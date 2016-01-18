İşte CHP'nin Parti Meclisi üyeleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi'ne girenler kesinleşti. En yüksek oyu alan 52 isim içinde olan 7 CHP'li, kadın ve gençlik kotasına takılınca PM üyesi olamadı. PM üyesi olamayan isimler şöyle: "Berhan Şimşek, Kadir Gökmen Öğüt, Haluk Pekşen, Mehmet Yula, Ekrem Kerem Oktay, Okan Gaytancıoğlu ve İrfan Önel."

Cumhuriyet Halk Partisi 35. Olağan Kurultayı hafta sonu yapıldı. Kurultayda çarşaf liste ile yapılan oylamada partinin birçok önemli ismi çizik yedi. Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ile Bilim Yönetim ve Kültür Platformu üyelerinin seçiminde CHP liderinin anahtar listesi büyük oranda delindi. Kadın ve gençlik kotasının uygulanması ile dün gece PM'ye giren 7 isim bu sabah PM'deki yerini kaybetti.

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, seçimde en yüksek oyu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke aldı. Oy sayımı sonunda en yüksek oy alan ilk 52 sırası şu isimlerden oluştu: "Selin Sayek Böke 691, Erdal Aksünger 603, Fikri Sağlar 595, Ali Özgündüz 546, Necati Yılmaz 526, Veli Ağbaba 523, Aykut Erdoğdu 495, Devrim Kök 492, Haluk Koç 482, Gürsel Erol 454, Candan Yüceer 451, Hakkı Süha Okay 438, Seyit Torun 434, İlhan Cihaner 433, Ali Özcan 422, Mehmet Tüm 414, Bülent Tezcan 413, Mustafa Moroğlu 411, Eren Erdem 410, Sezgin Tanrıkulu 406, Ali Öztunç 405, Çetin Sosyal 404, Tekin Bingöl 379, Mehmet Ali Çelebi 378, İdris Yıldız 364, Bülent Kuşoğlu 359, Öztürk Yılmaz 358, Gamze Akkuş İlgezdi 354, Gülseren Onanç 349, Çetin Osman Budak 346, Kamil Okyay Sındır 345, Haydar Akar 342, Zeynep Altıok 340, Orhan Sarıbal 338, Hakkı Akalın 336, İdris Akyüz 336, Mevlüt Dudu 335, Aylin Nazlıaka 332, Sibel Özdemir 330, Turan Hançerli 330, Yıldırım Kaya 330, Hüsnü Süslü 329, Berhan Şimşek 327, Yasemin Öney Cankurtaran 325, Kadir Gökmen Öğüt 319, Gülizar Biçer Karaca 319, Haluk Pekşen 317, Mehmet Yula 317, Ekrem Kerem Oktay 316, İrfan Önal 316, Okan Gaytancıoğlu 315, Yaşar Seyman 310."

Kadın ve gençlik kotası

Ancak CHP'nin PM listesinde yüzde 33'lük kadın yüzde 10 oranında ise gençlik kotası bulunuyor. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu dahil 60 kişilik PM listesinde 20 kadın 6 da gencin yer alması gerekiyor. 52 kişilik PM listesinde en az oyu alan Berhan Şimşek, Kadir Gökmen Öğüt, Haluk Pekşen, Mehmet Yula, Ekrem Kerem Oktay, Okan Gaytancıoğlu ve İrfan Önel kadın ve gençlik kotasına takıldıkları için PM'ye giremediler.

Musa Çam'ın oğlu PM'de

PM'ye yeni gençlik ve kadın kotasından giren isimler arasında CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın yurt dışında hukuk eğitim gören oğlu Emre Çam da var. Çam gençlik kotasından PM'ye girerken, kadın kotasından ise PM'ye Gamze Taşçıer, Canan Kaftancıoğlu, Serra Kadıgil, Tuğba Ütabay, Ferihan Karasu ve Sevda Erdan Kılıç girdi.

İşte PM üyeleri

Dün gece geç saatlere kadar yapılan oy sayımının ardından bugün kadın ve gençlik kotasının hesaplanmasıyla Parti Meclisi listesi değişti. İşte CHP'nin yeni PM üyeleri: Selin Sayek Böke, Erdal Aksünger, Fikri Sağlar, Ali Özgündüz, Necati Yılmaz, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Devrim Kök, Haluk Koç, Gürsel Erol, Candan Yüceer, Hakkı Süha Okay, Seyit Torun, İlhan Cihaner, Ali Özcan, Mehmet Tüm, Bülent Tezcan, Mustafa Moroğlu, Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu, Ali Öztunç, Çetin Sosyal, Tekin Bingöl, Mehmet Ali Çelebi, İdris Yıldız, Bülent Kuşoğlu , Öztürk Yılmaz , Gamze Akkuş İlgezdi, Gülseren Onanç , Çetin Osman Budak, Kamil Okyay Sındır, Haydar Akar, Zeynep Altıok, Orhan Sarıbal, Hakkı Akalın, İdris Akyüz, Mevlüt Dudu, Aylin Nazlıaka, Sibel Özdemir, Turan Hançerli, Yıldırım Kaya, Hüsnü Süslü, Emre Çam, Gamze Taşçıer, Canan Kaftancıoğlu, Serra Kadıgil, Tuğba Ütabay, Ferihan Karasu ve Sevda Erdan Kılıç.

BYKP kontenjanından da Özkan Yıldız, Gaye Usluer, Eser Danışoğlu, Lale Karabıyık, Caner Yenidünya, Rıza Erbay, Alper Keten ve Zeki Kılıçaslan PM’ye girdi.