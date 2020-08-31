Cezaevinde hücresinde ölü bulunan Kadir Kurt'un ailesi: Oğlum çamaşır ipini nasıl buldu?

Konya'da cezaevinde tutulduğu hücrede ölü bulunan Kadir Kurt'un ölümüyle ilgili soru işaretlerini gündeme getiren Kurt ailesi, "İntihara meyilli olduğu söylenen birinin hücresinde neden çamaşır ipi vardı?" diye sordu.

Konya Ereğli T Tipi Cezaevi'nde mahkum olan Kadir Kurt, Konya (Ereğli) Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre 23 Ağustos 2020 tarihinde saat 19:00'da kurumda yapılan sayım işlemi sırasında kaldığı hücrede ölü bulundu.

Savcılık açıklamasına göre Kadir Kurt, çamaşır ipiyle intihar etti. Açıklamada "Kurt'un intiharına ilişkin doğrudan katkıda bulunan, azmettiren, teşvik eden, yardım eden veya mecbur eden kişi yada kişiler tespit edilememiştir" denildi.

T24'ün ulaştığı Kadir Kurt'un ailesi ise ceza süresinin bitmesine 2 yıla yakın bir zaman kalan Kurt'un cezaevindeki Murat Bardakçı ve Şevki isimli iki gardiyan tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını kendilerine söylediğini ifade etti.

Gasp suçundan hüküm giyen Kurt'un ailesi 'şüphelerimiz var' diyor ve bu iki gardiyanın Kurt'u intihara zorladığından ya da psikolojik şiddet ile intihara sürüklediğinden şüphe ediyor. Aile, Kurt'un ölümünün detaylıca araştırılmasını istiyor.

Kurt ailesi, Kadir Kurt'un kendisine şiddet uyguladığını söylediği iki gardiyanın Kadir Kurt'un ölümünden hemen sonra izne ayrıldığını iddia etti.

Suç duyurusunda bulunacaklar

Kadir Kurt'un ailesinin avukatı Mehmet İşlek, Kadir Kurt'un 'tekli hücrede' intihar için kullandığı belirtilen çamaşır ipini temin etmesiyle ilgili idari personelin görevi ihmaline yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Savcılık açıklamasında Kadir Kurt'un psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi için 13 Ağustos tarihinde Adana'ya sevki yapıldığı, tedavi sonrasında da Ceza İnfaz Kurumuna giriş yaptığını ve Covid-19 tedbirleri kapsamında tekli odada 15 günlük izolasyona alındığı belirtiliyor. Avukat İşlek de savcılık tarafından 'psikolojik rahatsızlıkları' olduğu söylenen Kadir Kurt'un izolasyon konusunda revir gibi bir yere neden alınmadığını ve psikolojik rahatsızlığı varsa hücreye neden atıldığını araştıracaklarını ve bunun için de savcılığa araştırılması için dilekçe vereceklerini belirtti.

Avukat İşlek, "Böyle bir insanı tekli hücreye koyduğunuz zaman psikolojisi iyice kötüye gider ve bu insan haklarına aykırıdır" dedi.

Kurt'un ölümüyle ilgili "doğrudan katkıda bulunan, azmettiren, teşvik eden, yardım eden veya mecbur eden kişi yada kişiler tespit edilememiştir" denilen açıklamada ilgili bölüm şöyle;

"Covid-19 tedbirleri kapsamında müntehirin tekli odada 15 günlük izolasyon süresi içerisinde iken mezkur olayın vuku bulduğu anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şuana kadar yapılan çalışmalarla toplanan deliller ışığında müntehirin intiharına doğrudan katkıda bulunan, azmettiren, teşvik eden, yardım eden veya mecbur eden kişi yada kişiler tespit edilememiş olmakla birlikte mezkur olay ile ilgili olarak oluşması muhtemel diğer suçlara ilişkin olarak suç ve fail araştırma işlemleri hususunda gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Baba beni burada dövüyorlar" demiş

T24'e konuşan Kadir Kurt'un abisi Necdet Kurt, kardeşi Kadir Kurt'un telefonda babasına "Beni burada dövüyorlar, idareye sevk dilekçesi verdim ama cevap vermediler; can güvenliğim yok" dediğini söyledi. Baba da bunu doğrularken ağabey Necdet Kurt, kardeşinin savcılığın açıklamasında belirtildiği gibi psikolojik rahatsızlığının olmadığını savundu. Kurt, "Kafamıza sinmeyen şeyler var. Ruh hali güzeldi. Yaşamaktan vazgeçecek kadar bir hali yoktu. Tahminim ya ilacın etkisiyle ya da gardiyanların baskısıyla intihar etti" ifadesini kullandı.

Ereğli Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada ise 'Kadir Kurt'un 6 Ağustos'ta bir kez daha intihara teşebbüs ettiği, bunun üzerine 10 Ağustos'ta Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevki yapılarak ilaç tedavisine başlandığı belirtildi. Tedavinin ardından tekrar hükümlü olduğu cezaevine dönen Kurt burada Covid-19 salgını nedeniyle tekli odada 15 gün boyunca izolasyon altında kalması için tutuluyordu.

Ailenin sorduğu sorular

Kadir Kurt'un ölümünün araştırılmasını isteyen aile şimdu şu soruların cevaplarını arıyor;

- Kadir Kurt'un psikolojik rahatsızlığı varsa neden hastanede veya R Tipi Cezaevi'nde yatışı yapılmadı?

- Kadir Kurt intihara meyilliyse neden tekli hücreye alındı?

- İntihara meyilli birinin hücresine neden çamaşır ipi verildi?

- Kadir Kurt'un Cezaevi İnfaz Kurumu fişine çamaşır ipi yazılmış mıdır?

(Savcılığın açıklaması)

Kadir Kurt'un kuzeni Şafak Kurt da savcılıktan yetkililerin olayı araştırmak isteyen gazetecilere "Biz açıklama paylaştık. Sadece onu yayınlayın. Ardını kurcalamayın' dediğini iddia etti.

Kadir Kurt, 25 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta defnedildi.