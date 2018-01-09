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İşte cezaevindeki Mehmet Altan'ın Sezen Aksu'dan istediği şarkılar

Bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan Mehmet Altan için müebbet hapis cezası isteniyor

09 Ocak 2018 13:54

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutulan akademisyen Mehmet Altan, dinlemek için Sezen Aksu'dan istediği CD'de yer alacak şarkıları belirledi.

14 Temmuz 2016’da Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la yaptığı televizyon programı gerekçe gösterilerek, darbeyi önceden bildikleri iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen akademisyen Mehmet Altan’ın “Silivri Mapushane Şarkıları” olarak adlandırdığı, Sezen Aksu'nun gözetim ve denetiminde şekillendirilmesini istediği avlu şarkılarının listesi şöyle:

Müebbet istenmişti

Savcı 11 Aralık 2017’deki duruşmada, Mehmet Altan ve Ahmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti. Mahkeme ara kararında, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermiş, duruşma 12 Şubat'a ertelenmişti.

 

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