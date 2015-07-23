İşte CHP'nin AKP'yle koalisyon için hazırladığı yol haritası

AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinde heyetler dönemi başlarken gözler de masaya oturacak isimlere çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını hazırladı.

Kılıçdaroğlu, hafta sonu başlaması beklenen ve gerek görülmesi halinde genel başkanların da katılımıyla sürdürülecek koalisyon müzakereleri öncesinde yol haritasını netleştirdi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz ve Okan Konuralp'in haberine göre kulislerde, AK Parti’nin ağır toplarıyla masaya oturacağı konuşulurken, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik başkanlığında 3 ya da 4 kişiden oluşacak heyet için Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Cevdet Yılmaz, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Ankara Milletvekili Ali İhsan (Mücahit) Arslan’ın isimleri öne çıktı. Bir-iki gün içinde netleştirilecek heyetlerin bu hafta sonu ya da en geç önümüzdeki hafta başında ilk görüşmelerini Meclis’te yapmaları bekleniyor.

Önce zor başlıklar

Heyetler arasındaki görüşmelerde, müzakere süreci öncesi ortaklığa ilişkin ilkeler ele alınacak. Öncelikler arasında Çözüm Süreci’nden IŞİD, PKK, PYD ve “Paralel Yapı” ile mücadeleye kadar birçok sıcak konunun bulunduğu, iç ve dış politikanın yanı sıra hukuk, ekonomi ve eğitim konularının ele alınacağı belirtilen AK Parti kulislerinde, “Bu zor başlıklar öyle ya da böyle aşılabilirse gerisi daha kolay olacaktır. İki parti açısından da ‘Olurlar’ ile ‘Olmazların’ ortaya çıkacağı bu süreçte yaşanacak tıkanmalarda genel başkanlar devreye girebilecektir” değerlendirmesi yapılıyor. Yeni anayasayla birlikte seçim barajının indirilmesinin de yine bu ilk görüşme masasının konuları arasında yer alacağı kaydedilen kulislerde, “Tabii en önemli konuların başında ise Cumhurbaşkanlığı geliyor. Çünkü bu AK Parti için en önemli kırmızı çizgi. Doğal olarak bu konuda karşı taraftan rahatlatıcı bir tutum bekleyecektir, yani belki bu resmi koalisyon protokolüne açık açık yazılmaz ancak sözlü protokole girer” değerlendirmesi de öne çıkıyor.

MYK üyelerini haberdar etti

Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan MYK’da, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile yaptığı görüşme değerlendirildi. Bunun ardından Kılıçdaroğlu, bizzat hazırladığı öğrenilen yol haritası hakkında bilgilendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “Ben ev ödevimi yaptım, hazırım. Masaya koyacağım metin hazır” dediği öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu yol haritasının içeriğine ilişkin detay vermedi. Yol haritasının içeriğinin CHP’nin 14 maddelik koalisyon ilkelerinin detaylarıyla, olası bir koalisyonun “Etik İlkeleri ve Tarafların Uyması Gereken Kuralları” içerdiği iddia ediliyor.

O isimler heyette

AK Parti’yle koalisyon görüşmelerini yürütecek CHP Heyeti’nde yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne ziyaretinde, Kılıçdaroğlu’nun heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrakve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin koalisyon görüşmelerini yürütecek heyette de yer alabileceği belirtiliyor. En geç 12 gün içinde koalisyon görüşmelerinin tamamlanmasını öngören CHP tarafı, Başbakan Davutoğlu’nun hükümeti kuramaması halinde MHP’den “Erken seçim şartıyla AK Parti Azınlık Hükümeti’ne destek vermesi” isteğinde bulunabileceğini de öngörüyor. Bu bağlamda AK Parti’nin MHP’den istediği desteği alması halinde ise olası bir erken seçimin 2016 ilkbaharına kalabileceği ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Bir başka iddia ise Kılıçdaroğlu’nun koalisyon görüşmelerinin geleceğine bağlı olarak MYK değişikliğine gidebileceği yönünde.