Cezaevinde intihar ettiği açıklanan Kadir Kurt'un ölmeden önceki mektubu ortaya çıktı

T24 Haber Merkezi

Konya’da Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulunan ve savcılığın 'çamaşır ipiyle intihar etmiş bir halde bulundu' açıklamasının yaptığı Kadir Kurt’un ölmeden önceki mektubu ortaya çıktı.

23 Ağustos’ta sayım sırasında öldüğü belirlenen Kadir Kurt, 5 Ağustos'ta yani ölümünden 18 gün önceki mektubunda “Uzun yıllardır cezaevindeyim. Bu hapishanede yaşadığım zorlukları bir Allah bilir, bir ben bilirim. Aileme yazdığım fax'larım çıkış yapmıyor. Size yazdığım dilekçeleri, fax'larım kurumdan çıkış yapmıyor” diye yazdı.

Gasp suçundan hüküm giyen Kadir Kurt'un mektubunu Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'ne gönderdi.

Ne olmuştu?

Konya Ereğli T Tipi Cezaevi'nde mahkum olan Kadir Kurt, Konya (Ereğli) Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre 23 Ağustos 2020 tarihinde saat 19:00'da kurumda yapılan sayım işlemi sırasında kaldığı hücrede ölü bulundu.

Savcılık açıklamasına göre Kadir Kurt, çamaşır ipiyle intihar etti. Açıklamada "Kurt'un intiharına ilişkin doğrudan katkıda bulunan, azmettiren, teşvik eden, yardım eden veya mecbur eden kişi yada kişiler tespit edilememiştir" denildi.

T24'ün ulaştığı ailesi ise Konya Ereğli T Tiği Cezaevinde yaklaşık 3 senedir hükümlü olan Kadir Kurt'un ceza süresinin bitmesine 2 yıla yakın bir zaman kala cezaevindeki Murat Bardakçı ve Şevki isimli iki gardiyan tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını kendilerine söylediğini ifade etti.

Gasp suçundan hüküm giyen Kurt'un ailesi 'şüphelerimiz var' diyor ve bu iki gardiyanın Kurt'u intihara zorladığından ya da psikolojik şiddet ile intihara sürüklediğinden şüphe ediyor. Aile, Kurt'un ölümünün detaylıca araştırılmasını istiyor.

Kurt ailesi, Kadir Kurt'un kendisine şiddet uyguladığını söylediği iki gardiyanın Kadir Kurt'un ölümünden hemen sonra izne ayrıldığını iddia etti.

Suç duyurusunda bulunacaklar

Kadir Kurt'un ailesinin avukatı Mehmet İşlek, Kadir Kurt'un 'tekli hücrede' intihar için kullandığı belirtilen çamaşır ipini temin etmesiyle ilgili idari personelin görevi ihmaline yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Baba beni burada dövüyorlar" demiş

T24'e konuşan Kadir Kurt'un abisi Necdet Kurt, kardeşi Kadir Kurt'un telefonda babasına "Beni burada dövüyorlar, idareye sevk dilekçesi verdim ama cevap vermediler; can güvenliğim yok" dediğini söyledi. Baba da bunu doğrularken ağabey Necdet Kurt, kardeşinin savcılığın açıklamasında belirtildiği gibi psikolojik rahatsızlığının olmadığını savundu. Kurt, "Kafamıza sinmeyen şeyler var. Ruh hali güzeldi. Yaşamaktan vazgeçecek kadar bir hali yoktu. Tahminim ya ilacın etkisiyle ya da gardiyanların baskısıyla intihar etti" ifadesini kullandı.