajanlık için kullanılmıştı.

BOZUK PARALAR: İçi boş şekildeki bozuk paralar küçük boyutta mesajların iletilmesi için kullanılabiliyordu.

MEKTUP OKUYUCU: Mektupların fark edilmeden okunmasını sağlayan bu alet ile zarflar zarar verilmeden açılabiliyordu.