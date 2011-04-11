İşte CHP'nin milletvekili aday listesi

11 Nisan 2011 03:00
İşte CHP'nin il il vekil aday listesi:
ADANA
OSMAN FARUK LOĞOĞLU (EMEKLİ BÜYÜKELÇİ)
ÜMİT ÖZGÜMÜŞ SANAYİCİ
TURGAY DEVELİ (GAZETECİ)
ALİ DEMİRÇALI (MÜTEAHHİT)
ZEYNEP CANAN BİLLOR (AVUKAT)
HÜSEYİN KESER (EMEKLİ MÜFETTİŞ)
ARİF SEZER (EMEKLİ)
RIZA METE (DOKTOR)
MÜZEYYEN ŞEVKİN (MÜHENDİS)
MEHMET SALICI (AVUKAT)
DOĞA ÇİĞDEMOĞLU (ARAŞTIRMACI)
ORHAN TOKLU (AVUKAT)
MURAT ÖZTANRIÖVER (ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ)
SONER ANAFARTA (YÖNETİCİ)
ADIYAMAN
SALİH FIRAT (DOKTOR)
ALİ COŞKUN (AVUKAT)
ZEYNAL BAKIR (MÜHENDİS)
MURAT ERDEM (İŞ ADAMI)
MEHMET KARAHAN (SERBEST)
AFYONKARAHİSAR
AHMET TOPTAŞ (AVUKAT)
HATİCE GÖK (AVUKAT)
BEKİR KASAP (MEMUR)
ŞERİF CEYLAN (SERBEST)
MEHMET TUĞRUL AKKUŞ (EMEKLİ)
AĞRI
SEYFEDDİN ÇELİK (ÖĞRETMEN)
SELAHATTİN DAŞKAYA (TİCARET)
ŞEFİKA ÖNER (SERBEST)
KÜRŞAT KOÇ (SERBEST)
AMASYA
RAMİS TOPAL (TİCARET)
ALİ ÖZDEMİROĞLU (İŞ ADAMI)
DEVRİM ERSOY (TİCARET)
ANKARA
1. BÖLGE
SÜLEYMAN SENCER AYATA (ÖĞRETİM ÜYESİ)
MEHMET EMREHAN HALICI (MÜHENDİS)
EMİNE ÜLKER TARHAN (EMEKLİ)
AYLİN NAZLIAKA (YÖNETİCİ)
BÜLENT KUŞOĞLU (YÖNETİCİ)
LEVENT GÖK (AVUKAT)
EMRE DOĞAN (AVUKAT)
İLYAS GÜVEN EROĞLU (MÜHENDİS)
VELİ ÖZDEMİR (GAZETECİ)
BAYRAKTAR BAYRAKTAR (MÜHENDİS)
NECATİ YILMAZ (AVUKAT)
FARUK ÖZDEMİR (SENDİKACI)
AYSİN TEKTAŞ KESKİN (ŞEHİR PLANCISI)
GAMZE ŞENGEL (ECZACI)
ENGİN BALIM (YÖNETİCİ)
ÇETİN CANBAZOĞLU (EMEKLİ)
2. BÖLGE
AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)
İZZET ÇETİN (MALİ MÜŞAVİR)
SİNAN AYDIN AYGÜN (MÜTEAHHİT)
GÖKHAN GÜNAYDIN (ZİRAAT MÜHENDİSİ)
SEYHAN ERDOĞDU (İKTİSATÇI)
EKREM KEREM OKTAY (SİYASET BİLİMCİ)
ALPER TAŞDELEN (ULUSLARARASI İLİŞKİLER)
ALİRIZA ERBAY (DOKTOR)
ALİ ARİF ÖZZEYBEK (DİŞ HEKİMİ)
ONUR BAYAR (İKTİSAT)
HÜSEYİN ÇELEBİ ERCAN (MALİ MÜŞAVİR)
TURHAN İÇLİ (AVUKAT)
AYKUT FINDIKÇI (İŞ ADAMI)
FARUK YILDIRIM (KİMYAGER)
CENK KÜPELİ (TİCARET)
ANTALYA
DENİZ BAYKAL (MİLLETVEKİLİ)
OSMAN KAPTAN (MİLLETVEKİLİ)
GÜRKUT ACAR (AVUKAT)
YILDIRAY SAPAN (TURİZMCİ)
ARİF BULUT (DOKTOR)
HAKAN ŞİMŞEK (VETERİNER)
SEVGİ DOĞAN (DOKTOR)
ALİCAN DEVECİ (MİMAR)
AYDIN ÖZER (MÜHENDİS)
MİHRİYE BOZBAY (DOKTOR)
OSMAN FEVZİ ORAKÇAL (MALİ MÜŞAVİR)
MEHMETALİ YILMAZ (MÜFETTİŞ)
LEVENT KILDIR (MÜHENDİS)
AHMET DALOĞLU (MÜHENDİS)
ARTVİN
UĞUR BAYRAKTUTAN (AVUKAT)
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (AVUKAT)
AYDIN
BÜLENT TEZCAN (AVUKAT)
METİN LÜTFİ BAYDAR (DOKTOR)
OSMAN AYDIN (MÜHENDİS)
FERDA ÇAĞLAR ERKUT (İŞLETMECİ)
HÜSEYİN YILDIZ (MÜTEAHHİT)
MEHMET FATİH ATAY (AVUKAT)
ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM (AVUKAT)
BALIKESİR
NAMIK HAVUTÇA (AVUKAT)
AYŞE NEDRET AKOVA (AVUKAT)
HALUK AHMET GÜMÜŞ (İŞLETMECİ)
AHMET AKIN (SANAYİCİ)
HASAN İŞGÜZAR (ÖĞRETİM ÜYESİ)
HÜSNÜ EROL (MALİ MÜŞAVİR)
İRFAN BARIŞ (EMEKLİ)
ÖMÜR MUSTAFA BOYUER (MÜHENDİS)
BİLECİK
YAŞAR TÜZÜN (İŞ ADAMI)
SUNGUR TURAN (DOKTOR)
BİNGÖL
ZEKİ KORKUTATA (MEMUR)
SÜLEYMAN BATGA (EMEKLİ)
MESUT KAYAOĞLU (ESNAF)
BİTLİS
HASAN DALKIRAN (MÜHENDİS)
EROL ÇİRİŞ (SERBEST)
ZÜBEYİR YAŞAR (ESNAF)
BOLU
TANJU ÖZCAN (AVUKAT)
MEHTAP ÖZCAN MISIRLIOĞLU (MİMAR)
HAKKI FİDAN (NAKLİYECİ)
BURDUR
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (VETERİNER HEKİM)
YAKUP YILDIZ (EMEKLİ)
BAYRAM TEKİN (İŞADAMI)
BURSA
SENA KALELİ (SERBEST)
TURHAN TAYAN (AVUKAT)
İLHAN DEMİRÖZ (MÜHENDİS)
AYKAN ERDEMİR (ÖĞRETİM ÜYESİ)
KEMAL EKİNCİ (MÜHENDİS)
LALE KARABIYIK (ÖĞRETİM ÜYESİ)
ALİ SEMİH ÖZSARAÇ (AVUKAT)
SALİH TOP (SANAYİCİ)
YAŞAR KARAGÖZ (EMEKLİ)
ULUN HAVVA KAYI (MÜHENDİS)
FATMA ALTAY (SERBEST)
AHMET AYDIN AKYOL (İNSAN KAYNAKLARI)
OĞUZ ALTINOK (TÜCCAR)
SEVİL PAMİROL (TEKSTİL)
METİN ÇELİK (SERBEST)
NURHAYAT ALTACA (AVUKAT)
İNAN KESER (MÜHENDİS)
NURAY ÇOHAN (MİMAR)
ÇANAKKALE
ALİ SARIBAŞ (MİMAR)
MUSTAFA SERDAR SOYDAN (MÜHENDİS)
BÜLENT ÖZ (TİCARET)
AHMET KÜÇÜK (MİLLETVEKİLİ)
ÇANKIRI
MUZAFFER CELLAT (EMEKLİ)
HASAN ÇELEN (ÖĞRETMEN)
ÇORUM
TUFAN KÖSE (AVUKAT)
SAİT BÖREKÇİ (Kontenjan adayı 15 Nisan'da eklendi)
MUHARREM BOZDOĞAN (ESNAF)
CENGİZ ATLAS (SERBEST)
DENİZLİ
ADNAN KESKİN (AVUKAT)
İLHAN CİHANER (SAVCI) (Kontenjan adayı 15 Nisan'da eklendi)
MELİKE BASMACI KAYHAN (MÜHENDİS)
ADİL DEMİR (AVUKAT)
KAZIM ARSLAN (AVUKAT)
HURİYE ÇAĞLAYAN (AVUKAT)
ALİ KAVAK (AVUKAT)
DİYARBAKIR
SALİH SÜMER (SİYASETÇİ)
HAŞİM ÖZKOYUNCU (SERBEST)
DAYLAN KARADAŞ (İŞADAMI)
VEDAT ŞAHBAZ (ECZANECİ)
ABDULMECİT TÜT
MELİK AYKIZ (ESNAF)
DERYA ERDEMOĞLU (MALİ MÜŞAVİR)
ABDULSELAM TEĞİN (EMEKLİ)
ÖZCAN KILIÇKAP (YÖNETİCİ)
FEYRUZ YÜKSEKTEPE (SERBEST)
BAHRİ YAPRAK (SERBEST)
EDİRNE
RECEP GÜRKAN (ÖĞRETMEN)
KEMAL DEĞİRMENDERELİ (MÜHENDİS)
ABDÜLBAKİ TOPAL (EMEKLİ)
ELAZIĞ
ALİ ÖZCAN (MÜHENDİS)
MUSTAFA KEMAL ATİKELER (DOKTOR)
GÖKMEN ERCAN (DOKTOR)
HÜLYA ÜLKÜ (YÖNETİCİ)
MUSTAFA ÜNSAL KARATEPE (MÜHENDİS)
ERZİNCAN
MUHARREM IŞIK (DOKTOR)
ERDOĞAN ÖZYALÇIN (DOKTOR)
ERZURUM
AHMET HAMDİ PALANDÖKEN (MÜTEAHHİT)
YAŞETTİN KIŞLAK (TİCARET)
MEHMET SAİT ŞİMŞEK (SANAYİCİ)
NURHAN BANU ÜNER (GAZETECİ)
İSMAİL NARDEMİR (EMEKLİ)
DURSUN MURAT ÇELİKOĞLU (MALİ MÜŞAVİR)
ESKİŞEHİR
BEDİİ SÜHEYL BATUM ÖĞRETİM ÜYESİ
KAZIM KURT AVUKAT
GAYE USLUER DOKTOR
AZMİ KERMAN ECZACI
MUHARREM ŞENEL DOKTOR
MUHARREM VARLIK PLANLAMA UZMANI
GAZİANTEP
MEHMET ŞEKER DOKTOR
İRFAN KAPLAN ECZACI
MEHMET GÖKDAĞ AVUKAT
CENNET SÜZER TRUZİMCİ
BAYRAM YILMAZKAYA DOKTOR
AKİF EKİCİ SANAYİCİ
MAHMUT KOZBAŞ VETERİNER
LÜTFÜ DEMİR DİŞ HEKİMİ
YAŞAR AĞYÜZ MÜHENDİS
NACİ KILIÇ SANAYİCİ
FEHİME ÇİFÇİ AVUKAT
ZİHNİ ÖZTÜRK ÖĞRETİM ÜYESİ
GİRESUN
SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU ECZACI
AYKUT GEZMİŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU ECZACI
NILAY PINAR AVUKAT
GÜMÜŞHANE
MUTLU GÜRLER MÜHENDİS
ERCAN ÖZDEMİR TEKSTİL
HAKKARİ
NECMETTİN YARDIMCI SERBEST
NURETTİN ÇALLI SERBEST
GÜRGİN TOMRİS SERBEST
HATAY
MEHMET ALİ EDİBOĞLU DOKTOR
MEVLÜT DUDU AVUKAT
REFİK ERYILMAZ AVUKAT
HASAN AKGÖL ÇİFTÇİ
NİHAD MATKAP YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
SUZAN ALHASOĞLU MALİ MÜŞAVİR
HİLMİ YARAYICI MÜZİSYEN
ALİ OĞUZ ESNAF
ALİ ASLAN ECZACI
YILMAZ ŞAHUTOĞLU DOKTOR
ISPARTA
ALİ HAYDAR ÖNER MÜLKİ İDARE AMİRİ
İRFAN BAKIR MÜHENDİS
TANSELİ ÇAKMAK DOKTOR
NACİ YOLDAŞ MÜHENDİS
MERSİN
AYTUĞ ATICI DOKTOR
VAHAP SEÇER MÜHENDİS
İSA GÖK AVUKAT
ALİ RIZA ÖZTÜRK MİLLETVEKİLİ
NECMİ DOĞAN AVUKAT
HÜSEYİN ÇAMAK DOKTOR
MUSTAFA SELÇUK DERELİ HAKEM
SONER YILDIRIM EMEKLİ ASKER
NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN AVUKAT
ZEHRA ÖZYİĞİT ECZACI
TEOMAN YANIK VETERİNER
İSTANBUL
1. BÖLGE
GÜRSEL TEKİN SERBEST
OSMAN TANEY KORUTÜRK ESKİ BÜYÜKELÇİ
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ MALİYECİ
AYŞE ESER DANIŞOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
ŞAFAK PAVEY DİPLOMAT
İHSAN ÖZKES EMEKLİ
FATMA NUR SERTER MİLLETVEKİLİ
MAHMUT TANAL AVUKAT
MÜSLİM SARI BANKACI
CELAL DİNÇER VALİ YARDIMCISI
KADİR GÖKMEN ÖĞÜT DİŞ HEKİMİ
YAKUP AKKAYA MATBAACI
AYTEN KAYALIOĞLU BANKACI
HASAN BASRİ ÖZBEK MÜHENDİS
HÜSNÜ SÜSLÜ DOKTOR
HASAN UZUNYAYLA İŞ ADAMI
OSMAN YAZICI YÖNETİCİ
HİLAL DOKUZCAN MÜHENDİS
İHSAN GÜLİZ KAPTAN ECZACI
HAKAN ERDEMİR SERBEST
MEHTAP DÜZOVA ÖĞRETMEN
ALİ KOÇ GAZETECİ
ARAS ARSLAN DİL BİLİMCİ
BAHAR ÖZAY YÖNETİCİ
DERYA ŞENTÜRK İKTİSATÇI
EMRAH KÖKSAL AVUKAT
ALİ YILDIZ TİCARET
MURAT GÜNEL MÜTEAHHİT
REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK EKONOMİST
MERİH TÜRE İŞLETME
2. BÖLGE
KEMAL KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ
BİHLUN TAMAYLIGİL İŞLETMECİ
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU AVUKAT
AYDIN AĞAN AYAYDIN GAZETECİ
SEDEF KÜÇÜK YÖNETİCİ
ERCAN CENGİZ EMEKLİ
HALUK EYİDOĞAN ÖĞRETİM ÜYESİ
AYKUT ERDOĞDU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BAŞ KONTROLÖRÜ
MELDA ONUR DANIŞMAN
BAHRİ SİPAHİ TEKNİSYEN
ÇETİN SOYSAL SERBEST
İRFAN HÜSEYİN YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
BÜLENT SEYHAN YÖNETİCİ
HÜSEYİN YAŞAR İŞADAMI
GÜLSEREN ONANÇ MÜHENDİS
BAYRAM GÜVEN MUHASEBECİ
YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN EKONOMİST
RAİF BALKAROĞLU İŞADAMI
HAKAN ATALAY MALİ MÜŞAVİR
SEYFULLAH BEYSÜLEN MEMUR
ÖZGE ÇAĞRI TORAMAN EĞİTMEN
MARİ GORMEZANO REKLAMCI
CEM SEYMEN GAZETECİ
MÜŞERREF AKSAK EKONOMİST
BİLGE KOÇKAYA AVUKAT
CEM CENGİZ YILMAZ MÜHENDİS
KENAN MALKOÇ İŞLETMECİ
3. BÖLGE
ERDOĞAN TOPRAK İŞ ADAMI
UMUT ORAN İKTİSATÇI
SÜLEYMAN ÇELEBİ YÖNETİCİ
OSMAN OKTAY EKŞİ GAZETECİ
BİNNAZ TOPRAK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
SABAHAT AKKİRAY MÜZİSYEN
FAİK TUNAY YÖNETİCİ
ALİ ÖZGÜNDÜZ SAVCI
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU MİLLETVEKİLİ
MUHAMMET ÇAKMAK ÖĞRETİM ÜYESİ
KENAN ŞİMŞEK BANKACI
MEHMET ALİ ÖZPOLAT AVUKAT
KAMİL UĞURLU İŞ ADAMI
BÜLENT KERİMOĞLU DOKTOR
KUTSİYE BENAN BAYKAL YÖNETİCİ
ORHAN DURAN SANAYİCİ
SELAMİ ÖZDEMİR ÖĞRETMEN
BAYRAMALİ ÇEŞMECİ İŞLETMECİ
HÜSEYİN AYDOĞDU SERBEST
BERRİN BALCI MÜHENDİS
DERYA EKŞİ YÖNETİCİ
YEĞANE GÜLEY AVUKAT
EMİR HÜSEYİN AKIN MİMAR
ÖZGE UTAN ULUSLARARASI FİNANS
TURAN AYDOĞAN AVUKAT
TAŞKIN KILIÇ SERBEST
CEVAHİR KILIÇ AVUKAT
TACETTİN DEVRAN ÇAKMAKÇI AVUKAT
İZMİR
1. BÖLGE
ŞÜKRAN GÜLDAL MUMCU MİLLETVEKİLİ
RIZA MAHMUT TÜRMEN GAZETECİ
OĞUZ OYAN ÖĞRETİM ÜYESİ
MUSA ÇAM ÖĞRETMEN
HÜLYA GÜVEN DOKTOR
ERDAL AKSÜNGER İŞ ADAMI
AYDIN ÖZCAN AVUKAT
TURGAY BOZOĞLU HESAP UZMANI
ADNAN ERDİL EĞİTİMCİ
KAZIM UMDULAR MÜHENDİS
SENİYE NAZİK IŞIK İKTİSATÇI
EBRU OKAY EMEKLİ
ŞENER AKDEMİR YÖNETİCİ
2.BÖLGE
ALAATTİN YÜKSEL YÖNETİCİ
MUSTAFA ALİ BALBAY GAZETECİ
MEHMET ALİ SUSAM KİMYAGER
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İKTİSATCI
AYTUN ÇIRAY DOKTOR
BİRGÜL GÜLER ÖĞRETİM ÜYESİ
MUSTAFA MOROĞLU İŞLETMECİ
LEVENT EYİPİŞİREN MÜHENDİS
ELFİN TATAROĞLU İÇ MİMAR
LEVENT PİRİŞTİNA İŞLETMECİ
ÖZCAN PURÇU EKONOMİST
HÜSEYİN SEZER MÜHENSİS
COŞKUN ÇİFLİK MÜHENDİS
KARS
NAİF ALİBEYOĞLU SERBEST MESLEK
CENGİZ DAŞDEMİR AVUKAT
SAFFET ÖZDEMİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KASTAMONU
BAHRİ GÖKÇEBAY EMEKLİ
HASAN BALTACI MÜHENDİS
AYŞENUR ÖZDEN ECZACI
KAYSERİ
MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU DOKTOR
ÇETİN ARIK DOKTOR
ALİ PAŞA TAN İKTİSATÇI
TÜRKER TOK CUMHURİYET SAVCISI
FİGEN ALÇI ÖĞRETMEN
EMİN YILDIRIM EMEKLİ
ÖMER BAYRAK DOKTOR
İSMAİL YAVUZ ESNAF
ALİ KEMAL AÇILKAN HALKLA İLİŞKİLER
KIRKLARELİ
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU İDARECİ
TURGUT DİBEK AVUKAT
TÜRABİ KAYAN MİMAR
KIRŞEHİR
CAHİT GÜRSES DOKTOR
YILMAZ ZENGİN ESNAF
KOCAELİ
HURŞİT GÜNEŞ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ
MEHMET HİLAL KAPLAN DOKTOR
HAYDAR AKAR MATEMATİKÇİ
ÖMER KURTAŞ TIP DOKTOR
TUBA AYDIN AVUKAT
TURAN DUMLU ECZACI
TAHSİN TARHAN SANAYİCİ
MAHMUT AKYOL MEMUR
EHLİNAZ TORUN ÖĞRETİM ÜYESİ
HAMİYET GÖKSU EMEKLİ
ÇAĞLAR ÖZDEMİR YÖNETİCİ-MÜDÜR
KONYA
ATİLLA KART AVUKAT
MEHMET TOPBAŞ AVUKAT
MAHİR DİLEK DOKTOR
ORÇİN GÜNEY ÇALIK SERBEST
NURCAN BİRGÜL ÖZTÜRK ECZACI
DURMUŞ ALİ KARAMUT EĞİTİMCİ
ALİ TEKİŞ MÜHENDİS
HÜSEYİN KAYA PSİKOLOG
SEHER AVŞAR AVUKAT
ŞENİZ KURTULUŞ YÖNETİCİ
KEMAL MUTLU EMEKLİ
ARSLAN ÜSTÜNDAĞ MÜHENDİS
HÜSEYİN YAĞCI İŞLETMECİ
KÖKSAL FİLORİNALI AVUKAT
KÜTAHYA
ŞEREF HAN AVUKAT
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ DOKTOR
ŞEREF DOĞAN ÖĞRETMEN
RUHSEN KUMDALI MÜHENDİS
FARUK BEHRAM SOYDAN ULUSLARARASI İLİŞKİN
MALATYA
VELİ AĞBABA İŞLETME
ALİ DAĞDELEN EMEKLİ
DİLA BOZTEPE TİCARET
EKREM DERNEK TÜRKOLOG
EROL BİNGÖL ÖĞRETMEN
GÜZİDE YILDIRIM DİŞ HEKİMİ
MANİSA
HASAN ÖREN SANAYİCİ
ÖZGÜR ÖZEL ECZACI
SAKİNE ÖZ MİMAR
MAZLUM NURLU AVUKAT
HASAN CAHİT KAPLAN YÖNETİCİ
ŞAHİN MENGÜ AVUKAT
MUHARREM EKİCİ DİŞ HEKİMİ
MUSTAFA BAŞGÜLŞEN MÜHENDİS
ABDULLAH SAKA MUHASEBE
YILDIZ BİÇER DOKTOR
KAHRAMANMARAŞ
DURDU ÖZBOLAT İŞ ADAMI
AYHAN ÇİFTARSLAN YÖNETİCİ
DURAN ÖZDAL SANAYİCİ
KİBAR ÖZDEMİR TEKNİSYEN
YAŞAR GÜNGÖR ECZACI
RAMAZAN BURHAN EMEKLİ
TÜRKAN ÖZBEK ÖĞRETMEN
MEHMET OKUÇ SERBEST
MARDİN
REŞİT KILIÇ TÜCCAR
MUSTAFA KEMAL TUĞMANER SERBEST
MUHAMMED OLĞAÇ ÖĞRETMEN
MEHMET BEŞER TİCARET
MEHMET ÇİFTÇİ EMEKLİ
CEMAL ŞAHİN ÇİFTÇİ
MUĞLA
TOLGA ÇANDAR MÜHENDİS
NURETTİN DEMİR DOKTOR
ÖMER SÜHA ALDAN CUMHURİYET SAVCISI
EMRAH DOĞU TURİZM
ALİ ARSLAN DOKTOR
MUSTAFA ÖZTÜRK SERBET MALİ MÜŞAVİR
MUŞ
SERKAN DEMİREL MÜHENDİS
ZİHNİ SAYAN EĞİTİMCİ
MUSTAFA FIRAT EĞİTİMCİ
FUAT KAYA EMEKLİ
NEVŞEHİR
BÜLENT YUMUŞ AVUKAT
ATILGAN SERT AVUKAT
HİLMİ BÜLENT TEKİNER EKONOMİST
NİĞDE
DOĞAN ŞAFAK TURİZMCİ
AHMET OĞUZ ÖZMEN AVUKAT
ÖMER FETHİ GÜRER MÜHENDİS
ORDU
İDRİS YILDIZ MÜHENDİS
İDRİS SAMİ TANDOĞDU DOKTOR
ŞANSER EREN ECZACI
GÖKHAN KARAYEL ÖĞRETMEN
EMİNE YÜCETÜRK MİMAR
SÜLEYMAN ÇELENK ÖĞRETİM ÜYESİ
RİZE
KENAN BIYIK YÖNETİCİ
BAŞAR CUMBUR EMEKLİ
HATİCE NESRİN SARI EMEKLİ
SAKARYA
ENGİN ÖZKOÇ EĞİTİMCİ
GÜRKAN CANOL YÖNETİCİ
RAŞİT DÜNYA İŞ ADAMI
AYÇA TAŞKENT YÖNETİCİ
ECEVİT KELEŞ MÜHENDİS
ÜMİT USAL ESNAF
MELEK GÜREVİN ECZACI
SAMSUN
AHMET HALUK KOÇ DOKTOR
AHMET İHSAN KALKAVAN GEMİ ACENTELİĞİ
KEMAL ZEYBEK İŞ ADAMI
FATMA NECİLE ÇOKAY DİŞ HEKİMİ
CENGİZ SEZGİN MİMAR
OSMAN ZÜMRÜT MÜFTÜ
MEHMET ATALAY MÜHENDİS
MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN MÜHENDİS
ORHAN AYKANAT DOKTOR
SİİRT
MEHMET MUHDİ KOYUNCU TİCARET
KAMİLE BALCI ANTRENÖR
ABDULLAH HEZER İŞÇİ
SİNOP
ENGİN ALTAY MİLLETVEKİLİ
ABDULLAH ŞİŞEK TİCARET
SİVAS
MALİK ECDER ÖZDEMİR MÜHENDİS
METİN KESKİN MİMAR
ETEM ERDAL ERŞAN DOKTOR
BAKİ ÇOBAN DOKTOR
BÜLENT RENDA DENİZ AVUKAT
TEKİRDAĞ
FAİK ÖZTRAK (İKTİSATÇI)
CANDAN YÜCEER (DOKTOR)
EMRE KÖPRÜLÜ (AVUKAT)
GÜLFERAH GÜRAL (EMEKLİ)
ŞERAFETTİN KURT (MUHASEBECİ)
AYHAN CİVAN (AVUKAT)
TOKAT
ORHAN DÜZGÜN (DOKTOR)
CEVAT ATILGAN (SANAYİCİ)
FEDAİ TOYRAN (BANKACI)
ESAT ERDÖNMEZ (ECZACI)
SİNAN YAVUZ YAVAŞ (MÜHENDİS)
TRABZON
MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (ÖĞRETMEN)
ALİ TÜREN ÖZTÜRK (MÜHENDİS)
SEDAT GÖZAÇAN (SERBEST)
GÜZİDE UZUN (MÜHENDİS)
AHMET KAYA (MÜHENDİS)
ALİ KOÇ (ÖĞRETMEN)
TUNCELİ
KAMER GENÇ (MİLLETVEKİLİ)
HÜSEYİN AYGÜN (AVUKAT)
ŞANLIURFA
FERHAT KARATAŞ (AVUKAT)
SÜLEYMAN GÖK (DOKTOR)
İBRAHİM HATİPOĞLU (DOKTOR)
NAİLE ŞÜKRAN YALÇIN (EMEKLİ)
GÜLER YILMAZ (YÖNETİCİ)
AHMET TEKİNER (İKTİSATÇI)
FATMA ÖZTAY (EV HANIMI)
ABDÜLKERİM ÇAKMAK (MÜTEAHHİT)
ÖMER FARUK ATBİNİCİ (MÜTEAHHİT)
TÜRKAN AYAS (GAZETECİ)
MEHMET EKİNBAŞ (ESNAF)
MEHMET ÖZÇELİK (MUHTAR)
UŞAK
DİLEK AKAGÜN YILMAZ (AVUKAT)
MUSTAFA AYDIN (VETERİNER HEKİM)
EROL GİLİM (DOKTOR)
VAN
ZAHİR KANDAŞOĞLU (YÖNETİCİ)
MEHMET ACAR (YÖNETİCİ)
ABDULBARİ MELEK (MÜFETTİŞ)
SELİM KARAKUŞ (SERBEST MESLEK)
SABRİYE ÇABUKER (MEMUR)
ŞAHİN EFENDİOĞLU (EMEKLİ)
NURETTİN ERÖRS (MÜTEAHHİT)
NİYAZİ ÇINAK (HALKLA İLİŞKİLER)
YOZGAT
ALİ AYIK (EKONOMİST)
ALİ KEVEN (ESNAF)
BURHAN SARIARSLAN (HALKLA İLİŞKİLER)
ERGÜN ERSOY (SERBEST)
ZONGULDAK
MEHMET HABERAL (DOKTOR)
ALİ İHSAN KÖKTÜRK (AVUKAT)
NERİMAN POSBIYIK (EMEKLİ)
EROL SARIAL (MÜHENDİS)
ÜNAL DEMİRTAŞ (AVUKAT)
AKSARAY
MAHMUT ÖZTÜRK (EKONOMİST)
ÖZLEM GÜNEŞ (MÜHENDİS)
MUAMMER DİLEK (MALİ MÜŞAVİR)
BAYBURT
HACI DURSUN YAŞAROĞLU (EKONOMİST)
KARAMAN
FİKRET ÜNLÜ (EĞİTİMCİ)
OSMAN NURİ KOÇAK (SERBEST)
KIRIKKALE
YAŞAR YILMAZ (ECZACI)
RAFET ULUSOY (DİŞ HEKİMİ)
HACI ARAP KARADURMUŞ (EMEKLİ)
BATMAN
FARİS ÖZDEMİR (EMEKLİ MİLLETVEKİLİ)
MEHMET CAN AVCI (SERBEST)
MEHMET İHSAN ERMAN (SERBEST)
VEHBİ AĞAYA (SERBEST)
ŞIRNAK
KIYDEM ÖKTEN (YÖNETİCİ)
OSMAN YEREN (ESNAF)
HİŞYAR BUDAK (İŞÇİ)
SADUN SEZER (ESNAF)
BARTIN
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (MÜHENDİS)
MELİHA OKUTAY (EMEKLİ)
ARDAHAN
ENSAR ÖĞÜT (MİLLETVEKİLİ)
METİN DEMİR (YÖNETİCİ)
IĞDIR
EKBER TANER (SERBEST)
BEHMAN GÖGCE (İŞ ADAMI)
YALOVA
MUHARREM İNCE (ÖĞRETMEN)
ALAATTİN FİTOZ (MÜHENDİS)
KARABÜK
MUSTAFA EREN (YÖNETİCİ)
ERDOĞAN DİNCEL (AVUKAT)
KİLİS
ERTUĞRUL KEKEÇ (DOKTOR)
CUMA DAĞLI (EMEKLİ)
OSMANİYE
BAHA ÜNLÜ (MÜHENDİS)
NİHAT ÇERÇİ (ÖĞRETMEN)
ÜNAL KÖKSAL (MUHASEBECİ)
İRFAN ERDEM (MUHASEBE)
DÜZCE
SELÇUK YANMAZ (SERBEST)
BASRİ KARSLIOĞLU (ECZACI)
İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ (MÜHENDİS)
ETİKETLERhaber
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