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İşte CHP'nin seçim bildirgesinin tam metni

7 Haziran bildirgesinde emekliye çift maaş ikramiye ve 1500 lira asgari ücret vaatleri ile ön plana çıkan CHP, 1 Kasım bildirgesini gençlere adadı

30 Eylül 2015 14:46

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kasım seçimi için hazırlanan seçim bildirgesini açıkladı.

Bildirgede,  7 Haziran'da da yer alan emeklilere iki maaş ikramiye ve işçilere en az 1500 TL asgari ücret gibi vaatler yerini korurken, gençlere yönelik projelere geniş yer ayrıldı ve bildirgenin gençlere adandığı ifade edildi.

CHP'nin vaatleri arasında "dershane" demeden dershane desteği de yer aldı. Seçim bildirgesinde, üniversite harçlarının tamamen kaldırılmasının yanısıra, üniversiteye girmek isteyen 18-20 yaşındaki gençlere aylık 240 TL aylık "üniversiteye hazırlık desteği" vaadedildi.

Vaatlerden en dikkat çekenleri er ve erbaşlara maaşlı, sigortalı  ve aylık 354 TL’ye varan harçlık verilmesi ve lise son sınıf öğrencilerine 100 TL limitli “lise kart” dağıtılması.

TRT'nin "özerk hale getirilmesini" vaadeden CHP'nin bildirgesinde, "TRT'yi iktidarın siyasi aracı olmaktan çıkaracak, idari ve mali açıdan özerkleştireceğiz" denildi. Bildirgede ayrıca "maçlarda Passolig uygulamasını kaldırılacağı da" yer aldı.

CHP'nin seçim bildirgesinde, özellikle Ortadoğu bölümünde, AKP'nin izlediği dış politikayı tamamen değiştirecek vaatler yer alıyor. CHP'nin Suriye konusundaki en önemli çıkışı, iktidar olması halinde, Beşar Esad'ın halen iktidarda olduğu "Suriye yönetimi ile ilişki kurulması" konusunda oldu. "Suriye'de sürmekte olan savaşta taraf tutmayacağız" denilen bildirgede, "Suriye muhalefetiyle ilişkilerimizi sürdürürken, Suriye yönetimiyle de ilişki kuracağız" ifadesi kullanıldı.

CHP'nin seçim bildirgesinin tam metni için tıklayın

 

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