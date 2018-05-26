İşte CHP'nin seçim bildirgesine ilk tepkiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için hazırladıkları seçim beyannamesini açıkladı.

Milletvekilleri adaylarının da tanıtıldığı toplantıda beyanname, Türkiye’nin beş temel sorununa acil çözümler olarak duyuruldu. "Türkiye demokrasi istiyor" diyen CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AKP seçim bilgirgesinin "Ranta dönük" olduğunu söyledi.

"Millet için geliyoruz" başlıklı, 230 sayfadan oluşan bildirgede Türkiye'nin beş temel sorununun hak, hukuk, adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika olduğu belirtildi.

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Nevruz Bayramı'nı resmi tatil yapma, OHAL'i kaldırma, asgari ücreti 2200 lira çıkarma vaatlerinin yanı sıra iki dev projenin de yer aldığı bildirgeyi sosyal medya kullanıcıları şöyle değerlendirdi:

