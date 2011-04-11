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Politika

İşte CHP'nin milletvekili aday listesi

12 Haziran'daki genel seçimler öncesinde partilerin aday listeleri bugün YSK'ya sunuldu. CHP'nin sunduğu listeye göre 81 ildeki adayları şu şekilde sıralandı.

11 Nisan 2011 03:00

T24 - 12 Haziran'daki genel seçimler öncesinde partilerin aday listeleri bugün YSK'ya sunuldu. CHP'nin sunduğu listeye göre 81 ildeki adayları şu şekilde sıralandı.


    


CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ (pdf formatı)

 

İşte CHP'nin il il vekil aday listesi:

 

ADANA

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (EMEKLİ BÜYÜKELÇİ)

ÜMİT  ÖZGÜMÜŞ SANAYİCİ

TURGAY  DEVELİ (GAZETECİ)

ALİ  DEMİRÇALI (MÜTEAHHİT)

ZEYNEP CANAN BİLLOR (AVUKAT)

HÜSEYİN  KESER (EMEKLİ MÜFETTİŞ)

ARİF  SEZER (EMEKLİ)

RIZA METE (DOKTOR)

MÜZEYYEN  ŞEVKİN (MÜHENDİS)

MEHMET  SALICI (AVUKAT)

DOĞA ÇİĞDEMOĞLU (ARAŞTIRMACI)

ORHAN  TOKLU (AVUKAT)

MURAT  ÖZTANRIÖVER (ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ)

SONER ANAFARTA (YÖNETİCİ)

 

ADIYAMAN

SALİH  FIRAT (DOKTOR)

ALİ  COŞKUN (AVUKAT)

ZEYNAL BAKIR (MÜHENDİS)

MURAT  ERDEM (İŞ ADAMI)

MEHMET  KARAHAN (SERBEST)

 

AFYONKARAHİSAR

AHMET  TOPTAŞ (AVUKAT)

HATİCE GÖK (AVUKAT)

BEKİR  KASAP (MEMUR)

ŞERİF CEYLAN (SERBEST)

MEHMET TUĞRUL AKKUŞ (EMEKLİ)

 

AĞRI

SEYFEDDİN  ÇELİK (ÖĞRETMEN)

SELAHATTİN DAŞKAYA (TİCARET)

ŞEFİKA ÖNER (SERBEST)

KÜRŞAT KOÇ (SERBEST)

 

AMASYA

RAMİS  TOPAL (TİCARET)

ALİ  ÖZDEMİROĞLU (İŞ ADAMI)

DEVRİM  ERSOY (TİCARET)

 

ANKARA

1. BÖLGE

SÜLEYMAN SENCER AYATA (ÖĞRETİM ÜYESİ)

MEHMET EMREHAN HALICI (MÜHENDİS)

EMİNE ÜLKER TARHAN (EMEKLİ)

AYLİN NAZLIAKA (YÖNETİCİ)

BÜLENT  KUŞOĞLU (YÖNETİCİ)

LEVENT  GÖK (AVUKAT)

EMRE  DOĞAN (AVUKAT)

İLYAS GÜVEN EROĞLU (MÜHENDİS)

VELİ  ÖZDEMİR (GAZETECİ)

BAYRAKTAR  BAYRAKTAR (MÜHENDİS)

NECATİ  YILMAZ (AVUKAT)

FARUK  ÖZDEMİR (SENDİKACI)

AYSİN TEKTAŞ KESKİN (ŞEHİR PLANCISI)

GAMZE ŞENGEL (ECZACI)

ENGİN BALIM (YÖNETİCİ)

ÇETİN CANBAZOĞLU (EMEKLİ)

 

2. BÖLGE

AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

İZZET ÇETİN (MALİ MÜŞAVİR)

SİNAN AYDIN AYGÜN (MÜTEAHHİT)

GÖKHAN  GÜNAYDIN (ZİRAAT MÜHENDİSİ)

SEYHAN ERDOĞDU (İKTİSATÇI)

EKREM KEREM OKTAY (SİYASET BİLİMCİ)

ALPER TAŞDELEN (ULUSLARARASI İLİŞKİLER)

ALİRIZA  ERBAY (DOKTOR)

ALİ ARİF ÖZZEYBEK (DİŞ HEKİMİ)

ONUR  BAYAR (İKTİSAT)

HÜSEYİN ÇELEBİ ERCAN (MALİ MÜŞAVİR)

TURHAN İÇLİ (AVUKAT)

AYKUT  FINDIKÇI (İŞ ADAMI)

FARUK YILDIRIM (KİMYAGER)

CENK KÜPELİ (TİCARET)

 

ANTALYA

DENİZ  BAYKAL (MİLLETVEKİLİ)

OSMAN  KAPTAN (MİLLETVEKİLİ)

GÜRKUT  ACAR (AVUKAT)

YILDIRAY  SAPAN (TURİZMCİ)

ARİF BULUT (DOKTOR)

HAKAN ŞİMŞEK (VETERİNER)

SEVGİ DOĞAN (DOKTOR)

ALİCAN DEVECİ (MİMAR)

AYDIN ÖZER (MÜHENDİS)

MİHRİYE  BOZBAY (DOKTOR)

OSMAN FEVZİ ORAKÇAL (MALİ MÜŞAVİR)

MEHMETALİ  YILMAZ (MÜFETTİŞ)

LEVENT KILDIR (MÜHENDİS)

AHMET  DALOĞLU (MÜHENDİS)

 

ARTVİN

UĞUR  BAYRAKTUTAN (AVUKAT)

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (AVUKAT)

 

AYDIN

BÜLENT  TEZCAN (AVUKAT)

METİN LÜTFİ BAYDAR (DOKTOR)

OSMAN AYDIN (MÜHENDİS)

FERDA ÇAĞLAR ERKUT (İŞLETMECİ)

HÜSEYİN  YILDIZ (MÜTEAHHİT)

MEHMET FATİH ATAY (AVUKAT)

ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM (AVUKAT)

 

BALIKESİR

NAMIK  HAVUTÇA (AVUKAT)

AYŞE NEDRET AKOVA (AVUKAT)

HALUK AHMET GÜMÜŞ (İŞLETMECİ)

AHMET  AKIN (SANAYİCİ)

HASAN  İŞGÜZAR (ÖĞRETİM ÜYESİ)

HÜSNÜ EROL (MALİ MÜŞAVİR)

İRFAN  BARIŞ (EMEKLİ)

ÖMÜR MUSTAFA BOYUER (MÜHENDİS)

 

BİLECİK

YAŞAR  TÜZÜN (İŞ ADAMI)

SUNGUR  TURAN (DOKTOR)

 

BİNGÖL

ZEKİ  KORKUTATA (MEMUR)

SÜLEYMAN  BATGA (EMEKLİ)

MESUT  KAYAOĞLU (ESNAF)

 

BİTLİS

HASAN  DALKIRAN (MÜHENDİS)

EROL ÇİRİŞ (SERBEST)

ZÜBEYİR  YAŞAR (ESNAF)

 

BOLU

TANJU  ÖZCAN (AVUKAT)

MEHTAP  ÖZCAN MISIRLIOĞLU (MİMAR)

HAKKI  FİDAN (NAKLİYECİ)

 

BURDUR

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (VETERİNER HEKİM)

YAKUP  YILDIZ (EMEKLİ)

BAYRAM  TEKİN (İŞADAMI)

 

BURSA

SENA KALELİ (SERBEST)

TURHAN TAYAN (AVUKAT)

İLHAN  DEMİRÖZ (MÜHENDİS)

AYKAN  ERDEMİR (ÖĞRETİM ÜYESİ)

KEMAL EKİNCİ (MÜHENDİS)

LALE  KARABIYIK (ÖĞRETİM ÜYESİ)

ALİ SEMİH ÖZSARAÇ (AVUKAT)

SALİH  TOP (SANAYİCİ)

YAŞAR  KARAGÖZ (EMEKLİ)

ULUN HAVVA KAYI (MÜHENDİS)

FATMA  ALTAY (SERBEST)

AHMET AYDIN AKYOL (İNSAN KAYNAKLARI)

OĞUZ  ALTINOK (TÜCCAR)

SEVİL  PAMİROL (TEKSTİL)

METİN  ÇELİK (SERBEST)

NURHAYAT  ALTACA (AVUKAT)

İNAN  KESER (MÜHENDİS)

NURAY  ÇOHAN (MİMAR)

 

ÇANAKKALE

ALİ  SARIBAŞ (MİMAR)

MUSTAFA SERDAR SOYDAN (MÜHENDİS)

BÜLENT  ÖZ (TİCARET)

AHMET  KÜÇÜK (MİLLETVEKİLİ)

 

ÇANKIRI

MUZAFFER  CELLAT (EMEKLİ)

HASAN ÇELEN (ÖĞRETMEN)

 

ÇORUM

TUFAN KÖSE (AVUKAT)

SAİT BÖREKÇİ (Kontenjan adayı 15 Nisan'da eklendi)

MUHARREM  BOZDOĞAN (ESNAF)

CENGİZ ATLAS (SERBEST)

 

 

DENİZLİ

ADNAN  KESKİN (AVUKAT)  

İLHAN CİHANER (SAVCI) (Kontenjan adayı 15 Nisan'da eklendi)

MELİKE  BASMACI KAYHAN (MÜHENDİS)    

ADİL  DEMİR (AVUKAT)    

KAZIM  ARSLAN (AVUKAT)    

HURİYE  ÇAĞLAYAN (AVUKAT)    

ALİ  KAVAK (AVUKAT)    

 

 

DİYARBAKIR

SALİH  SÜMER (SİYASETÇİ)

HAŞİM  ÖZKOYUNCU (SERBEST)

DAYLAN  KARADAŞ (İŞADAMI)

VEDAT  ŞAHBAZ (ECZANECİ)

ABDULMECİT  TÜT

MELİK  AYKIZ (ESNAF)

DERYA  ERDEMOĞLU (MALİ MÜŞAVİR)

ABDULSELAM  TEĞİN (EMEKLİ)

ÖZCAN  KILIÇKAP (YÖNETİCİ)

FEYRUZ  YÜKSEKTEPE (SERBEST)

BAHRİ  YAPRAK (SERBEST)

 

EDİRNE

RECEP  GÜRKAN (ÖĞRETMEN)

KEMAL  DEĞİRMENDERELİ (MÜHENDİS)

ABDÜLBAKİ TOPAL (EMEKLİ)

 

ELAZIĞ

ALİ  ÖZCAN (MÜHENDİS)

MUSTAFA KEMAL ATİKELER (DOKTOR)

GÖKMEN  ERCAN (DOKTOR)

HÜLYA  ÜLKÜ (YÖNETİCİ)

MUSTAFA ÜNSAL KARATEPE (MÜHENDİS)

 

ERZİNCAN

MUHARREM  IŞIK (DOKTOR)

ERDOĞAN  ÖZYALÇIN (DOKTOR)

 

ERZURUM

AHMET HAMDİ PALANDÖKEN (MÜTEAHHİT)

YAŞETTİN  KIŞLAK (TİCARET)

MEHMET SAİT ŞİMŞEK (SANAYİCİ)

NURHAN BANU ÜNER (GAZETECİ)

İSMAİL  NARDEMİR (EMEKLİ)

DURSUN MURAT ÇELİKOĞLU (MALİ MÜŞAVİR)

 

ESKİŞEHİR

BEDİİ SÜHEYL BATUM ÖĞRETİM ÜYESİ

KAZIM  KURT AVUKAT

GAYE  USLUER DOKTOR

AZMİ  KERMAN ECZACI

MUHARREM  ŞENEL DOKTOR

MUHARREM  VARLIK PLANLAMA UZMANI

 

GAZİANTEP

MEHMET  ŞEKER DOKTOR

İRFAN  KAPLAN ECZACI

MEHMET  GÖKDAĞ AVUKAT

CENNET  SÜZER TRUZİMCİ

BAYRAM  YILMAZKAYA DOKTOR

AKİF  EKİCİ SANAYİCİ

MAHMUT  KOZBAŞ VETERİNER

LÜTFÜ  DEMİR DİŞ HEKİMİ

YAŞAR  AĞYÜZ MÜHENDİS

NACİ  KILIÇ SANAYİCİ

FEHİME  ÇİFÇİ AVUKAT

ZİHNİ  ÖZTÜRK ÖĞRETİM ÜYESİ

 

GİRESUN

SELAHATTİN  KARAAHMETOĞLU ECZACI

AYKUT  GEZMİŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU ECZACI

NILAY  PINAR AVUKAT

 

GÜMÜŞHANE

MUTLU  GÜRLER MÜHENDİS

ERCAN  ÖZDEMİR TEKSTİL

 

HAKKARİ

NECMETTİN YARDIMCI SERBEST

NURETTİN  ÇALLI SERBEST

GÜRGİN  TOMRİS SERBEST

 

HATAY

MEHMET ALİ EDİBOĞLU DOKTOR

MEVLÜT  DUDU AVUKAT

REFİK  ERYILMAZ AVUKAT

HASAN  AKGÖL ÇİFTÇİ

NİHAD  MATKAP YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

SUZAN  ALHASOĞLU MALİ MÜŞAVİR

HİLMİ  YARAYICI MÜZİSYEN

ALİ  OĞUZ ESNAF

ALİ  ASLAN ECZACI

YILMAZ  ŞAHUTOĞLU DOKTOR

 

ISPARTA

ALİ HAYDAR ÖNER MÜLKİ İDARE AMİRİ

İRFAN  BAKIR MÜHENDİS

TANSELİ  ÇAKMAK DOKTOR

NACİ  YOLDAŞ MÜHENDİS

 

MERSİN

AYTUĞ  ATICI DOKTOR

VAHAP  SEÇER MÜHENDİS

İSA  GÖK AVUKAT

ALİ RIZA ÖZTÜRK MİLLETVEKİLİ

NECMİ  DOĞAN AVUKAT

HÜSEYİN  ÇAMAK DOKTOR

MUSTAFA SELÇUK DERELİ HAKEM

SONER  YILDIRIM EMEKLİ ASKER

NURSEN  YÜCESOY TEMİZKAN AVUKAT

ZEHRA  ÖZYİĞİT ECZACI

TEOMAN  YANIK VETERİNER

 

İSTANBUL

1. BÖLGE

GÜRSEL  TEKİN SERBEST

OSMAN TANEY KORUTÜRK ESKİ BÜYÜKELÇİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ MALİYECİ

AYŞE ESER DANIŞOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ

ŞAFAK  PAVEY DİPLOMAT

İHSAN  ÖZKES EMEKLİ

FATMA NUR SERTER MİLLETVEKİLİ

MAHMUT  TANAL AVUKAT

MÜSLİM  SARI BANKACI

CELAL  DİNÇER VALİ YARDIMCISI

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT DİŞ HEKİMİ

YAKUP  AKKAYA MATBAACI

AYTEN  KAYALIOĞLU BANKACI

HASAN BASRİ ÖZBEK MÜHENDİS

HÜSNÜ  SÜSLÜ DOKTOR

HASAN  UZUNYAYLA İŞ ADAMI

OSMAN  YAZICI YÖNETİCİ

HİLAL  DOKUZCAN MÜHENDİS

İHSAN GÜLİZ KAPTAN ECZACI

HAKAN  ERDEMİR SERBEST

MEHTAP  DÜZOVA ÖĞRETMEN

ALİ  KOÇ GAZETECİ

ARAS  ARSLAN DİL BİLİMCİ

BAHAR  ÖZAY YÖNETİCİ

DERYA  ŞENTÜRK İKTİSATÇI

EMRAH  KÖKSAL AVUKAT

ALİ  YILDIZ TİCARET

MURAT  GÜNEL MÜTEAHHİT

REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK EKONOMİST

MERİH  TÜRE İŞLETME

 

2. BÖLGE

KEMAL  KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ

BİHLUN  TAMAYLIGİL İŞLETMECİ

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU AVUKAT

AYDIN AĞAN AYAYDIN GAZETECİ

SEDEF  KÜÇÜK YÖNETİCİ

ERCAN  CENGİZ EMEKLİ

HALUK  EYİDOĞAN ÖĞRETİM ÜYESİ

AYKUT  ERDOĞDU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BAŞ KONTROLÖRÜ

MELDA  ONUR DANIŞMAN

BAHRİ  SİPAHİ TEKNİSYEN

ÇETİN  SOYSAL SERBEST

İRFAN HÜSEYİN YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

BÜLENT  SEYHAN YÖNETİCİ

HÜSEYİN  YAŞAR İŞADAMI

GÜLSEREN  ONANÇ MÜHENDİS

BAYRAM  GÜVEN MUHASEBECİ

YASEMİN  ÖNEY CANKURTARAN EKONOMİST

RAİF  BALKAROĞLU İŞADAMI

HAKAN  ATALAY MALİ MÜŞAVİR

SEYFULLAH  BEYSÜLEN MEMUR

ÖZGE ÇAĞRI TORAMAN EĞİTMEN

MARİ  GORMEZANO REKLAMCI

CEM  SEYMEN GAZETECİ

MÜŞERREF  AKSAK EKONOMİST

BİLGE  KOÇKAYA AVUKAT

CEM CENGİZ YILMAZ MÜHENDİS

KENAN  MALKOÇ İŞLETMECİ

 

3. BÖLGE

ERDOĞAN  TOPRAK İŞ ADAMI

UMUT  ORAN İKTİSATÇI

SÜLEYMAN  ÇELEBİ YÖNETİCİ

OSMAN OKTAY EKŞİ GAZETECİ

BİNNAZ  TOPRAK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

SABAHAT  AKKİRAY MÜZİSYEN

FAİK  TUNAY YÖNETİCİ

ALİ  ÖZGÜNDÜZ SAVCI

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU MİLLETVEKİLİ

MUHAMMET  ÇAKMAK ÖĞRETİM ÜYESİ

KENAN  ŞİMŞEK BANKACI

MEHMET ALİ ÖZPOLAT AVUKAT

KAMİL  UĞURLU İŞ ADAMI

BÜLENT  KERİMOĞLU DOKTOR

KUTSİYE BENAN BAYKAL YÖNETİCİ

ORHAN  DURAN SANAYİCİ

SELAMİ  ÖZDEMİR ÖĞRETMEN

BAYRAMALİ  ÇEŞMECİ İŞLETMECİ

HÜSEYİN  AYDOĞDU SERBEST

BERRİN  BALCI MÜHENDİS

DERYA  EKŞİ YÖNETİCİ

YEĞANE  GÜLEY AVUKAT

EMİR HÜSEYİN AKIN MİMAR

ÖZGE  UTAN ULUSLARARASI FİNANS

TURAN  AYDOĞAN AVUKAT

TAŞKIN  KILIÇ SERBEST

CEVAHİR  KILIÇ AVUKAT

TACETTİN DEVRAN ÇAKMAKÇI AVUKAT

 

İZMİR

1. BÖLGE

ŞÜKRAN GÜLDAL MUMCU MİLLETVEKİLİ

RIZA MAHMUT TÜRMEN GAZETECİ

OĞUZ  OYAN ÖĞRETİM ÜYESİ

MUSA  ÇAM ÖĞRETMEN

HÜLYA  GÜVEN DOKTOR

ERDAL  AKSÜNGER İŞ ADAMI 

AYDIN  ÖZCAN AVUKAT

TURGAY  BOZOĞLU HESAP UZMANI

ADNAN  ERDİL EĞİTİMCİ

KAZIM  UMDULAR MÜHENDİS

SENİYE NAZİK IŞIK İKTİSATÇI

EBRU  OKAY EMEKLİ

ŞENER  AKDEMİR YÖNETİCİ 

 

2.BÖLGE

ALAATTİN  YÜKSEL YÖNETİCİ

MUSTAFA ALİ BALBAY GAZETECİ

MEHMET ALİ SUSAM KİMYAGER

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İKTİSATCI

AYTUN  ÇIRAY DOKTOR

BİRGÜL  GÜLER ÖĞRETİM ÜYESİ

MUSTAFA  MOROĞLU İŞLETMECİ

LEVENT  EYİPİŞİREN MÜHENDİS

ELFİN  TATAROĞLU İÇ MİMAR

LEVENT  PİRİŞTİNA İŞLETMECİ

ÖZCAN  PURÇU EKONOMİST

HÜSEYİN  SEZER MÜHENSİS

COŞKUN  ÇİFLİK MÜHENDİS

 

KARS

NAİF  ALİBEYOĞLU SERBEST MESLEK

CENGİZ  DAŞDEMİR AVUKAT

SAFFET  ÖZDEMİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

KASTAMONU

BAHRİ  GÖKÇEBAY EMEKLİ

HASAN  BALTACI MÜHENDİS

AYŞENUR  ÖZDEN ECZACI

 

KAYSERİ

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU DOKTOR

ÇETİN  ARIK DOKTOR

ALİ PAŞA TAN İKTİSATÇI

TÜRKER  TOK CUMHURİYET SAVCISI

FİGEN  ALÇI ÖĞRETMEN

EMİN  YILDIRIM EMEKLİ

ÖMER  BAYRAK DOKTOR

İSMAİL  YAVUZ ESNAF

ALİ KEMAL AÇILKAN HALKLA İLİŞKİLER 

 

KIRKLARELİ

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU İDARECİ

TURGUT  DİBEK AVUKAT

TÜRABİ  KAYAN MİMAR

 

KIRŞEHİR

CAHİT  GÜRSES DOKTOR

YILMAZ  ZENGİN ESNAF

 

KOCAELİ

HURŞİT  GÜNEŞ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

MEHMET HİLAL KAPLAN DOKTOR

HAYDAR  AKAR MATEMATİKÇİ

ÖMER  KURTAŞ TIP DOKTOR

TUBA  AYDIN AVUKAT

TURAN  DUMLU ECZACI

TAHSİN  TARHAN SANAYİCİ

MAHMUT  AKYOL MEMUR

EHLİNAZ  TORUN ÖĞRETİM ÜYESİ

HAMİYET  GÖKSU EMEKLİ

ÇAĞLAR  ÖZDEMİR YÖNETİCİ-MÜDÜR

 

KONYA

ATİLLA  KART AVUKAT

MEHMET  TOPBAŞ AVUKAT

MAHİR  DİLEK DOKTOR

ORÇİN GÜNEY ÇALIK SERBEST

NURCAN BİRGÜL ÖZTÜRK ECZACI

DURMUŞ ALİ KARAMUT EĞİTİMCİ

ALİ  TEKİŞ MÜHENDİS

HÜSEYİN  KAYA PSİKOLOG

SEHER  AVŞAR AVUKAT

ŞENİZ  KURTULUŞ YÖNETİCİ

KEMAL  MUTLU EMEKLİ

ARSLAN  ÜSTÜNDAĞ MÜHENDİS

HÜSEYİN  YAĞCI İŞLETMECİ

KÖKSAL  FİLORİNALI AVUKAT

 

KÜTAHYA

ŞEREF  HAN AVUKAT

ZELİHA  AKSAZ ŞAHBAZ DOKTOR

ŞEREF  DOĞAN ÖĞRETMEN

RUHSEN  KUMDALI MÜHENDİS

FARUK BEHRAM SOYDAN ULUSLARARASI İLİŞKİN

 

MALATYA

VELİ  AĞBABA İŞLETME

ALİ  DAĞDELEN EMEKLİ

DİLA  BOZTEPE TİCARET

EKREM  DERNEK TÜRKOLOG

EROL  BİNGÖL ÖĞRETMEN

GÜZİDE  YILDIRIM DİŞ HEKİMİ

 

MANİSA

HASAN  ÖREN SANAYİCİ

ÖZGÜR  ÖZEL ECZACI

SAKİNE  ÖZ MİMAR

MAZLUM  NURLU AVUKAT

HASAN CAHİT KAPLAN YÖNETİCİ

ŞAHİN  MENGÜ AVUKAT

MUHARREM  EKİCİ DİŞ HEKİMİ

MUSTAFA  BAŞGÜLŞEN MÜHENDİS

ABDULLAH  SAKA MUHASEBE 

YILDIZ BİÇER DOKTOR 

 

KAHRAMANMARAŞ

DURDU  ÖZBOLAT İŞ ADAMI

AYHAN  ÇİFTARSLAN YÖNETİCİ

DURAN  ÖZDAL SANAYİCİ

KİBAR  ÖZDEMİR TEKNİSYEN

YAŞAR  GÜNGÖR ECZACI

RAMAZAN  BURHAN EMEKLİ

TÜRKAN  ÖZBEK ÖĞRETMEN

MEHMET  OKUÇ SERBEST

 

MARDİN

REŞİT  KILIÇ TÜCCAR

MUSTAFA KEMAL TUĞMANER SERBEST

MUHAMMED  OLĞAÇ ÖĞRETMEN

MEHMET  BEŞER TİCARET

MEHMET  ÇİFTÇİ EMEKLİ

CEMAL  ŞAHİN ÇİFTÇİ

 

MUĞLA

TOLGA  ÇANDAR MÜHENDİS

NURETTİN  DEMİR DOKTOR

ÖMER SÜHA ALDAN CUMHURİYET SAVCISI

EMRAH  DOĞU TURİZM

ALİ  ARSLAN DOKTOR

MUSTAFA  ÖZTÜRK SERBET MALİ MÜŞAVİR

 

MUŞ

SERKAN  DEMİREL MÜHENDİS

ZİHNİ  SAYAN EĞİTİMCİ

MUSTAFA  FIRAT EĞİTİMCİ

FUAT  KAYA EMEKLİ

 

NEVŞEHİR

BÜLENT  YUMUŞ AVUKAT

ATILGAN  SERT AVUKAT

HİLMİ BÜLENT TEKİNER EKONOMİST

 

NİĞDE

DOĞAN  ŞAFAK TURİZMCİ

AHMET OĞUZ ÖZMEN AVUKAT

ÖMER FETHİ GÜRER MÜHENDİS

 

ORDU

İDRİS  YILDIZ MÜHENDİS

İDRİS SAMİ TANDOĞDU DOKTOR

ŞANSER  EREN ECZACI

GÖKHAN  KARAYEL ÖĞRETMEN

EMİNE  YÜCETÜRK MİMAR

SÜLEYMAN  ÇELENK ÖĞRETİM ÜYESİ

 

RİZE

KENAN  BIYIK YÖNETİCİ

BAŞAR  CUMBUR EMEKLİ

HATİCE NESRİN SARI EMEKLİ

 

SAKARYA

ENGİN  ÖZKOÇ EĞİTİMCİ

GÜRKAN  CANOL YÖNETİCİ

RAŞİT  DÜNYA İŞ ADAMI

AYÇA  TAŞKENT YÖNETİCİ

ECEVİT  KELEŞ MÜHENDİS

ÜMİT  USAL ESNAF

MELEK  GÜREVİN ECZACI

 

SAMSUN

AHMET HALUK KOÇ DOKTOR

AHMET İHSAN KALKAVAN GEMİ ACENTELİĞİ

KEMAL  ZEYBEK İŞ ADAMI

FATMA NECİLE ÇOKAY DİŞ HEKİMİ

CENGİZ  SEZGİN MİMAR

OSMAN  ZÜMRÜT MÜFTÜ

MEHMET  ATALAY MÜHENDİS

MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN MÜHENDİS

ORHAN  AYKANAT DOKTOR

 

SİİRT

MEHMET MUHDİ KOYUNCU TİCARET

KAMİLE  BALCI ANTRENÖR

ABDULLAH  HEZER İŞÇİ

 

SİNOP

ENGİN  ALTAY MİLLETVEKİLİ

ABDULLAH  ŞİŞEK TİCARET

 

SİVAS

MALİK ECDER ÖZDEMİR MÜHENDİS

METİN  KESKİN MİMAR

ETEM ERDAL ERŞAN DOKTOR

BAKİ  ÇOBAN DOKTOR

BÜLENT RENDA DENİZ AVUKAT

 

TEKİRDAĞ

FAİK  ÖZTRAK (İKTİSATÇI)

CANDAN  YÜCEER (DOKTOR)

EMRE  KÖPRÜLÜ (AVUKAT)

GÜLFERAH  GÜRAL (EMEKLİ)

ŞERAFETTİN  KURT (MUHASEBECİ)

AYHAN  CİVAN (AVUKAT)

 

TOKAT

ORHAN  DÜZGÜN (DOKTOR)

CEVAT  ATILGAN (SANAYİCİ)

FEDAİ  TOYRAN (BANKACI)

ESAT  ERDÖNMEZ (ECZACI)

SİNAN YAVUZ YAVAŞ (MÜHENDİS)

 

TRABZON

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (ÖĞRETMEN)

ALİ TÜREN ÖZTÜRK (MÜHENDİS)

SEDAT  GÖZAÇAN (SERBEST)

GÜZİDE  UZUN (MÜHENDİS)

AHMET  KAYA (MÜHENDİS)

ALİ  KOÇ (ÖĞRETMEN)

 

TUNCELİ

KAMER  GENÇ (MİLLETVEKİLİ)

HÜSEYİN  AYGÜN (AVUKAT)

 

ŞANLIURFA

FERHAT  KARATAŞ (AVUKAT)

SÜLEYMAN  GÖK (DOKTOR)

İBRAHİM  HATİPOĞLU (DOKTOR)

NAİLE ŞÜKRAN YALÇIN (EMEKLİ)

GÜLER  YILMAZ (YÖNETİCİ)

AHMET  TEKİNER (İKTİSATÇI)

FATMA  ÖZTAY (EV HANIMI)

ABDÜLKERİM  ÇAKMAK (MÜTEAHHİT)

ÖMER FARUK ATBİNİCİ (MÜTEAHHİT)

TÜRKAN  AYAS (GAZETECİ)

MEHMET  EKİNBAŞ (ESNAF)

MEHMET  ÖZÇELİK (MUHTAR)

 

UŞAK

DİLEK  AKAGÜN YILMAZ (AVUKAT)

MUSTAFA  AYDIN (VETERİNER HEKİM)

EROL  GİLİM (DOKTOR)

 

VAN

ZAHİR  KANDAŞOĞLU (YÖNETİCİ)

MEHMET  ACAR (YÖNETİCİ)

ABDULBARİ  MELEK (MÜFETTİŞ)

SELİM  KARAKUŞ (SERBEST MESLEK)

SABRİYE  ÇABUKER (MEMUR)

ŞAHİN  EFENDİOĞLU (EMEKLİ)

NURETTİN  ERÖRS (MÜTEAHHİT)

NİYAZİ  ÇINAK (HALKLA İLİŞKİLER)

 

YOZGAT

ALİ  AYIK (EKONOMİST)

ALİ  KEVEN (ESNAF)

BURHAN SARIARSLAN (HALKLA İLİŞKİLER)

ERGÜN ERSOY (SERBEST)

 

ZONGULDAK

MEHMET  HABERAL (DOKTOR)

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (AVUKAT)

NERİMAN  POSBIYIK (EMEKLİ)

EROL  SARIAL (MÜHENDİS)

ÜNAL  DEMİRTAŞ (AVUKAT)

 

AKSARAY

MAHMUT  ÖZTÜRK (EKONOMİST)

ÖZLEM  GÜNEŞ (MÜHENDİS)

MUAMMER  DİLEK (MALİ MÜŞAVİR)

 

BAYBURT

HACI DURSUN YAŞAROĞLU (EKONOMİST)

 

KARAMAN

FİKRET  ÜNLÜ (EĞİTİMCİ)

OSMAN NURİ KOÇAK (SERBEST)

 

KIRIKKALE

YAŞAR  YILMAZ (ECZACI)

RAFET  ULUSOY (DİŞ HEKİMİ)

HACI ARAP KARADURMUŞ (EMEKLİ)

 

BATMAN

FARİS ÖZDEMİR (EMEKLİ MİLLETVEKİLİ)

MEHMET CAN AVCI (SERBEST)

MEHMET İHSAN ERMAN (SERBEST)

VEHBİ  AĞAYA (SERBEST)

 

ŞIRNAK

KIYDEM  ÖKTEN (YÖNETİCİ)

OSMAN  YEREN (ESNAF)

HİŞYAR  BUDAK (İŞÇİ)

SADUN  SEZER (ESNAF)

 

BARTIN

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (MÜHENDİS)

MELİHA  OKUTAY (EMEKLİ)

 

ARDAHAN

ENSAR  ÖĞÜT (MİLLETVEKİLİ)

METİN  DEMİR (YÖNETİCİ)

 

IĞDIR

EKBER  TANER (SERBEST)

BEHMAN GÖGCE (İŞ ADAMI)

 

YALOVA

MUHARREM  İNCE (ÖĞRETMEN)

ALAATTİN  FİTOZ (MÜHENDİS)

 

KARABÜK

MUSTAFA  EREN (YÖNETİCİ)

ERDOĞAN  DİNCEL (AVUKAT)

 

KİLİS

ERTUĞRUL KEKEÇ (DOKTOR)

CUMA  DAĞLI (EMEKLİ)

 

OSMANİYE

BAHA  ÜNLÜ (MÜHENDİS)

NİHAT  ÇERÇİ (ÖĞRETMEN)

ÜNAL  KÖKSAL (MUHASEBECİ)

İRFAN  ERDEM (MUHASEBE)

 

DÜZCE

SELÇUK  YANMAZ (SERBEST)

BASRİ  KARSLIOĞLU (ECZACI)

İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ (MÜHENDİS) 



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