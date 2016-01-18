CHP'de Atilla Taş sürprizi

CHP Kurultayında birçok sürpriz yaşandı. Partinin önemli isimleri çizik yedi ve liste dışında kaldı. Kurultayda en büyük sürprizlerden birini şarkıcı Atilla Taş yaptı. Taş, 462 adaydan 402’sini geçerek 299 oyla 58'nci sırada yer aldı. 52 isimin girdiği Parti Meclisi'ne giremedi ama partinin birçok önemli ismini geçmeyi başararak sürprize imza attı. PM'ye aday olduğunu duyurduktan sonra Ankara'ya gelen ve kulis çalışmaları yaparak oy isteyen Atilla Taş, kurultay salonunda Radikal'e yaptığı açıklamada "Adaylığımla ilgili parti yönetimiyle görüşmedim ama. Çarşaf liste benim için avantaj, insanlar beni tanıyor"demişti.

Atilla Taş kimleri geçti?

PM seçimlerinde, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin 245 oyla 86'ncı sırada yer alırken, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak 259 oyla 77'nci sırada, Enis Berberoğlu 241 oyla 90'ıncı, Seyhan Erdoğdu 217 oyla 97'nci, Nihat Matkap 277 oyla 67'nci sırada yer alması nedeniyle liste dışı kalan isimler oldu. Gazeteci Tayfun Talipoğlu da 262 oyla 76'ncı sırada kaldı. İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek 205 oyla 104'ncü sırada, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil de 220 oyla 96'ncı sırada yer bulabildi.