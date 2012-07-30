İşte CHP'nin yeni A takımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi üç seçime götürecek yeni A takımını belirledi. Adnan Keskin, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, partisinin 17-18 Temmuz'da yapılan 34. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından MYK üyelerini atadı.

Yeni MYK'da Genel Sekreterliğe Bihlun Tamaylıgil, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Adnan Keskin getirilirken, İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin oldu.

Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) önceki MYK'dan 11 isim yerini korurken, Kamu Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevine Haluk Koç getirildi.



MYK üyeliğine getirilen yeni isimler



Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun belirlediği MYK'daki yeni isimler; Şafak Pavey, Gülseren Onanç, Umut Oran, Haluk Koç, Adnan Keskin ve Bülent Tezcan oldu. Önceki MYK'dan istifa ederek ayrılan Gürsel Tekin de İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yeni MYK'da yer aldı.

Yeni MYK'da Sencer Ayata, Emrehan Halıcı, Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu, Yakup Akkaya, Perihan Sarı, Gökhan Günaydın ve Bihlun Tamaylıgil'in görev alanlarında değişiklik olmadı.

MYK'da yeni oluşturulan Doğa Hakları ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için Şafak Pavey, Kamu Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için Haluk Koç, Sivil Toplum Örgütleri ve Diğer Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için ise Nihad Matkap görevlendirildi.

Daha önce Erdoğan Toprak'ın yürüttüğü İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Umut Oran, Ayten Kayalıoğlu'nun yürüttüğü Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Gülseren Onanç, Atila Emek'in yürüttüğü Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Bülent Tezcan getirildi.

Nihad Matkap'ın görev alanında bulunan parti örgütü ve örgüt yönetimleri Adnan Keskin'e verildi.

17 olan MYK üyeliklerinin sayısı 18'e çıkarıldı. Yeni MYK'da görev alanları ve bu göreve getirilen isimler şöyle:

AR-GE Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu – S. Sencer AYATA

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - M. Emrehan HALICI

Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmeler – O. Faruk LOĞOĞLU

Doğa Hakları ve Sosyal Politikalar – Şafak PAVEY

Ekonomi Politikaları – Faik ÖZTRAK

Halkla İlişkiler – Gülseren ONANÇ

İdari ve Mali İşler – Umut ORAN

İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkiler – Gürsel TEKİN

İnsan Hakları – M. Sezgin TANRIKULU

İşçi ve Memur Sendikaları, Emekliler ve Emek Büroları – Yakup AKKAYA

İşveren Sendikaları ve Meslek Kuruluşları (TİSK, TOBB, TÜSİAD, TESK vb.) - Erdoğan TOPRAK

Kamu Politikaları ve Parti Sözcüsü – A. Haluk KOÇ

Parti İçi Eğitim – Perihan SARI

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri – Adnan KESKİN

Sivil Toplum Örgütleri ve Diğer Meslek Kuruluşları (TMMOB, TTB, TBB, ÇYDD vb.) -Nihat MATKAP

Seçim ve Hukuk İşleri – Bülent TEZCAN

Yerel Yönetimler – Gökhan GÜNAYDIN

Genel Sekreterlik – Bihlun TAMAYLIGİL